Faltar não afeta só você

Em palavras simples, o conceito de absenteísmo é o ato de não comparecer ao local onde se pretende cumprir um compromisso. No setor da saúde, ele é inserido no contexto de falha no atendimento ou não atendimento do usuário, como, por exemplo, consultas e procedimentos nos postos de saúde sem qualquer comunicação prévia ao local de realização.

Neste sentido, hoje, o absenteísmo de pacientes é considerado um problema no setor público. Já que uma falta, que muitas vezes pode soar como algo inofensivo, não afeta somente uma pessoa, mas reflete em toda uma cadeia de pacientes que estão em espera para receber um tratamento ou serem consultados. Percentualmente, 30% das pessoas que têm suas consultas agendadas não comparecem.

Quando consultas e exames não são realizados, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado são adiados, permitindo que doenças que poderiam ser evitadas ou controladas se agravem. Cada agendamento, além de ser um compromisso pessoal, é uma peça essencial que, se negligenciada, priva outros cidadãos do que há de mais valioso no SUS: a chance de salvar vidas.

Além de criar uma barreira na eficiência dos serviços, esse problema resulta no desperdício de recursos e em uma sobrecarga, o que dificulta a construção de um sistema sólido. Em vez disso, as faltas afastam esse objetivo, comprometendo a cobertura e criando um ciclo vicioso de fragilidade, fazendo com que o sistema perca a força necessária para seguir em frente, deixando de cumprir uma missão primária que é a de cuidar.

Existem várias formas de evitar esses transtornos, uma delas é a regulação das atualizações importantes como o cadastro de endereço ou telefone em caso de mudança. Avisar ao posto sempre que não puder comparecer a uma consulta, exame ou encaminhamento, servindo para que a fila de espera diminua. Além disso, observe bem as orientações de preparo que estão descritas no encaminhamento médico, lá informa o que deve ser feito antes do exame ou consulta.

Mais do que uma questão administrativa, combater o absenteísmo é um compromisso coletivo. Cada consulta concretizada representa não apenas um passo no cuidado individual, mas também um gesto de responsabilidade com o funcionamento do sistema e com o direito de outros cidadãos ao acesso à saúde.

Larissa Cruz é assistente social