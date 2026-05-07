Eunício cobra lealdade para 2026 e reafirma candidatura: 'Se quiser ser candidato a senador, serei'

O pré-candidato ao Senado Federal, deputado federal Eunício Oliveira (MDB), disse que espera lealdade de quem for anunciado como seu parceiro ou parceira para a chapa eleitoral de 2026. O presidente estadual do MDB também declarou o desejo de que o cenário de 2018, onde afirma ter sido "traído" e atuado como um "candidato solteiro", não se repita.

A declaração foi feita nesta quinta-feira (7), durante entrevista à live do PontoPoder.

Eunício relembrou a situação vivida nas eleições ao Senado em 2018, quando não conseguiu se reeleger para um novo mandato na Casa. "Tiraram a eleição [de 2018] e tiraram a presidência do Congresso Nacional das mãos, novamente, de um cearense", declarou.

Para 2026, o deputado afirmou que pretende seguir adiante com a candidatura ao novo pleito e tentar conquistar uma das duas cadeiras em disputa:

Eu não tenho absolutamente nenhuma preocupação com a disputa de uma vaga na candidatura majoritária. Eu tenho um partido político, se eu quiser ser candidato a senador, eu serei. Eu não preciso ter candidato ao governo, não preciso ter outro candidato na chapa, eu posso ser candidato. Se eu quiser, se essa for a vontade do meu partido, [se] for a minha vontade, eu vou disputar o voto do eleitor. Eunício Oliveira Deputado Federal e Presidente do MDB Ceará

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Como as eleições de 2026 irão renovar dois terços do senadores, o grupo político deverá ter mais um candidato participando dessa corrida eleitoral. Apesar de não dar indícios de quem poderá ser anunciado para a segunda vaga, Eunício reforçou o desejo por uma parceria composta de lealdade, em contraste com 2018.

"A única coisa que eu quero é que meu parceiro ou minha parceira de chapa nesse grupo político que a gente pertence seja uma pessoa que possa ser igualzinha ao que eu serei: leal. [...] A única coisa que eu quero é que o escolhido ou escolhida me trate como eu vou tratá-lo, com lealdade e com correção", concluiu.

Veja a entrevista na íntegra

*Estagiária sob supervisão do jornalista Wagner Mendes.