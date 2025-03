OAB-CE: 92 anos em defesa da sociedade

Há exatos 92 anos, a Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Ceará (OAB-CE) iniciou sua trajetória em defesa da advocacia do nosso Estado. Fundada em 1933, seguindo os passos da recém-criada OAB Nacional, a seccional é o braço cearense da entidade que tem a nobre missão de defender a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, as prerrogativas da advocacia, os direitos humanos, a justiça social e a boa aplicação das leis.

E, ao longo dessas décadas, a OAB-CE tem atuado como porta-voz da sociedade civil, promovendo avanços e denunciando abusos. Neste aniversário, em especial, temos uma mulher presidindo a Ordem pela primeira vez, trazendo a liderança feminina para representar a advocacia e, simbolicamente, valorizando a luta das mulheres, que são maioria na nossa profissão e na população.

No triênio iniciado em janeiro de 2025, estamos trabalhando para dar mais voz e protagonismo às 17 subsecções do Estado, oferecendo melhores condições de trabalho e mais qualificação aos colegas do interior. Também temos como meta expandir nossas Comissões Temáticas, que agregam, incluem e debatem temas importantes para toda a sociedade. Em três meses de gestão, foram empossados 90 presidentes e cerca de 1.000 membros, e já realizamos três sessões do Conselho Estadual.

Estamos apenas começando, conscientes da importância do nosso papel de levar o legado da OAB-CE adiante, e seguimos firmes na defesa do exercício da advocacia combatendo o chamado golpe do falso advogado e compondo o movimento nacional em defesa da sustentação oral e contra a Resolução 591/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Sempre de portas abertas, reafirmamos o compromisso pelo direito constitucional da advocacia de atuar de forma plena e independente na defesa da sociedade.

Parabéns, OAB-CE, e toda a nossa gratidão a todos os advogados e advogadas que constroem a história da nossa gloriosa Ordem há quase um século.

Christiane Leitão é advogada e presidente da OAB/CE