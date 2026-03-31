PSDB filiará até 6 deputados estaduais e deve esvaziar bancadas do PDT e do União na Alece

Um grupo de até seis deputados estaduais oposicionistas oficializará a filiação ao PSDB nesta semana, concretizando a estratégia de reforçar os quadros do partido, sob o comando de Ciro Gomes (PSDB) no Ceará. A migração foi confirmada pelos parlamentares no “Café da Oposição” desta terça-feira (31), na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

A ala oposicionista projeta um evento para oficializar a movimentação ao PSDB. Contudo, o momento pode ocorrer até mesmo depois do prazo final da janela partidária — período liberado para trocas de legendas até 3 de abril —, pois o ato deve ser simbólico, já que todos devem entregar a carta de filiação até o final da semana.

A partir do encontro, a ala oposicionista apontou que os seguintes parlamentares são os novos tucanos:

Antônio Henrique (PDT)

Cláudio Pinho (PDT)

Felipe Mota (União)

Heitor Férrer (União)

Queiroz Filho (PDT)

O grupo também espera a filiação de Sargento Reginauro (União) ao PSDB. O parlamentar está afastado do mandato de deputado, após tirar uma licença de saúde para o tratamento contra um câncer do tipo linfoma, por 120 dias.

Por sua vez, o deputado Lucinildo Frota (PDT) será o único a migrar para o Partido Liberal (PL). O parlamentar vai buscar um mandato na Câmara dos Deputados, compondo a chapa de federais do grupo.

Antônio Henrique chegou a ser anunciado no PL pelo deputado federal André Fernandes (PL), presidente do partido no Ceará, durante um encontro da oposição no ano passado. Entretanto, a chegada de Ciro no PSDB mexeu com as negociações internas da oposição.

“Todos no PSDB. Deputado Felipe Mota, deputado Sargento Reginauro está indo hoje, porque ele está no hospital. O deputado Heitor Férrer também já entregou a ficha (de filiação). Deputado Cláudio Pinho, deputado Queiroz, deputado Antônio Henrique já entregaram a ficha. Então, nós já somos a terceira maior bancada da Assembleia Legislativa a partir de segunda-feira, será o PSDB com sete deputados, porque tem a deputada Emília (Pessoa) que já tá aí no plenário” Felipe Mota Deputado estadual pelo PSDB

Veja também PontoPoder Deputado Danilo Forte anuncia filiação ao PSDB, mas partido nega PontoPoder Sem decisão nacional, lideranças do PL Ceará sinalizam apoio a Ciro após evento com André Fernandes

BANCADAS ESVAZIADAS

A migração dos deputados para a sigla tucana consolida o esvaziamento do Partido Democrático Trabalhista (PDT) na Assembleia. Os últimos quatro deputados estaduais da sigla aguardavam apenas a janela partidária para confirmar a saída.

Além disso, a movimentação deve esvaziar a bancada do União na Casa, com as saídas de Felipe Mota, Heitor Férrer e Sargento Reginauro. O outro deputado do partido é Firmo Camurça, que anunciou a ida para PSD na semana passada.

Como mostrou o PontoPoder, a estratégia da oposição mira dois objetivos principais : o fortalecimento do PSDB para o pleito eleitoral e a formação de uma bancada aliada para um possível mandato de Ciro Gomes (PSDB) no Governo do Estado.

Por outro lado, nomes com maior potencial eleitoral para a Câmara dos Deputados devem disputar pelo União. “Tenho quase certeza de que a União Progressista fará cinco deputados federais e o PSDB fará entre sete e oito deputados estaduais”, projetou Felipe Mota.