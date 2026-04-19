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O médico empreendedor e o desafio de transformar consultório em empresa

Escrito por
Esdras Barboza producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Esdras Barboza é professor
Legenda: Esdras Barboza é professor

A formação médica brasileira é reconhecida pela sua excelência técnica. São anos de estudo, dedicação intensa, residência e especialização que preparam o profissional para aquilo que está no centro da sua atuação: cuidar de pessoas. No entanto, há uma lacuna importante nesse processo formativo que se torna evidente na prática,  a ausência de preparo para a gestão.

Ao decidir abrir o próprio consultório, o médico assume um papel que vai muito além da assistência clínica. Ele se torna, na prática, um empreendedor. Isso significa lidar com decisões financeiras, gestão de equipe, posicionamento de mercado e planejamento de crescimento,  áreas que exigem competências distintas daquelas desenvolvidas na formação tradicional.

Para muitos profissionais, essa transição ocorre de forma intuitiva e, frequentemente, solitária. O resultado é que uma parcela significativa das clínicas brasileiras ainda opera com base no esforço individual, sem processos definidos, indicadores de desempenho ou visão estratégica de longo prazo.

Transformar um consultório em uma empresa estruturada exige mudança de mentalidade. O primeiro passo é o planejamento estratégico: definir objetivos claros, entender o público atendido e estabelecer um posicionamento consistente. Sem essa base, qualquer tentativa de crescimento tende a ser desorganizada.

Outro ponto essencial é a organização de processos. Desde o atendimento inicial até o pós-consulta, cada etapa precisa ser padronizada para garantir eficiência, qualidade e escala. A gestão financeira também deixa de ser um controle básico de entradas e saídas e passa a exigir análise de custos, margem e sustentabilidade do negócio.

Além disso, a gestão de pessoas torna-se um fator decisivo. Uma equipe alinhada, bem treinada e engajada impacta diretamente na experiência do paciente e nos resultados da clínica.

A excelência médica continua sendo indispensável. No entanto, no cenário atual, ela já não é suficiente por si só. Em um mercado cada vez mais competitivo, a gestão deixou de ser um detalhe administrativo e passou a ser um diferencial estratégico.

O médico que compreende esse movimento amplia não apenas sua capacidade de crescimento, mas também a qualidade e a longevidade do seu próprio negócio.

Esdras Barboza é professor 

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