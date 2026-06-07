Pix na mira: o que o novo tarifaço dos EUA muda para quem importa no Nordeste

Escrito por Arcelino Calado producaodiario@svm.com.br
07 de Junho de 2026 - 06:00
capa da noticia
Legenda: Arcelino Calado é empreendedor
Tem uma coisa curiosa no tarifaço que os Estados Unidos propuseram contra o Brasil no começo de junho. Diferente de outras disputas comerciais, o centro da discussão não é commodity, déficit, aço ou alumínio. É o Pix.
 
O documento do USTR, Escritório de Comércio dos EUA, cita o sistema brasileiro de pagamentos dezenas de vezes. A crítica é que o Banco Central seria regulador e operador do Pix, criando vantagem contra empresas americanas, especialmente bandeiras de cartão. O relatório também menciona redes sociais, etanol, propriedade intelectual e desmatamento. Ao fim, recomenda tarifa de 25% sobre produtos brasileiros.
 
Mais do que discutir quem tem razão, a pergunta prática é: por que um empresário do Nordeste que importa da China deveria acompanhar uma disputa sobre meios de pagamento? Porque o episódio mostra que o comércio exterior mudou. Tarifa deixou de ser só instrumento econômico e virou ferramenta política. Hoje, um imposto pode surgir para pressionar regras internas, decisões judiciais ou políticas regulatórias, mesmo longe da mercadoria importada.
 
Para quem importa, isso aumenta a imprevisibilidade. Antes, bastava olhar preço, câmbio, frete e balança comercial. Agora, é preciso acompanhar clima político, consultas públicas, exceções e prazos. A proposta americana deixou de fora café, carne bovina, frutas, peças de aeronave e terras raras, mostrando que a letra miúda importa tanto quanto o anúncio principal.
 
No Nordeste, o recado é estratégico. A maior parte das importações vem da Ásia, não dos Estados Unidos. Ainda assim, quando grandes economias se enfrentam, cadeias de suprimento se reorganizam, custos mudam e decisões tomadas longe daqui podem chegar meses depois à operação local.
 
Também há um fator decisivo: calendário. A proposta americana não vira tarifa da noite para o dia. Há consulta pública, prazo para manifestações, audiência e só depois decisão final. Esse intervalo permite agir com planejamento.
 
A lição não é apenas sobre o Pix. É sobre método. Diversificar fornecedores, monitorar câmbio e calendário regulatório e tratar comércio exterior como leitura de cenário. Em 2026, importar não é mais só fazer conta de custo. Quem enxerga apenas preço, reage. Quem acompanha o contexto, antecipa.
 
Arcelino Calado é empreendedor
Imagem da notícia E o que acontece com a formação dos novos?
Colaboradores

E o que acontece com a formação dos novos?

Silvia Leticia

Há 1 hora

Imagem da notícia Pix na mira: o que o novo tarifaço dos EUA muda para quem importa no Nordeste
Colaboradores

Pix na mira: o que o novo tarifaço dos EUA muda para quem importa no Nordeste

Arcelino Calado

Há 1 hora

Imagem da notícia Mercado imobiliário mantém força e pode acelerar com a queda dos juros
Colaboradores

Mercado imobiliário mantém força e pode acelerar com a queda dos juros

Vitor Frota

Há 1 hora

Imagem da notícia IA na infância: alerta para mediação e para a terceirização do pensamento
Colaboradores

IA na infância: alerta para mediação e para a terceirização do pensamento

Luciana Brites

06 de Junho de 2026

Imagem da notícia Brasil na Encruzilhada: O papel estratégico das commodities e terras raras
Colaboradores

Brasil na Encruzilhada: O papel estratégico das commodities e terras raras

Renato Ewerton de Melo

06 de Junho de 2026

Imagem da notícia Por que a imunização é mais revolucionária que a chegada à Lua?
Colaboradores

Por que a imunização é mais revolucionária que a chegada à Lua?

Márcia Datz Abadi

05 de Junho de 2026

Imagem da notícia Dia dos Namorados e o “ciclo do dedo podre”
Colaboradores

Dia dos Namorados e o “ciclo do dedo podre”

Branca Barão

05 de Junho de 2026

Imagem da notícia LGPD: o consumidor está mais protegido?
Colaboradores

LGPD: o consumidor está mais protegido?

Vazamentos de dados continuam acontecendo em larga escala, golpes digitais aumentam diariamente e muitos consumidores sequer sabem que tiveram informações expostas

Alexandre Rolim

04 de Junho de 2026

Imagem da notícia Decisões judiciais que transformam as realidades
Colaboradores

Decisões judiciais que transformam as realidades

Hercy Alencar

04 de Junho de 2026

Imagem da notícia Como o jiu-jitsu ajuda mulheres a reagirem em situações de risco
Colaboradores

Como o jiu-jitsu ajuda mulheres a reagirem em situações de risco

Mas os aprendizados não ficam restritos aos golpes ou movimentos de defesa. O jiu-jitsu também trabalha aspectos emocionais importantes, como autocontrole, atenção, disciplina e capacidade de reação sob pressão

Daniel Machado

03 de Junho de 2026

1

2 3 4 5