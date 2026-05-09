Presidente do TJCE assume Governo do Ceará durante viagens de Elmano e Jade

O presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), desembargador Heráclito Vieira de Sousa Neto, assumiu o cargo de governador do Estado de forma interina, após Elmano de Freitas (PT) viajar para os Estados Unidos, nessa sexta-feira (8). O magistrado ficará à frente do Executivo por quatro dias, até a próxima terça-feira (12).

Outros integrantes da linha de sucessão, a vice-governadora Jade Romero (PT), e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado estadual Romeu Aldigueri (PSB), também estarão em viagens no período.

Elmano de Freitas explicou a motivação da viagem, em publicação nas redes sociais, nessa sexta-feira (8). “Embarco hoje para Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde cumprirei uma importante agenda oficial em busca de novas parcerias para o Ceará”, apontou.

“Nossa missão é fortalecer áreas estratégicas, como tecnologia e indústria, atraindo investimentos, gerando oportunidades e impulsionando ainda mais o desenvolvimento do nosso estado”, acrescentou o político.

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Por sua vez, o Poder Judiciário cearense será comandado pelo desembargador Francisco Mauro Ferreira Liberato, vice-presidente do TJCE, nesse período.