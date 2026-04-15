Parques nacionais e conservação

Falar em parques nacionais é falar de um patrimônio coletivo que ultrapassa fronteiras geográficas e interesses individuais. São áreas que guardam a biodiversidade, protegem as nascentes, regulam o clima e mantêm vivos os ambientes naturais, a cultura e a beleza cênica do país. Nesse sentido, essas unidades de conservação (UCs) funcionam como equipamentos públicos preciosos que contribuem para a melhoria da qualidade de vida da sociedade.

No Brasil, os parques nacionais desempenham papel estratégico na conservação dos biomas. A Caatinga, por exemplo, muitas vezes ainda é deixada em segundo plano nas agendas ambientais. Ao proteger essas áreas, garante-se a sobrevivência das espécies e a manutenção de serviços ecossistêmicos essenciais à vida humana, como a disponibilidade de água e a proteção do solo.

No entanto, ainda há desafios significativos. A falta de investimentos, a carência de estrutura e a pressão de atividades ilegais colocam em risco a efetividade dessas UCs. Além disso, o acesso da população, quando não planejado ou sem um plano de gestão da área, pode gerar impactos negativos e comprometer os objetivos de conservação.

Por outro lado, os parques nacionais também representam oportunidades, principalmente para aqueles que vivem no seu entorno. Quando bem geridos, podem impulsionar o turismo sustentável, gerar renda para comunidades locais e fortalecer o sentimento de pertencimento da sociedade em relação à natureza. A participação social é fundamental para que esses espaços deixem de ser vistos como áreas isoladas e passem a ser reconhecidos como bens comuns.

Esse debate tem ganhado força e um exemplo disso é a proximidade da Conferência Nacional de Unidades de Conservação para Biodiversidade (UCBIO), promovida pela Associação Caatinga e a Rede Pró-UC, nos dias 7 a 9 de junho em Curitiba-PR. O tema “Parques Nacionais: conservar para todos o que é de todos” foi escolhido para chamar a atenção da sociedade e do poder público, reforçando a importância de políticas eficazes, recursos adequados e do compromisso em valorizar, respeitar e defender esses territórios. Afinal, proteger as UCs é assegurar qualidade de vida no presente e no futuro.