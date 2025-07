Após aprovar manifesto, presidente da Alece quer levar debate sobre tarifaço para demais assembleias

A oposição ao governo do Estado na Assembleia Legislativa estava de trincheira armada, na sessão de quinta-feira (10), para bombardear o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) proposto pelo governo Elmano, mas foi surpreendida com um debate proposto pelo presidente da Casa, Romeu Aldigueri (PSB).

Em resposta à carta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que anunciou tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, o plenário aprovou, com ampla maioria, o manifesto em repúdio à medida e em defesa da economia nacional.

A decisão de pautar o texto surpreendeu a oposição e teve o apoio de mais de 30 deputados. Apenas oito parlamentares, da oposição, votaram contra.

Romeu agora quer pautar o Colégio de Presidentes das Assembleias do País e levar o debate para o âmbito nacional. Em conversa com esta Coluna, o parlamentar disse ter proposto o assunto no grupo dos presidentes.

A proposta, entretanto, deve encontrar resistências por questões políticas. Estados do Sul e Sudeste têm parlamentos estaduais com perfil mais conservador, com vantagem à aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), citado por Trump na carta a Lula.

Prejuízo aos estados

O Ceará é um dos estados mais prejudicados com o tarifaço de Trump. Só no primeiro semestre deste ano, do total aproximado de US$ 1 bilhão exportado pelo estado, mais da metade foi para os Estados Unidos: US$ 556 milhões, o que significa mais de R$ 3 bilhões.