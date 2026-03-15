Segurança do trabalho é ativo estratégico para empresas

A segurança do trabalho deixou de ser apenas uma obrigação legal para assumir papel estratégico na gestão das empresas. Em um ambiente corporativo cada vez mais regulado e competitivo, investir em prevenção de acidentes, saúde ocupacional e conformidade com as normas técnicas tornou-se essencial para garantir estabilidade operacional, preservar vidas e fortalecer a reputação institucional.

Historicamente tratada como um custo operacional, a segurança do trabalho passa a ser compreendida como um investimento capaz de gerar ganhos diretos e indiretos para as organizações.

Dados do mercado indicam que acidentes de trabalho e doenças ocupacionais ainda representam um impacto significativo para as empresas, seja por meio de indenizações, paralisações de atividades ou perda de produtividade.

Nesse cenário, a presença de profissionais qualificados e preparados para atuar em conformidade com a legislação trabalhista e com as normas de segurança torna-se um diferencial competitivo. Empresas especializadas no fornecimento e na gestão de mão de obra têm ampliado sua atuação nesse campo, oferecendo equipes treinadas e alinhadas às exigências técnicas de cada operação.

Outro aspecto que ganha relevância no ambiente empresarial é a terceirização da gestão de Segurança e Saúde no Trabalho (SST). Nesse modelo, a empresa contratante transfere a responsabilidade pela condução técnica e operacional dessas atividades para equipes especializadas, garantindo maior eficiência e conformidade com a legislação.

Quando esse processo é conduzido por profissionais preparados, o cliente não precisa se preocupar diretamente com as exigências relacionadas à SST. Além disso, deixa de arcar com diversos custos operacionais ligados ao cumprimento da legislação, como envio de relatórios, realização de exames e treinamentos obrigatórios, já que toda essa gestão passa a ser conduzida por equipes especializadas.

A segurança do trabalho deixa de ser vista apenas como obrigação normativa e passa a integrar a estratégia das empresas que buscam crescimento sustentável, redução de riscos e fortalecimento de sua imagem perante colaboradores, parceiros e o mercado.

Lais Soares é especialista em administração de condomínios