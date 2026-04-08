Com filiação de Pedro Matos, PL passa a ter a maior bancada da Câmara de Fortaleza; veja as demais
Legenda ultrapassou o PDT, que tinha o maior quadro de membros do Parlamento municipal.
O Partido Liberal (PL) passou a ter a maior bancada da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). A filiação do vereador Pedro Matos, que saiu do Avante e desembarcou na agremiação nessa segunda-feira (6), sacramentou a posição da legenda no Plenário Fausto Arruda.
O novo filiado se juntou a outro colega que desembarcou recentemente na legenda, o vereador PP Cell, que havia sido expulso do Partido Democrático Trabalhista (PDT) no dia 30 de março.
E, com isso, o grupo de liberais, que iniciou a legislatura atual com cinco parlamentares e ocupava segunda posição no ranking de maiores bancadas, passou a ter sete partidários.
Antes desses acréscimos, o PDT figurava como o partido com o maior quantitativo de representantes no Legislativo de Fortaleza. Ele conseguiu eleger oito vereadores na eleição de 2024, mas perdeu dois filiados desde janeiro deste ano.
Novas filiações
Pedro Matos assinou sua ficha de filiação em um ato que contou com a presença do presidente estadual do PL no Ceará, o deputado federal André Fernandes, do senador e pré-candidato ao Palácio do Planalto, Flávio Bolsonaro, e outros líderes do partido. Ele se elegeu pelo Avante e retornou agora para PL, onde esteve entre 2022 e 2024.
Segundo o político, esta é uma "nova etapa", com "compromissos maiores". Ao que escreveu na postagem que publicizou a transferência entre siglas, ele está "em busca de voos mais altos para representar o povo cearense com ainda mais força".
PP Cell, por sua vez, se filiou na última quarta-feira (1º), em Brasília. A assinatura da ficha de filiação foi também foi acompanhada por lideranças liberais. Eleito pelo PDT em 2024, ele deve tentar uma vaga na Câmara dos Deputados como representante do PL.
Ao divulgar sua admissão na sigla, o ex-pedetista afirmou que havia chegado que sempre fez parte da sua história. "Hoje inicio um novo capítulo, com ainda mais força, ao lado de grandes lideranças e todos que lutam por um Brasil que a gente acredita de verdade", pontuou ele no texto que acompanha o vídeo que registrou o momento.
Janela partidária respingou na Câmara de Fortaleza
As trocas ocorrem no momento em que os primeiros arranjos para formalização de chapas para a eleição deste ano foram promovidos, por meio da janela partidária voltada aos deputados federais, estaduais e distritais, encerrada neste sábado (4).
O tipo de instrumento em questão é garantido para aqueles que querem ser candidatos em outubro mudem de partido sem risco de perder seus mandatos. Esse direito, no entanto, não foi destinado aos vereadores neste ano.
Os vereadores são beneficiados por esse mecanismo – voltado exclusivamente aos ocupantes de cargos eletivos proporcionais, dispensando a apresentação de justa causa para se desligar de legendas – apenas nos anos em que há disputa por cargos municipais, como em 2024, último ano da legislatura passada na CMFor.
Mas, por força de movimentações visando a estruturação de partidos, trocas no comando de siglas e a concessão de autorizações para transferências pelos dirigentes de agremiações, a janela partidária acabou respingando na CMFor.
Como mostrado pelo PontoPoder, além dos que foram para o Partido Liberal, outros cinco parlamentares da Câmara de Fortaleza assumiram novas bandeiras partidárias desde o início do ano. Foram eles:
- Gardel Rolim – saiu do PDT e foi para o PRD, para posteriormente seguir para o Republicanos;
- Michel Lins – se desfiliou do PRD para se filiar ao Republicanos;
- Carla Ibiapina – trocou o DC pelo PRD;
- Márcio Martins – se filiou ao Republicanos, depois de deixar o União;
- Emanuel Acrízio – migrou do Avante para o Solidariedade.
E, com filiações realizadas no sábado, segundo o Sistema de Filiação Partidária (Filia), mantido pela Justiça Federal, constam:
- Germano He-Man – foi do Mobiliza para o Podemos;
- Luiz Paupina – se transferiu do Agir para o Republicanos;
- Marcelo Tchela – trocou o Avante pelo Podemos.
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Nova composição da Câmara de Fortaleza
As movimentações recentes redefiniram as forças partidárias no Parlamento fortalezense, promovendo, entre outras ações, o desaparecimento do Democracia Cristã (DC), do Mobiliza, do Avante e do Agir na Casa.
Assim como elas também promoveram o ressurgimento do Solidariedade e a ampliação de outros agrupamentos, a exemplo do Republicanos e do Podemos.
Confira o tamanho das bancadas de todas as agremiações com representação no Legislativo de Fortaleza:
PL (7)
- Bella Carmelo
- Inspetor Alberto
- Marcelo Mendes
- Lael Sena
- Pedro Matos
- PP Cell
- Priscila Costa
PDT (6)
- Adail Junior
- Jânio Henrique
- Kátia Rodrigues
- Luciano Girão
- Marcel Colares
- Paulo Martins
Republicanos (6)
- Benigno Júnior
- Gardel Rolim
- Márcio Martins
- Ronaldo Martins
- Luiz Paupina
- Michel Lins
PSD (4)
- Apollo Vicz
- Bruno Mesquita
- Erich Douglas
- Estrela Barros
PT (4)
- Aglaylson
- Adriana Almeida
- Dr. Vicente
- Mari Lacerda
Podemos (3)
- Wellington Sabóia
- Germano He-Man
- Marcelo Tchela
PRD (3)
- Aguiar Toba
- Carla Ibiapina
- Chiquinho dos Carneiros
PP (2)
- Irmão Léo
- Marcos Paulo
PSB (2)
- Leo Couto
- John Monteiro
Psol (2)
- Adriana Gerônimo
- Gabriel Aguiar
Cidadania (1)
- Professor Enilson
PSDB (1)
- Jorge Pinheiro
Solidariedade (1)
- Emanuel Acrízio
União (1)
- René Pessoa