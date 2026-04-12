Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Janela partidária 2026: saiba como a troca de partidos impacta o cenário eleitoral no Ceará

Movimentações na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados desenham estratégias para as próximas eleições.

Escrito por
Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
PontoPoder

O encerramento da janela partidária, ocorrido em 3 de abril, consolidou um novo mapa de forças políticas que deve ditar o ritmo das eleições de 2026. O mecanismo, que permite a mudança de legenda sem a perda do mandato para deputados federais e estaduais, provocou uma reestruturação tanto no cenário local quanto no nacional. 

No Ceará, ao que disseram especialistas consultadas pelo PontoPoder, as trocas de sigla visam não apenas a sobrevivência parlamentar, mas a consolidação de candidaturas ao Executivo e a formação de chapas competitivas para o Legislativo.

Com o auxílio das análises de pesquisadoras do campo da Ciência Política, neste texto você entende como movimentações na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e na Câmara dos Deputados desenham as estratégias visando a corrida eleitoral.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Câmara aprova aumento de multas por adulteração de combustíveis; valor pode chegar a R$ 23 milhões

teaser image
PontoPoder

Pré-candidaturas do PL Ceará ao Senado expõem disputa por protagonismo entre Priscila e Alcides

O novo cenário na Alece

Na Assembleia Legislativa, a movimentação foi intensa, com 15 políticos mudando de partido. O quantitativo de trocas representa cerca de 32% dos parlamentares da Casa. 

O destaque é do PSDB, que agora está na posição de terceira maior quadro de deputados estaduais, com 7 membros. Ele fica atrás apenas do PSB e do PT, com 11 e 9 deputados estaduais, respectivamente.

Três bancadas partidárias foram completamente esvaziadas: Avante, Cidadania e União Brasil. No caso deste último grupo, o esvaziamento fez parte de uma estratégia da oposição. 

Foto do Plenário da Alece.
Legenda: Três bancadas foram esvaziadas na Alece.
Foto: Junior Pio/Alece.

Cleris Albuquerque, doutoranda em Políticas Públicas pela Universidade Estadual do Ceará (UECE) e integrante do Grupo de Pesquisa do CNPq Democracia, Partidos e Políticas Públicas da mesma instituição, avalia que, no caso do PSDB, esse "foi um movimento muito bem articulado e planejado, buscando a retomada do protagonismo do partido e fortalecendo o terreno para a iminente candidatura de Ciro Gomes". 

Segundo a estudiosa, se a candidatura de Ciro for confirmada, o PSDB entra na disputa com grandes chances de dificultar a reeleição do governador Elmano de Freitas (PT) e de brigar por vagas no Senado.

Por outro lado, Mariana Dionísio de Andrade, professora da Universidade de Fortaleza (Unifor) e doutora em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), pondera que a nova musculatura tucana ainda tem limitações. 

Para a especialista, a força do partido "tem servido mais como uma plataforma de visibilidade para Ciro do que como uma barreira legislativa real", já que o controle do ritmo da campanha permanece com quem detém o orçamento estadual e o apoio das prefeituras.

Disputa por recursos e espaço em Brasília

As idas e vindas entre siglas também foi significativa na bancada federal cearense, onde mais de 30% dos deputados mudaram de agremiação. O PSD consolidou-se como a maior força do estado em Brasília, contando agora com quatro parlamentares. Já o PDT foi o partido que mais sofreu baixas de deputados eleitos.

Essas mudanças impactam diretamente a saúde financeira e o tempo de exposição das campanhas. Cleris Albuquerque explica que o esvaziamento de uma sigla enfraquece sua estrutura, enquanto partidos com bancadas maiores no Congresso Nacional recebem a maior parte dos recursos do Fundo Eleitoral e possuem mais tempo de rádio e televisão. "Se o partido possui mais recursos, consequentemente, poderá investir em candidaturas mais competitivas", destaca a doutoranda.

Mariana Andrade, por sua vez, afirma que "a consolidação do PSD como maior bancada federal cearense reforça o protagonismo na composição de chapas proporcionais em 2026, o que ajuda a ampliar o acesso ao Fundo Eleitoral e ao tempo de TV, que são recursos distribuídos proporcionalmente ao tamanho das bancadas". 

"Quando o PDT perde deputados eleitos, enfraquece sua estrutura proporcional justamente no estado onde foi historicamente mais forte, comprometendo a renovação de quadros e prejudicando a competitividade nas disputas proporcionais futuras", avalia.

Fortaleza como 'laboratório de alianças'

Embora a legislação da janela não contemple vereadores, a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) sentiu os reflexos por meio de acordos e anuências partidárias. Ao que apurou o PontoPoder, dez vereadores mudaram de bandeira, o que serve como um termômetro para as coligações que sustentarão as disputas de 2026.

Mariana Andrade aponta que a reacomodação na CMFor funciona como um "laboratório de alianças", uma vez que " as anuências concedidas pelos dirigentes partidários sinalizam quais grupos locais se posicionam para compor os palanques de 2026.

A docente reforça que os "vereadores são ativos valiosos para a capilarização dos votos" e que suas novas filiações já sinalizam quais grupos estarão nos mesmos palanques para o governo estadual e a presidência.

Cleris Albuquerque reforça o que Andrade alega e chama atenção para a bancada do PL, que se tornou a maior da Câmara de Fortaleza e se mostra como um exemplo desse indicativo da construção de alianças para a campanha eleitoral deste ano. 

"Se o apoio do PL à candidatura de Ciro Gomes seja confirmado em nível nacional pelo pré-candidato Flávio Bolsonaro, o Ceará certamente terá um palanque ativo na campanha para governador e presidente", frisa.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Janela partidária 2026: saiba como a troca de partidos impacta o cenário eleitoral no Ceará
PontoPoder

Janela partidária 2026: saiba como a troca de partidos impacta o cenário eleitoral no Ceará

Movimentações na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados desenham estratégias para as próximas eleições.

Bruno Leite
Há 39 minutos
Foto do deputado José Guimarães e Lula.
PontoPoder

Deputado José Guimarães anuncia que será novo ministro de Lula

Com ida para a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, político fica de fora da disputa pelo Senado Federal.

Bruno Leite
11 de Abril de 2026
Estudantes sentados em cadeiras em uma sala de aula escrevendo.
PontoPoder

Lula diz que estudantes com pendências no Fies serão inclusos em programa de renegociação

O programa está em estudo pelo governo e pode ser lançado nos próximos dias.

Redação
11 de Abril de 2026
Deputados estaduais durante votação no Plenário 13 de Maio da Assembleia.
PontoPoder

Entra e sai de suplentes na Alece após janela tem ‘rodízio’ no PT e PSB e licenças de saúde

Atualmente, Assembleia Legislativa tem seis deputados suplentes em exercício.

Marcos Moreira
11 de Abril de 2026
Fachada do Congresso Nacional, com duas torres altas cinzas no meio e dois semi círculos em cada ponta.
PontoPoder

Entenda o papel e as funções do deputado federal no Brasil

Cargo será renovado pelo voto da população nas Eleições Gerais de 2026.

Milenna Murta*
11 de Abril de 2026
PontoPoder

Medalha Iracema homenageia GEQ e mais 3 personalidades que moldaram Fortaleza

Igor Queiroz Barroso, membro do Conselho de Administração do GEQ, representou o grupo na cerimônia do Cineteatro São Luiz.

Redação
10 de Abril de 2026
Amado Batista é um homem idoso, branco e que usa camisa branca e terninho branco. Ele está cantando segurando um microfone.
PontoPoder

Comissão da Câmara pede cancelamento do show de Amado Batista no aniversário de Fortaleza

O artista foi incluído recentemente na "lista suja" do trabalho escravo no Brasil.

Redação
10 de Abril de 2026
Homem e mulher participam de entrevista coletiva sentados lado a lado, com microfones sobre a mesa; ele usa camisa branca com adesivo “13” e gesticula enquanto fala, e ela, também de branco, observa, com cartaz de campanha ao fundo.
PontoPoder

Evandro fala em eventual candidatura da vice Gabriella Aguiar: 'eu vou torcer para que ela não saia'

Gabriella Aguiar deixou o comando da Secretaria de Direitos Humanos para estar apta a concorrer nestas eleições.

Luana Barros e Marcos Moreira
10 de Abril de 2026
Sede do Governo do Ceará, o Palácio da Abolição, iluminado à noite.
PontoPoder

Governo do Ceará anuncia novos secretários; veja quem são

Na maioria das pastas, assumem os respectivos secretários executivos, que já vinham respondendo.

Igor Cavalcante
10 de Abril de 2026
Evandro Leitão concede entrevista em centro de videomonitoramento, com microfone apontado para ele, enquanto ao fundo há um grande painel com múltiplas telas exibindo imagens de câmeras de segurança e operadores trabalhando em computadores.
PontoPoder

Evandro diz que André Fernandes faz ‘desserviço’ a Fortaleza jogando lixo na rua: ‘vive de lacração’

O deputado federal colocou lixo em frente ao Paço Municipal da capital cearense.

Luana Barros e Marcos Moreira
10 de Abril de 2026
Montagem de imagens: à esquerda, gravação de câmera de segurança mostra rua à noite com carro estacionado; abaixo, dois homens carregam sacos de lixo pela calçada. À direita, quatro homens estão em frente a um prédio público, ao lado de uma pilha de sacos de lixo, um deles gesticulando enquanto fala.
PontoPoder

André Fernandes põe sacos de lixo em frente ao Paço Municipal; Prefeitura autua deputado

Os vereadores e o suplente de vereador que participam da ação também devem ser notificados.

Luana Barros
10 de Abril de 2026
Montagem com duas imagens: à esquerda, um homem de terno azul sorri e cumprimenta pessoas em um ambiente interno movimentado; à direita, uma mulher de vestido verde fala ao microfone em um evento, com um telão ao fundo exibindo a imagem de outro homem.
PontoPoder

Pré-candidaturas do PL Ceará ao Senado expõem disputa por protagonismo entre Priscila e Alcides

Parlamentares querem concorrer à vaga do Senado nas eleições de 2026.

Luana Barros
10 de Abril de 2026
Você sabia que Fortaleza teve o primeiro prefeito apenas em 1914?
PontoPoder

Você sabia que Fortaleza teve o primeiro prefeito apenas em 1914?

Às vésperas do aniversário de 300 anos da capital cearense, o PontoPoder explica essa história.

Luana Barros
10 de Abril de 2026
Tarcijany Linhares sentada à mesa durante reunião da DPU. Ela está diante de uma mesa com um computador e um microfone.
PontoPoder

Lula indica uma mulher cearense como chefe da DPU; cargo sempre foi exercido por homens

Ela é defensora regional de direitos humanos substituta no Ceará.

Igor Cavalcante
09 de Abril de 2026
Osmar Baquit e Sérgio Aguiar durante pronunciamento na tribuna da Assembleia.
PontoPoder

Deputados Osmar Baquit e Sérgio Aguiar saem de licença em ‘rodízio’ do PSB para manter suplentes

Partido fez acordo entre parlamentares da bancada para manter suplência em evidência na Assembleia Legislativa do Ceará.

Marcos Moreira
09 de Abril de 2026
Sessão na Câmara dos Deputados, com vários parlamentares em pé perto de mesa central.
PontoPoder

Câmara aprova aumento de multas por adulteração de combustíveis; valor pode chegar a R$ 23 milhões

Texto agora segue para o Senado.

Milenna Murta*
09 de Abril de 2026
Congresso Nacional: duas torres brancas juntas ao centro, com metades de circunferências em cada lado. À frente, um espelho d'água.
PontoPoder

Novas regras para a cláusula de barreira em 2026 podem ‘asfixiar’ partidos menores; entenda

Norma terá aumento percentual nas exigências de liberação do Fundo Partidário e dos direitos de antena.

Milenna Murta*
09 de Abril de 2026
Foto de Flávio Dino.
PontoPoder

CCJ do Senado aprova fim da aposentadoria compulsória para punir juízes e MP

Para Dino a punição de perda de cargo depende de ação judicial, por conta da natureza vitalícia do cargo de juiz.

Redação
08 de Abril de 2026
Deputado Danilo Forte usa terno e gravata. Está discursando em uma comissão parlamentar na Câmara dos Deputados, em Brasília.
PontoPoder

Danilo Forte oficializa candidatura ao TCU

A indicação foi homologada pelo PSDB. O deputado cearense trocou o União pelo PP para manter viva a candidatura.

Beatriz Matos, de Brasília
08 de Abril de 2026
Reunião das Comissões Técnicas da Alece no Plenário 13 de Maio.
PontoPoder

Com 2 meses de atraso, Alece instala comissões após aguardar troca-troca de partidos na janela

Eleição 'simbólica' dos membros considerou acordo prévio entre líderes da base e da oposição.

Marcos Moreira
08 de Abril de 2026