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PSDB filiará até 6 deputados estaduais e deve esvaziar bancadas do PDT e do União na Alece

Estratégia da oposição é reforçar chapa estadual da sigla para apoiar a possível candidatura de Ciro Gomes ao Governo.

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
(Atualizado às 17:07)
PontoPoder
Deputados estaduais durante o Café da Oposição da Alece nesta terça-feira (31).
Legenda: Deputados estaduais da oposição confirmaram ida para o PSDB de Ciro Gomes.
Foto: Marcos Moreira/SVM.

Um grupo de até seis deputados estaduais oposicionistas oficializará a filiação ao PSDB nesta semana, concretizando a estratégia de reforçar os quadros do partido, sob o comando de Ciro Gomes (PSDB) no Ceará. A migração foi confirmada pelos parlamentares no “Café da Oposição” desta terça-feira (31), na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). 

A ala oposicionista projeta um evento para oficializar a movimentação ao PSDB. Contudo, o momento pode ocorrer até mesmo depois do prazo final da janela partidária — período liberado para trocas de legendas até 3 de abril —, pois o ato deve ser simbólico, já que todos devem entregar a carta de filiação até o final da semana.

A partir do encontro, a ala oposicionista apontou que os seguintes parlamentares são os novos tucanos: 

  • Antônio Henrique (PDT)
  • Cláudio Pinho (PDT)
  • Felipe Mota (União)
  • Heitor Férrer (União)
  • Queiroz Filho (PDT)

O grupo também espera a filiação de Sargento Reginauro (União) ao PSDB. O parlamentar está afastado do mandato de deputado, após tirar uma licença de saúde para o tratamento contra um câncer do tipo linfoma, por 120 dias.  

Por sua vez, o deputado Lucinildo Frota (PDT) será o único a migrar para o Partido Liberal (PL). O parlamentar vai buscar um mandato na Câmara dos Deputados, compondo a chapa de federais do grupo. 

Antônio Henrique chegou a ser anunciado no PL pelo deputado federal André Fernandes (PL), presidente do partido no Ceará, durante um encontro da oposição no ano passado. Entretanto, a chegada de Ciro no PSDB mexeu com as negociações internas da oposição.

“Todos no PSDB. Deputado Felipe Mota, deputado Sargento Reginauro está indo hoje, porque ele está no hospital. O deputado Heitor Férrer também já entregou a ficha (de filiação). Deputado Cláudio Pinho, deputado Queiroz, deputado Antônio Henrique já entregaram a ficha. Então, nós já somos a terceira maior bancada da Assembleia Legislativa a partir de segunda-feira, será o PSDB com sete deputados, porque tem a deputada Emília (Pessoa) que já tá aí no plenário”
Felipe Mota
Deputado estadual pelo PSDB

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BANCADAS ESVAZIADAS

A migração dos deputados para a sigla tucana consolida o esvaziamento do Partido Democrático Trabalhista (PDT) na Assembleia. Os últimos quatro deputados estaduais da sigla aguardavam apenas a janela partidária para confirmar a saída. 

Além disso, a movimentação deve esvaziar a bancada do União na Casa, com as saídas de Felipe Mota, Heitor Férrer e Sargento Reginauro. O outro deputado do partido é Firmo Camurça, que anunciou a ida para PSD na semana passada. 

Como mostrou o PontoPoder, a estratégia da oposição mira dois objetivos principais: o fortalecimento do PSDB para o pleito eleitoral e a formação de uma bancada aliada para um possível mandato de Ciro Gomes (PSDB) no Governo do Estado.

Por outro lado, nomes com maior potencial eleitoral para a Câmara dos Deputados devem disputar pelo União. “Tenho quase certeza de que a União Progressista fará cinco deputados federais e o PSDB fará entre sete e oito deputados estaduais”, projetou Felipe Mota.

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