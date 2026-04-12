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Fortaleza, 300 anos de inovação

Escrito por
Gabriela Telles producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Gabriela Telles é executiva
Legenda: Gabriela Telles é executiva

Fortaleza, ao completar 300 anos neste dia 13 de abril, celebra não apenas sua rica história, mas também uma ascensão meteórica como polo tecnológico e de inovação no Nordeste. Nos últimos anos, a capital cearense transformou desafios em oportunidades, impulsionada pelas Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs), que têm fortalecido o caminho para a construção de um ecossistema dinâmico, que inclui startups, pesquisas aplicadas e parcerias globais.

Com especialidade nas duas últimas décadas, Fortaleza experimentou um boom tecnológico, com investimentos crescentes em Inteligência Artificial, na edificação de data centers e no desenvolvimento de soluções para a Indústria 4.0, superando R$ 100 milhões em editais públicos e privados. Essa infraestrutura não só atrai talentos, mas posiciona a cidade como um hub para soluções em edge computing e 5G, reduzindo a histórica dependência de polos do Sul e do Sudeste do país, além de conectar universidades, empresas e centenas de profissionais em projetos inovadores e de impacto.

O trabalho realizado pelas ICTs simboliza a transição de uma economia portuária, que deu impulso para o início da cidade, em 1726, para uma era digital. Captando recursos para programas e projetos em IoT e blockchain, beneficiando setores como os da indústria, de energia e de saúde, além de realizar parcerias com instituições de tecnologia de âmbito nacional, essas organizações geram spin-offs que empregam milhares de profissionais, fomentando a inclusão digital em uma região historicamente periférica.

Apesar dos avanços, persistem alguns gargalos, como a necessidade de uma maior formação e retenção de talentos, mobilização de políticas e iniciativas públicas para o setor e a ampliação de financiamentos para a inovação. Aos 300 anos, Fortaleza está longe de ser apenas uma praia paradisíaca e atrativa para turistas: é um hub de inovação, provando que as instituições de tecnologia, assim como os profissionais e organizações que a elas se associarem, podem reescrever destinos regionais para o século XXI.

Gabriela Telles é executiva

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