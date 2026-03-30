Vereador PP Cell é expulso do PDT e pode se filiar a partido de oposição nesta semana

A reunião marcada para deliberar sobre a expulsão do vereador PP Cell do PDT, nesta segunda-feira (30), terminou com a decisão unânime pela sua saída do quadro de filiados. Agora, o partido vai dar ciência do despacho à Justiça Eleitoral, segundo o vice-presidente do PDT Fortaleza e também vereador, Adail Júnior.

A definição ocorreu no âmbito do diretório da sigla em Fortaleza, cerca de dois meses após a emissão de parecer favorável à “sanção máxima” pelo Conselho de Ética pedetista. Apesar da desfiliação, o mandato de PP Cell não será afetado, e ele estará livre para compor outro partido. A expectativa é que o vereador se filie ao PL, segundo o próprio informou ao PontoPoder nesta segunda-feira.

Veja também PontoPoder Trocas de partido e lista de candidatos para 2026 mexem com planos de vereadores de Fortaleza PontoPoder PDT marca votação da expulsão do vereador PP Cell para 30 de março

A permanência do parlamentar entrou na pauta de discussões após ele apoiar André Fernandes (PL) no segundo turno das eleições de 2024, em Fortaleza. Suas “questões ideológicas” e de discordância do “pensamento progressista”, defendidas pelo PDT, pesaram na decisão desta segunda.

Inicialmente, a decisão iria ser tomada em 23 de fevereiro, mas foi remarcada para 9 de março, por deliberação do diretório estadual, comandado pelo deputado federal André Figueiredo, e acabou não ocorrendo na segunda data.