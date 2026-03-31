Deputado Danilo Forte anuncia filiação ao PSDB após deixar o União Brasil

Quase um mês após saída conturbada do União Brasil, o deputado federal Danilo Forte decidiu retornar ao PSDB, ao qual esteve filiado entre 2018 e 2022. A assinatura da ficha de filiação está marcada para esta terça-feira (31), na sede do partido, em Brasília, ao lado do presidente nacional, Aécio Neves (MG), conforme a assessoria do parlamentar.

Pela nova legenda, ele deve seguir na disputa pela vaga aberta no Tribunal de Contas da União (TCU) ou, se for o caso, concorrer à reeleição no Parlamento.

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Capitão Wagner, presidente estadual da federação União Progressista (União/PP), havia se manifestado pela permanência de Danilo no partido, mas os esforços não surtiram efeito. Na mesma fala, o dirigente adiantou que, nesse caso, o colega seria recebido em um partido aliado – o que se confirmou.

Saída do União Brasil

O deputado assinou a desfiliação do União Brasil no último dia 5, após desgastes com Antônio Rueda, presidente nacional da legenda. O motivo do rompimento foi a indicação ao Tribunal de Contas da União (TCU), pleiteada por Danilo e pelo então correligionário Elmar Nascimento (BA).

Diante do impasse, o dirigente teria mudado os planos e passado a apoiar o deputado Odair Cunha (PT-MG), em agrado ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), segundo apuração do Estadão.

Para Danilo Forte, o embaraço enfraqueceu o poder da bancada e o constrangeu pessoalmente. O cearense convocou reunião com Rueda nesta data para comunicar sobre a desfiliação. "Ele (Rueda) só disse que lamentava. Fique lamentando. Vida que segue", relatou o parlamentar.

À época, ele afirmou ter recebido convites de outras legendas, como PL e PSDB.