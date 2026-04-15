Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Parques nacionais e conservação

No Brasil, os parques nacionais desempenham papel estratégico na conservação dos biomas. A Caatinga, por exemplo, muitas vezes ainda é deixada em segundo plano nas agendas ambientais

Escrito por
Samuel Portela producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Coordenador de Conservação da Biodiversidade da Associação Caatinga
Legenda: Coordenador de Conservação da Biodiversidade da Associação Caatinga

Falar em parques nacionais é falar de um patrimônio coletivo que ultrapassa fronteiras geográficas e interesses individuais. São áreas que guardam a biodiversidade, protegem as nascentes, regulam o clima e mantêm vivos os ambientes naturais, a cultura e a beleza cênica do país. Nesse sentido, essas unidades de conservação (UCs) funcionam como equipamentos públicos preciosos que contribuem para a melhoria da qualidade de vida da sociedade.

No Brasil, os parques nacionais desempenham papel estratégico na conservação dos biomas. A Caatinga, por exemplo, muitas vezes ainda é deixada em segundo plano nas agendas ambientais. Ao proteger essas áreas, garante-se a sobrevivência das espécies e a manutenção de serviços ecossistêmicos essenciais à vida humana, como a disponibilidade de água e a proteção do solo.

No entanto, ainda há desafios significativos. A falta de investimentos, a carência de estrutura e a pressão de atividades ilegais colocam em risco a efetividade dessas UCs. Além disso, o acesso da população, quando não planejado ou sem um plano de gestão da área, pode gerar impactos negativos e comprometer os objetivos de conservação.

Por outro lado, os parques nacionais também representam oportunidades, principalmente para aqueles que vivem no seu entorno. Quando bem geridos, podem impulsionar o turismo sustentável, gerar renda para comunidades locais e fortalecer o sentimento de pertencimento da sociedade em relação à natureza. A participação social é fundamental para que esses espaços deixem de ser vistos como áreas isoladas e passem a ser reconhecidos como bens comuns.

Esse debate tem ganhado força e um exemplo disso é a proximidade da Conferência Nacional de Unidades de Conservação para Biodiversidade (UCBIO), promovida pela Associação Caatinga e a Rede Pró-UC, nos dias 7 a 9 de junho em Curitiba-PR. O tema “Parques Nacionais: conservar para todos o que é de todos” foi escolhido para chamar a atenção da sociedade e do poder público, reforçando a importância de políticas eficazes, recursos adequados e do compromisso em valorizar, respeitar e defender esses territórios. Afinal, proteger as UCs é assegurar qualidade de vida no presente e no futuro.

Coordenador de Conservação da Biodiversidade da Associação Caatinga
Colaboradores

Parques nacionais e conservação

No Brasil, os parques nacionais desempenham papel estratégico na conservação dos biomas. A Caatinga, por exemplo, muitas vezes ainda é deixada em segundo plano nas agendas ambientais

Samuel Portela
Há 39 minutos
Jornalista
Colaboradores

Neuralink implantou chip em cérebr humano. E agora?

O cérebro humano não é apenas um órgão. É o último território privado que nos resta

Gregório José Lourenço Simão
Há 40 minutos
Bruno Lessa é professor
Colaboradores

Inovação e tecnologia na pós-graduação: novos caminhos para produzir conhecimento

Bruno Lessa
14 de Abril de 2026
Consultor pedagógico
Colaboradores

Enem: provavelmente

Davi Marreiro
14 de Abril de 2026
Promotor de Justiça do MPCE, professor universitário e doutor em Ciências Jurídico-Criminais pela Universidade de Coimbra
Colaboradores

Loura que Te Quero Verde

É preciso incentivar o plantio e manutenção de espécies nativas, adaptadas ao nosso clima, em lugares apropriados e da forma correta

Marcus Vinícius Amorim de Oliveira
13 de Abril de 2026
João Soares Neto é empreendedor
Colaboradores

Amar é Fortaleza

João Soares Neto
13 de Abril de 2026
Jornalista
Colaboradores

Fortaleza, 300 anos

Neste feriado especial, vasta programação musical preparada pela prefeitura levará milhares de pessoas aos locais onde acontecerão os shows

Gilson Barbosa
13 de Abril de 2026
Gabriela Telles é executiva
Colaboradores

Fortaleza, 300 anos de inovação

Gabriela Telles
12 de Abril de 2026
Coordenador Técnico do Seminário de Gestores Públicos Prefeitos Ceara 2026 e auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Ceara
Colaboradores

Desafios e oportunidades da gestão pública em 2026

Em síntese, a gestão pública no cenário atual exige mais do que competência técnica: requer liderança, visão de futuro e compromisso com a inovação

Juraci Muniz Junior
12 de Abril de 2026
Juraci Muniz Junior é coordenador Técnico do Seminário de Gestores Públicos Prefeitos Ceará 2026
Colaboradores

Desafios e oportunidades da gestão pública em 2026

Juraci Muniz Junior
12 de Abril de 2026
Professor da Unifor
Colaboradores

Direitos assegurados aos réus

Em rigoroso exame do que concretamente constou daquele processo, Ministro Fux, entre outros aspectos, demonstrou a incompetência do STF; a falta de início de execução de crimes materiais, o que os tornou juridicamente impossíveis

Agapito Machado
11 de Abril de 2026
Jordana Vidal e Verônica Barbeito são advogadas
Colaboradores

Pejotização em Foco

Jordana Vidal e Verônica Barbeito
11 de Abril de 2026
Jornalista
Colaboradores

Alerta de golpe

Valdélio Muniz
11 de Abril de 2026
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

Eis o caminho

Gonzaga Mota
10 de Abril de 2026
Lucas Ernesto Gomes Cavalcante é advogado
Colaboradores

O mito de Robin Hood e a realidade do Imposto de Renda

Lucas Ernesto Gomes Cavalcante
10 de Abril de 2026
Marcia Vieira Sá é advogada
Colaboradores

Violência contra a mulher - uma mazela histórica

Marcia Vieira Sá
09 de Abril de 2026
Antonio Neto é professor
Colaboradores

O ciclo invisível da violência contra meninas e mulheres: Do bullying ao feminicídio

Antonio Neto
09 de Abril de 2026
Thamires Aragão é psicóloga
Colaboradores

Voluntariado que transforma o acesso à saúde

Thamires Aragão
08 de Abril de 2026
Elizabeth Chagas é defensora pública do Ceará
Colaboradores

Fortaleza 300 Anos: A Força que Brota das Margens e seus desafios

Elizabeth Chagas
08 de Abril de 2026
Marcio Pimenta é internacionalista
Colaboradores

A guerra não fica onde começa

Marcio Pimenta
07 de Abril de 2026