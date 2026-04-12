Janela partidária 2026: saiba como a troca de partidos impacta o cenário eleitoral no Ceará

O encerramento da janela partidária, ocorrido em 3 de abril, consolidou um novo mapa de forças políticas que deve ditar o ritmo das eleições de 2026. O mecanismo, que permite a mudança de legenda sem a perda do mandato para deputados federais e estaduais, provocou uma reestruturação tanto no cenário local quanto no nacional.

No Ceará, ao que disseram especialistas consultadas pelo PontoPoder, as trocas de sigla visam não apenas a sobrevivência parlamentar, mas a consolidação de candidaturas ao Executivo e a formação de chapas competitivas para o Legislativo.

Com o auxílio das análises de pesquisadoras do campo da Ciência Política, neste texto você entende como movimentações na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e na Câmara dos Deputados desenham as estratégias visando a corrida eleitoral.

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O novo cenário na Alece

Na Assembleia Legislativa, a movimentação foi intensa, com 15 políticos mudando de partido. O quantitativo de trocas representa cerca de 32% dos parlamentares da Casa.

O destaque é do PSDB, que agora está na posição de terceira maior quadro de deputados estaduais, com 7 membros. Ele fica atrás apenas do PSB e do PT, com 11 e 9 deputados estaduais, respectivamente.

Três bancadas partidárias foram completamente esvaziadas: Avante, Cidadania e União Brasil. No caso deste último grupo, o esvaziamento fez parte de uma estratégia da oposição.

Legenda: Três bancadas foram esvaziadas na Alece. Foto: Junior Pio/Alece.

Cleris Albuquerque, doutoranda em Políticas Públicas pela Universidade Estadual do Ceará (UECE) e integrante do Grupo de Pesquisa do CNPq Democracia, Partidos e Políticas Públicas da mesma instituição, avalia que, no caso do PSDB, esse "foi um movimento muito bem articulado e planejado, buscando a retomada do protagonismo do partido e fortalecendo o terreno para a iminente candidatura de Ciro Gomes".

Segundo a estudiosa, se a candidatura de Ciro for confirmada, o PSDB entra na disputa com grandes chances de dificultar a reeleição do governador Elmano de Freitas (PT) e de brigar por vagas no Senado.

Por outro lado, Mariana Dionísio de Andrade, professora da Universidade de Fortaleza (Unifor) e doutora em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), pondera que a nova musculatura tucana ainda tem limitações.

Para a especialista, a força do partido "tem servido mais como uma plataforma de visibilidade para Ciro do que como uma barreira legislativa real", já que o controle do ritmo da campanha permanece com quem detém o orçamento estadual e o apoio das prefeituras.

Disputa por recursos e espaço em Brasília

As idas e vindas entre siglas também foi significativa na bancada federal cearense, onde mais de 30% dos deputados mudaram de agremiação. O PSD consolidou-se como a maior força do estado em Brasília, contando agora com quatro parlamentares. Já o PDT foi o partido que mais sofreu baixas de deputados eleitos.

Essas mudanças impactam diretamente a saúde financeira e o tempo de exposição das campanhas. Cleris Albuquerque explica que o esvaziamento de uma sigla enfraquece sua estrutura, enquanto partidos com bancadas maiores no Congresso Nacional recebem a maior parte dos recursos do Fundo Eleitoral e possuem mais tempo de rádio e televisão. "Se o partido possui mais recursos, consequentemente, poderá investir em candidaturas mais competitivas", destaca a doutoranda.

Mariana Andrade, por sua vez, afirma que "a consolidação do PSD como maior bancada federal cearense reforça o protagonismo na composição de chapas proporcionais em 2026, o que ajuda a ampliar o acesso ao Fundo Eleitoral e ao tempo de TV, que são recursos distribuídos proporcionalmente ao tamanho das bancadas".

"Quando o PDT perde deputados eleitos, enfraquece sua estrutura proporcional justamente no estado onde foi historicamente mais forte, comprometendo a renovação de quadros e prejudicando a competitividade nas disputas proporcionais futuras", avalia.

Fortaleza como 'laboratório de alianças'

Embora a legislação da janela não contemple vereadores, a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) sentiu os reflexos por meio de acordos e anuências partidárias. Ao que apurou o PontoPoder, dez vereadores mudaram de bandeira, o que serve como um termômetro para as coligações que sustentarão as disputas de 2026.

Mariana Andrade aponta que a reacomodação na CMFor funciona como um "laboratório de alianças", uma vez que " as anuências concedidas pelos dirigentes partidários sinalizam quais grupos locais se posicionam para compor os palanques de 2026.

A docente reforça que os "vereadores são ativos valiosos para a capilarização dos votos" e que suas novas filiações já sinalizam quais grupos estarão nos mesmos palanques para o governo estadual e a presidência.

Cleris Albuquerque reforça o que Andrade alega e chama atenção para a bancada do PL, que se tornou a maior da Câmara de Fortaleza e se mostra como um exemplo desse indicativo da construção de alianças para a campanha eleitoral deste ano.

"Se o apoio do PL à candidatura de Ciro Gomes seja confirmado em nível nacional pelo pré-candidato Flávio Bolsonaro, o Ceará certamente terá um palanque ativo na campanha para governador e presidente", frisa.