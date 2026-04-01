Após expulsão do PDT, vereador PP Cell se filia ao PL

O vereador PP Cell, de Fortaleza, se filiou ao PL nesta quarta-feira (1º). A assinatura da ficha de filiação ocorreu na sede do partido, em Brasília, ao lado dos dirigentes nacional e estadual do PL – Valdemar Costa Neto e o deputado federal André Fernandes, respectivamente –, do senador carioca Flávio Bolsonaro (pré-candidato ao Planalto) e de outras lideranças da legenda.

A novidade foi compartilhada nas redes sociais do parlamentar e confirmada por ele ao PontoPoder. PP Cell elegeu-se à Câmara Municipal de Fortaleza, em 2024, pelo PDT, mas pelo PL tentará uma vaga na Câmara dos Deputados. Ele foi expulso da sigla brizolista nessa segunda (30), após mais de um ano de conflitos internos devido à sua posição no jogo político do Estado.

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"Depois de muito tempo defendendo, acreditando e caminhando com esse propósito… cheguei ao partido que sempre fez parte da minha história. Hoje inicio um novo capítulo, com ainda mais força, ao lado de grandes lideranças e todos que lutam por um Brasil que a gente acredita de verdade", disse o vereador na publicação.

André Fernandes também ressaltou o apoio recebido pelo colega nos últimos anos. "Ele estava no PDT, mas desde 2018 levantou a bandeira do (Jair) Bolsonaro, em 2022 também, e agora ele está de corpo e alma (conosco)", disse, dirigindo-se a Flávio Bolsonaro.

Nas eleições do outubro, o PL se articula para ter candidatura própria ao Senado – na figura do deputado estadual Alcides Fernandes, pai de André. O partido se encaminha para formalizar apoio ao ex-ministro Ciro Gomes (PSDB).

A expectativa é formar um arco de aliança, ainda, com a federação União Progressista (União/PP), comandada no Ceará pelo ex-deputado Capitão Wagner. Apesar dos acenos de lideranças dessas agremiações, a formalização da coalizão só deve ocorrer no período de convenções partidárias, em julho.