Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Março Azul-Marinho: prevenção também começa no prato

Escrito por
Carone Lima producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Carone Lima é nutricionista
Legenda: Carone Lima é nutricionista

A campanha Março Azul-Marinho chama atenção para um problema de saúde pública que cresce de forma silenciosa no país. O câncer colorretal — que atinge cólon e reto — é atualmente o terceiro tipo mais comum no Brasil, representando 10,39% dos casos, segundo o relatório mais recente do Instituto Nacional de Câncer (INCA). O levantamento também mostra que a doença ocupa a segunda posição em incidência nacional entre homens (10,3%) e mulheres (10,5%), além de ser o segundo câncer mais predominante entre os homens no Nordeste.

Os números reforçam a importância de ampliar a conscientização sobre prevenção e diagnóstico precoce. Diferentemente de outros tumores, o câncer colorretal apresenta forte relação com hábitos de vida, especialmente com a alimentação. Isso significa que escolhas cotidianas podem contribuir tanto para aumentar quanto para reduzir o risco de desenvolvimento da doença.

Uma das principais recomendações da nutrição preventiva é priorizar alimentos naturais e ricos em fibras. Frutas, verduras, legumes, grãos integrais e leguminosas ajudam no bom funcionamento intestinal e contribuem para a proteção da mucosa do intestino. Ao mesmo tempo, é importante reduzir o consumo frequente de carnes processadas, alimentos ultraprocessados e preparações ricas em gorduras, que estão associados a processos inflamatórios e a maior risco para o câncer colorretal.

Outro ponto importante é compreender que a prevenção não depende de mudanças radicais, mas de ajustes consistentes ao longo do tempo. Pequenas escolhas — como aumentar o consumo de alimentos frescos, manter hidratação adequada e adotar uma rotina alimentar equilibrada — têm impacto significativo na saúde intestinal.

A campanha Março Azul-Marinho reforça justamente essa mensagem: informação e prevenção caminham juntas. Iniciativas de conscientização ajudam a ampliar o acesso ao conhecimento e estimulam a população a adotar hábitos mais saudáveis, além de incentivar a realização de exames de rastreamento quando indicados.

Carone Lima é nutricionista

Carone Lima é nutricionista
Colaboradores

Março Azul-Marinho: prevenção também começa no prato

Carone Lima
12 de Março de 2026
Saraiva Júnior é escritor
Colaboradores

Livros abandonados

Saraiva Júnior
12 de Março de 2026
Marineuza Rocha é médica
Colaboradores

O preço do excesso de telas e o transplante de córnea

Marineuza Rocha
11 de Março de 2026
Rafael Steinbruch é administrador
Colaboradores

Por que o mercado de imóveis residenciais voltou ao radar dos investidores

Rafael Steinbruch
11 de Março de 2026
Izabela Holanda
Colaboradores

Saúde mental e a gestão do trabalho

Izabela Holanda
10 de Março de 2026
Colaboradores

Ainda faz sentido manter os estaduais no Brasil com a participação dos grandes clubes?

Ferruccio Petri Feitosa
10 de Março de 2026
Jornalista
Colaboradores

Celeridade processual

Há ações que se diferenciam pela complexidade do direito em discussão

Valdélio Muniz
09 de Março de 2026
Jornalista
Colaboradores

Fraternidade e moradia

Nas últimas décadas, o governo federal tem implantado programas habitacionais, a exemplo do Minha Casa, Minha Vida, que consiste na construção de residências para famílias de baixa renda, mediante financiamento justo e pagamento de módicas prestações

Gilson Barbosa
09 de Março de 2026
Mayanne Melo é vice-presidente do Sindiperitos-CE
Colaboradores

O protagonismo feminino na perícia forense cearense

Mayanne Melo
08 de Março de 2026
Renata Seldin é escritora
Colaboradores

O que é ser mulher em 2026

Renata Seldin
08 de Março de 2026
Vivian Rio Stella
Colaboradores

O Dia da Mulher além do óbvio: trabalho, realização e linguagem

Vivian Rio Stella
08 de Março de 2026
Mauricio Frizzarin é empreendedor
Colaboradores

O que esperar da IA aplicada à gestão em 2026?

Mauricio Frizzarin
07 de Março de 2026
Ludmila Lélis é engenheira civil
Colaboradores

A engenharia como linha que separa risco e tragédia

Ludmila Lélis
07 de Março de 2026
Alexandre Rolim
Colaboradores

Justiça que não satisfaz

Alexandre Rolim
06 de Março de 2026
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

O Profeta da Justiça

Gonzaga Mota
06 de Março de 2026
Victor Quintiere é professor
Colaboradores

Quantas vidas mais? O desafio de enfrentar o feminicídio

Victor Quintiere
05 de Março de 2026
Renato Dolci é cientista político
Colaboradores

O poder de um print

Renato Dolci
05 de Março de 2026
Dijanira Silva é missionária
Colaboradores

Coragem! Você não está sozinha!

Dijanira Silva
04 de Março de 2026
Empreendedor
Colaboradores

O custo invisível da IA

Gustavo Caetano
04 de Março de 2026
Maria Eduarda Martins é advogada
Colaboradores

Prorrogação de norma do trabalho em feriados reforça papel da negociação coletiva

Maria Eduarda Martins
03 de Março de 2026