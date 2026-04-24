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Preservando a história de Fortaleza

A nossa iniciativa reforça a relevância da preservação em um momento em que Fortaleza celebra seus 300 anos

Escrito por
Teodora Ximenes producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Presidente do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Ceará
Legenda: Presidente do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Ceará

Fortaleza pode ganhar, ainda este ano, mais um imóvel reconhecido como patrimônio histórico. Trata-se da sede do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Ceará, localizada na Praia de Iracema. O processo de tombamento está em andamento e é conduzido pelo arquiteto e professor da Universidade Federal do Ceará, Romeu Duarte, junto à Coordenação de Patrimônio Histórico e Cultural do Município.

A nossa iniciativa reforça a relevância da preservação em um momento em que Fortaleza celebra seus 300 anos. Defendemos o tombamento como uma forma de proteger a memória viva da cidade e valorizar construções que fazem parte da nossa história.

Construído em 1925, o imóvel remonta a um período em que a região, então conhecida como Praia do Peixe, concentrava casas de veraneio da elite fortalezense. A edificação pertence ao sindicato há cerca de 42 anos e mantém características marcantes da arquitetura eclética do início do século XX, o que reforça seu valor histórico e cultural.

Defendemos que iniciativas como essa são essenciais para evitar a descaracterização do patrimônio urbano, especialmente em áreas de forte valorização imobiliária. O tombamento não apenas assegura a preservação física do imóvel, mas também garante a continuidade de referências culturais fundamentais para a identidade coletiva.

Além disso, acreditamos que reconhecer e proteger prédios históricos contribui para o fortalecimento do turismo cultural e para a valorização de regiões tradicionais da cidade. A expectativa é que a iniciativa do Senge-CE estimule outros proprietários a seguirem o mesmo caminho, ampliando a proteção do patrimônio histórico de Fortaleza.

Em uma cidade em constante transformação, preservar é também projetar o futuro com respeito à nossa própria história.

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