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Neuralink implantou chip em cérebr humano. E agora?

O cérebro humano não é apenas um órgão. É o último território privado que nos resta

Escrito por
Gregório José Lourenço Simão producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Jornalista
Legenda: Jornalista

Há algo de profundamente perturbador na euforia que cerca a promessa de ligar o cérebro humano a máquinas. A ideia surge embrulhada em boas intenções, quase sempre acompanhada de imagens comoventes de pacientes voltando a se comunicar, a mover um cursor, a desenhar a própria autonomia. É difícil ser contra isso. E talvez seja justamente aí que mora o perigo.

A empresa Neuralink, sob o comando de Elon Musk, já começou a dar os primeiros passos. Chips implantados no cérebro, conexões diretas com computadores, promessas de devolver movimentos, de tratar doenças, de ampliar capacidades. O discurso é sedutor, quase messiânico. Um futuro em que o homem não apenas usa a máquina, mas se mistura a ela.

Mas o que não se diz com a mesma empolgação é o preço invisível dessa fusão.

O cérebro humano não é apenas um órgão. É o último território privado que nos resta. Ali estão memórias que nunca foram ditas, pensamentos que nunca viraram palavras, culpas que não pediram absolvição. É um arquivo caótico, íntimo e, até aqui, inviolável. Quando se abre uma porta para conectar esse universo a um sistema externo, não se está apenas criando uma ferramenta. Está-se criando uma brecha.

A pergunta não é se a tecnologia funciona. A pergunta é o que acontece depois que ela funciona bem demais.

Se hoje já se vazam dados bancários, conversas privadas e documentos confidenciais com uma facilidade constrangedora, o que impede que, amanhã, pensamentos sejam capturados, armazenados, analisados? Por quanto tempo essas informações ficariam guardadas? Quem teria acesso? E mais inquietante ainda, quem garantiria que não seriam transferidas?

A ideia de que a mente possa, de alguma forma, ser copiada ou compartilhada soa como ficção científica de mau gosto. Mas também soava absurdo, há não muito tempo, que a vida inteira de alguém coubesse em um pequeno dispositivo portátil. Hoje cabe. E vaza.

Imagine um cérebro brilhante conectado a esse sistema. Um gênio. Alguém cuja capacidade intelectual se destaca da média. Se essa mente estiver ligada a uma rede, o que impede que outros acessem fragmentos dela? O que impede que se crie uma espécie de mercado clandestino de intelecto? Não seria isso uma nova forma de roubo, mais sofisticada, mais silenciosa, mais definitiva?

O problema é que o debate ético corre sempre atrás do entusiasmo tecnológico. Primeiro se faz, depois se pensa. Primeiro se testa, depois se pergunta. E quando as perguntas finalmente chegam, a realidade já está instalada, irreversível.

Há uma ingenuidade perigosa na crença de que o progresso, por si só, é sempre positivo. Nem tudo que pode ser feito deve ser feito. Nem toda conexão é desejável. Há limites que não são técnicos, são humanos.

A mente não é um arquivo qualquer. Não deveria ser tratada como um pendrive de luxo. Porque, no dia em que pensamentos puderem ser acessados, transferidos ou armazenados como dados comuns, talvez já não reste muito daquilo que ainda nos torna únicos.

E aí, tarde demais, alguém vai perceber que a maior invenção não foi conectar o homem à máquina. Foi expor o homem a tudo aquilo que ele jamais imaginou dividir.

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