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Segurança do trabalho é ativo estratégico para empresas

Escrito por
Lais Soares producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Lais Soares é especialista em administração de condomínios
Legenda: Lais Soares é especialista em administração de condomínios
A segurança do trabalho deixou de ser apenas uma obrigação legal para assumir papel estratégico na gestão das empresas. Em um ambiente corporativo cada vez mais regulado e competitivo, investir em prevenção de acidentes, saúde ocupacional e conformidade com as normas técnicas tornou-se essencial para garantir estabilidade operacional, preservar vidas e fortalecer a reputação institucional.
 
Historicamente tratada como um custo operacional, a segurança do trabalho passa a ser compreendida como um investimento capaz de gerar ganhos diretos e indiretos para as organizações.
 
Dados do mercado indicam que acidentes de trabalho e doenças ocupacionais ainda representam um impacto significativo para as empresas, seja por meio de indenizações, paralisações de atividades ou perda de produtividade.
 
Nesse cenário, a presença de profissionais qualificados e preparados para atuar em conformidade com a legislação trabalhista e com as normas de segurança torna-se um diferencial competitivo. Empresas especializadas no fornecimento e na gestão de mão de obra têm ampliado sua atuação nesse campo, oferecendo equipes treinadas e alinhadas às exigências técnicas de cada operação.
 
Outro aspecto que ganha relevância no ambiente empresarial é a terceirização da gestão de Segurança e Saúde no Trabalho (SST). Nesse modelo, a empresa contratante transfere a responsabilidade pela condução técnica e operacional dessas atividades para equipes especializadas, garantindo maior eficiência e conformidade com a legislação.
 
Quando esse processo é conduzido por profissionais preparados, o cliente não precisa se preocupar diretamente com as exigências relacionadas à SST. Além disso, deixa de arcar com diversos custos operacionais ligados ao cumprimento da legislação, como envio de relatórios, realização de exames e treinamentos obrigatórios, já que toda essa gestão passa a ser conduzida por equipes especializadas.
 
A segurança do trabalho deixa de ser vista apenas como obrigação normativa e passa a integrar a estratégia das empresas que buscam crescimento sustentável, redução de riscos e fortalecimento de sua imagem perante colaboradores, parceiros e o mercado.
 
 Lais Soares é especialista em administração de condomínios
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