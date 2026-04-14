EUA divulgam foto de Alexandre Ramagem após ser preso pelo ICE

O governo dos Estados Unidos divulgou uma foto de Alexandre Ramagem após o ex-deputado federal ser preso pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE) nessa segunda-feira (13). A imagem aparece no site oficial do departamento e detalha informações pessoais como sexo, idade e raça, além da unidade em que ele está detido.

De acordo com o ICE, Ramagem foi preso por questões ligadas à imigração. No entanto, não constam as acusações específicas contra o ex-parlamentar.

De acordo com o g1, Ramagem foi preso em Orlando, na Flórida, e encaminhado a um centro de detenção na mesma cidade. A notícia da prisão do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) foi informada às autoridades brasileiras por volta de 12 horas (no horário de Brasília).

Não se sabe ainda como será o retorno do político ao País.

"A prisão é fruto da cooperação internacional Brasil-Estados Unidos no combate ao crime organizado. Ramagem é um cidadão foragido da Justiça brasileira e, segundo autoridades norte-americanas, está em situação migratória irregular", comentou o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.

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Condenação no Brasil

Alexandre Ramagem deixou o Brasil após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Ele é um dos acusados de integrar o "núcleo 1" ou "núcleo crucial" da trama golpista que objetivava manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder.