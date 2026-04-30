O primeiro salão do Nordeste tem endereço: Fortaleza!

Pode se dizer que é um presente para a capital que completou 300 anos de história neste mês de abril. O presente é Fortaleza sediar, pela primeira vez na região Nordeste – entre os dias 7 e 9 de maio, o Salão do Turismo – evento promovido pelo Ministério do Turismo que reúne destinos, experiências, políticas públicas e oportunidades de negócios em um só ambiente.

Trata-se de uma iniciativa estratégica que conecta o Brasil turístico, valoriza identidades regionais e impulsiona o desenvolvimento econômico por meio da integração entre governos, iniciativa privada e profissionais do setor.

Mais do que uma vitrine, o Salão é um instrumento de política pública. Ele organiza a oferta turística brasileira, estimula a comercialização de produtos e fortalece a imagem dos destinos no mercado nacional e internacional. Ao trazer essa agenda para Fortaleza, o Governo Federal reconhece a relevância do Ceará como destino competitivo, estruturado e com forte capacidade de crescimento.

Para o nosso estado, o impacto é direto. O evento movimenta a cadeia produtiva — hotéis, bares, restaurantes, transportes, serviços e fornecedores — além de gerar visibilidade qualificada para os nossos atrativos, da capital ao interior. É também uma oportunidade de posicionamento institucional: apresentamos ao Brasil um Ceará preparado para sediar grandes eventos, com infraestrutura, conectividade e profissionalismo.

Do ponto de vista estratégico, o Salão reforça uma agenda que defendemos há anos: o turismo e os eventos como vetores de desenvolvimento. São atividades que geram emprego, renda e inclusão, com capilaridade em diversos setores da economia. Ao sediar esse encontro, Fortaleza não apenas recebe visitantes; ela assume o papel de articuladora do turismo nacional.

O momento exige visão e continuidade. Precisamos aproveitar essa vitrine para ampliar investimentos, fortalecer a promoção do destino e avançar em políticas que aumentem nossa competitividade. O Salão do Turismo em Fortaleza não é um ponto de chegada, mas um marco de partida para um novo ciclo de protagonismo do Ceará no cenário turístico brasileiro.

Leonardo Araripe é presidente da Câmara Setorial de Turismo e Eventos da ADECE