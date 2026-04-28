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Menos trabalho e mais ilusão no País das folgas infinitas

A retórica política, no entanto, raramente se detém nesse ponto. Prefere o aplauso imediato à reflexão mais profunda

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
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Jornalista
Legenda: Jornalista

Há momentos em que o debate público parece mais um ensaio de campanha do que um exercício de responsabilidade. A discussão sobre a redução da jornada de trabalho no Brasil entrou nesse terreno escorregadio. De um lado, propostas que soam modernas, quase sedutoras, prometendo mais tempo livre, mais qualidade de vida e até a criação de novos empregos. Do outro, um silêncio quase constrangedor sobre quem sustenta essa engrenagem quando a conta chega.

Fala-se em reduzir a jornada de 44 para 36 horas. Fala-se em trabalhar quatro dias e descansar três. A ideia, no papel, tem apelo imediato. Quem não gostaria de mais tempo para si, para a família, para a vida que escapa entre um expediente e outro? Mas o país real não é feito apenas de boas intenções. Ele é feito de boletos, folha de pagamento, encargos e margens cada vez mais apertadas.

O Brasil já convive com uma estrutura de descanso que, se somada, impressiona. Entre feriados nacionais, estaduais e municipais, aproxima-se facilmente de vinte dias ao ano. Some-se a isso os pontos facultativos, essa engenhosa tradição de transformar um dia útil em um prolongamento de descanso. Acrescentem-se as férias regulamentares de trinta dias, os afastamentos legais, licenças médicas, maternidade, paternidade, acompanhamentos de saúde, doação de sangue, convocações eleitorais. O calendário, que deveria organizar a produção, torna-se um mosaico de interrupções.

Nada disso é, isoladamente, injusto. Ao contrário, são conquistas sociais importantes, muitas delas necessárias. O problema surge quando se empilha direito sobre direito sem um olhar honesto para a sustentabilidade do sistema. É como ampliar constantemente uma casa sem reforçar os alicerces. Em algum momento, a estrutura cobra.

A retórica política, no entanto, raramente se detém nesse ponto. Prefere o aplauso imediato à reflexão mais profunda. A promessa de mais folga rende mais votos do que a explicação de custos, produtividade e competitividade. Afinal, é sempre mais fácil distribuir benefícios quando não se é diretamente responsável por financiá-los.

E aqui reside o ponto central que muitos evitam encarar. Quem paga essa conta não é uma entidade abstrata chamada governo. Quem absorve o impacto imediato é o empresário, do pequeno comerciante à indústria. É ele quem reorganiza escalas, contrata mais para suprir ausências, arca com encargos, tenta manter preços competitivos enquanto sua produtividade é pressionada.

Num cenário ideal, ganhos de produtividade sustentariam jornadas menores. Em economias mais maduras, isso é fruto de tecnologia, eficiência e ambiente de negócios favorável. No Brasil, porém, ainda se luta com burocracia, carga tributária elevada e insegurança jurídica. Reduzir a jornada sem resolver esses gargalos é inverter a lógica. É começar pelo efeito, ignorando a causa.

O risco não é teórico. Ele se materializa na informalidade, no fechamento de empresas, na retração de investimentos. O mesmo trabalhador que hoje é seduzido pela promessa de mais dias livres pode amanhã enfrentar um mercado mais restrito, menos dinâmico e com menos oportunidades.

A pergunta que paira, incômoda e inevitável, é simples. Estamos discutindo um modelo de trabalho sustentável ou apenas ensaiando mais um capítulo de promessas que cabem no discurso, mas não na realidade? Porque entre o desejo de descansar mais e a necessidade de produzir melhor, existe um equilíbrio delicado. E ele não se constrói com slogans, mas com responsabilidade.
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