Março Azul-Marinho: prevenção também começa no prato

A campanha Março Azul-Marinho chama atenção para um problema de saúde pública que cresce de forma silenciosa no país. O câncer colorretal — que atinge cólon e reto — é atualmente o terceiro tipo mais comum no Brasil, representando 10,39% dos casos, segundo o relatório mais recente do Instituto Nacional de Câncer (INCA). O levantamento também mostra que a doença ocupa a segunda posição em incidência nacional entre homens (10,3%) e mulheres (10,5%), além de ser o segundo câncer mais predominante entre os homens no Nordeste.

Os números reforçam a importância de ampliar a conscientização sobre prevenção e diagnóstico precoce. Diferentemente de outros tumores, o câncer colorretal apresenta forte relação com hábitos de vida, especialmente com a alimentação. Isso significa que escolhas cotidianas podem contribuir tanto para aumentar quanto para reduzir o risco de desenvolvimento da doença.

Uma das principais recomendações da nutrição preventiva é priorizar alimentos naturais e ricos em fibras. Frutas, verduras, legumes, grãos integrais e leguminosas ajudam no bom funcionamento intestinal e contribuem para a proteção da mucosa do intestino. Ao mesmo tempo, é importante reduzir o consumo frequente de carnes processadas, alimentos ultraprocessados e preparações ricas em gorduras, que estão associados a processos inflamatórios e a maior risco para o câncer colorretal.

Outro ponto importante é compreender que a prevenção não depende de mudanças radicais, mas de ajustes consistentes ao longo do tempo. Pequenas escolhas — como aumentar o consumo de alimentos frescos, manter hidratação adequada e adotar uma rotina alimentar equilibrada — têm impacto significativo na saúde intestinal.

A campanha Março Azul-Marinho reforça justamente essa mensagem: informação e prevenção caminham juntas. Iniciativas de conscientização ajudam a ampliar o acesso ao conhecimento e estimulam a população a adotar hábitos mais saudáveis, além de incentivar a realização de exames de rastreamento quando indicados.

Carone Lima é nutricionista