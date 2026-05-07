'Imaginei que ela pudesse ser minha sucessora', diz Eunício sobre saída de Jade do MDB

O pré-candidato ao Senado Federal, Eunício Oliveira (MDB), confessou acreditar que Jade Romero (PT) poderia ter sido sua "sucessora" em uma possível candidatura à legislação federal. Para o parlamentar, a atual vice-governadora do Ceará é um "quadro importante" criado pelo MDB.

A declaração ocorreu durante a participação do presidente do MDB Ceará na live do PontoPoder desta quinta-feira (7).

Ele relembrou a entrada de Jade na política, em meados de 2010, e como seu nome foi ganhando destaque dentro de cargos do partido. Nas últimas eleições gerais, em 2022, seu nome surgiu durante a busca por alguém para compor o cargo de vice-governadoria pela chapa do atual chefe do executivo cearense, Elmano de Freitas (PT).

De início, os nomes de Mônica Paes de Andrade e Rodrigo Paes de Andrade Oliveira, esposa e filho do deputado federal, foram cogitados, mas ambos negaram o pedido. Com a recusa, veio a sugestão pelo nome de Jade.

Recentemente, a atual vice-governadora do Ceará deixou o antigo partido, MDB, para buscar uma filiação à federação União Progressista durante o período de janela partidária. Entretanto, o rumo foi outro e ela acabou optando por retornar ao Partido dos Trabalhadores (PT) em abril. Antes da saída, Eunício acreditava que seus votos poderiam migrar para Jade, como uma espécie de "sucessora":

Eu imaginava até que a gente pudesse ter tido uma conversa para que ela pudesse ser a minha sucessora do ponto de vista dos colégios eleitorais. [...] Mas ela fez uma opção de ir para o União Brasil. Ela foi para a federação, se filiou à federação, depois saiu do União Brasil e foi para o Partido dos Trabalhadores (PT). Está dentro da nossa base, sem nenhum problema, sem nenhum tipo de atrito. Eunício Oliveira Deputado federal e Presidente do MDB Ceará

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Nesta quinta-feira (7), Jade anunciou ter deixado a disputa pela reeleição ao governo cearense como vice para tentar uma vaga na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Ao saber da decisão, Eunício desejou sucesso e concluiu afirmando que "ela tem todos os méritos de reconhecimento da nossa parte, do ponto de vista partidário".

Veja entrevista na íntegra

*Estagiária sob supervisão do jornalista Wagner Mendes.