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Alexandre Ramagem é preso pelo ICE, serviço de imigração nos EUA, diz PF

O ex-deputado federal é condenado pelo STF por tentativa de golpe de Estado e foi localizado em Orlando.

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Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Foto de Alexandre Ramagem usada em matéria sobre sua prisão pelo ICE, serviço de imigração nos EUA.
Legenda: Ramagem foi alvo de uma ação do ICE.
Foto: Lula Marques/Agência Brasil.

O ex-deputado federal Alexandre Ramagem foi detido em Orlando, no estado da Flórida, pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE) dos Estados Unidos.

Conforme noticiado pelo portal g1, a Polícia Federal confirmou a prisão, que ocorreu devido a irregularidades em sua situação migratória no país norte-americano.

Alexandre Ramagem era considerado foragido após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 16 anos de reclusão por "tentativa de golpe de Estado" devido ao envolvimento nos atos do 8 de janeiro de 2023. 

De acordo com as apurações da PF citadas pela reportagem, ele deixou o Brasil de maneira clandestina antes do fim de seu julgamento, atravessando a fronteira com a Guiana para chegar aos Estados Unidos.

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Anteriormente, no final de 2025, a Embaixada do Brasil em Washington já havia encaminhado documentos sobre o caso ao Departamento de Estado dos Estados Unidos. 

A detenção por autoridades estrangeiras foi viabilizada por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que incluiu o nome de Ramagem na lista de procurados da Interpol.

Pessoas próximas ao ex-deputado federal afirmavam que ele planejava solicitar asilo político em solo americano.

Atualmente, a Polícia Federal mantém contato com os órgãos dos Estados Unidos para dar andamento aos trâmites legais, embora ainda não existam informações confirmadas sobre a data de seu retorno ao Brasil.

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