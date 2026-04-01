PP libera filiados a apoiarem diferentes candidatos ao Governo do Ceará

Sob a tutela do senador Ciro Nogueira (PI), o Partido Progressistas (PP) liberou seus filiados a apoiarem diferentes candidatos ao Governo do Ceará em outubro, independentemente da posição oficial da federação formada com o União Brasil. A decisão, divulgada nesta quarta (1º) pela direção estadual do PP, dá proteção a manifestações individuais de apoio político ou programático e tem potencial para dividir ainda mais a composição em território cearense.

O PontoPoder buscou a presidência da federação União Progressista no Ceará, por meio da sua assessoria de imprensa, para pronunciamentos sobre o anúncio. Quando houver devolutiva, a matéria será atualizada.

A preço de hoje, é o ex-deputado Capitão Wagner (União) quem comanda a seccional cearense da federação União Progressista, canalizando a robusta estrutura da agremiação à campanha de oposição ao governador Elmano de Freitas (PT). Por outro lado, o presidente estadual do PP, deputado federal AJ Albuquerque, já declarou que seguirá nas fileiras governistas. A divergência de posições impõe um cenário de dúvidas à composição.

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A deliberação da executiva nacional do PP, então, rejeita a possibilidade de punir manifestações pessoais de apoio, protegendo os mandatos e o volume do partido no Estado. Nesse caso, a federação não poderá, em nenhuma hipótese, fundamentar a dissolução do diretório estadual do PP, a intervenção em seus órgãos partidários e a aplicação de sanções que impliquem prejuízo direto ou indireto às candidaturas proporcionais do partido no referido Estado.