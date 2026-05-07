Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Eunício cobra lealdade para 2026 e reafirma candidatura: 'Se quiser ser candidato a senador, serei'

Deputado federal e presidente do MDB Ceará, ele é o terceiro entrevistado do PontoPoder na série dos pré-candidatos ao Senado Federal.

Escrito por
Milenna Murta* milenna.murta@svm.com.br
PontoPoder

O pré-candidato ao Senado Federal, deputado federal Eunício Oliveira (MDB), disse que espera lealdade de quem for anunciado como seu parceiro ou parceira para a chapa eleitoral de 2026. O presidente estadual do MDB também declarou o desejo de que o cenário de 2018, onde afirma ter sido "traído" e atuado como um "candidato solteiro", não se repita.

A declaração foi feita nesta quinta-feira (7), durante entrevista à live do PontoPoder.

Eunício relembrou a situação vivida nas eleições ao Senado em 2018, quando não conseguiu se reeleger para um novo mandato na Casa. "Tiraram a eleição [de 2018] e tiraram a presidência do Congresso Nacional das mãos, novamente, de um cearense", declarou.

Para 2026, o deputado afirmou que pretende seguir adiante com a candidatura ao novo pleito e tentar conquistar uma das duas cadeiras em disputa:

Eu não tenho absolutamente nenhuma preocupação com a disputa de uma vaga na candidatura majoritária. Eu tenho um partido político, se eu quiser ser candidato a senador, eu serei. Eu não preciso ter candidato ao governo, não preciso ter outro candidato na chapa, eu posso ser candidato. Se eu quiser, se essa for a vontade do meu partido, [se] for a minha vontade, eu vou disputar o voto do eleitor.
Eunício Oliveira
Deputado Federal e Presidente do MDB Ceará

Veja também

teaser image
PontoPoder

Suplente toma posse na Câmara de Fortaleza, com declaração de amor da família em cartaz no Plenário

teaser image
PontoPoder

Sessão solene da Alece é cancelada após ausência de deputados que solicitaram a homenagem

Como as eleições de 2026 irão renovar dois terços do senadores, o grupo político deverá ter mais um candidato participando dessa corrida eleitoral. Apesar de não dar indícios de quem poderá ser anunciado para a segunda vaga, Eunício reforçou o desejo por uma parceria composta de lealdade, em contraste com 2018.

"A única coisa que eu quero é que meu parceiro ou minha parceira de chapa nesse grupo político que a gente pertence seja uma pessoa que possa ser igualzinha ao que eu serei: leal. [...] A única coisa que eu quero é que o escolhido ou escolhida me trate como eu vou tratá-lo, com lealdade e com correção", concluiu.

Veja a entrevista na íntegra

*Estagiária sob supervisão do jornalista Wagner Mendes.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
foto de Lula e Donaldo Trump durante encontro na Casa Branca, em Washington.
PontoPoder

Lula diz estar 'muito satisfeito' por reunião com Trump na Casa Branca

Encontro entre os líderes se estendeu por quase três horas.

Diário do Nordeste/AFP
Há 8 minutos
Eunício cobra lealdade para 2026 e reafirma candidatura: 'Se quiser ser candidato a senador, serei'
PontoPoder

Eunício cobra lealdade para 2026 e reafirma candidatura: 'Se quiser ser candidato a senador, serei'

Deputado federal e presidente do MDB Ceará, ele é o terceiro entrevistado do PontoPoder na série dos pré-candidatos ao Senado Federal.

Milenna Murta*
Há 25 minutos
Plenário 13 de Maio vazio com cadeiras para realização de sessão solene.
PontoPoder

Sessão solene da Alece é cancelada após ausência de deputados que solicitaram a homenagem

Evento iria comemorar o Dia Estadual do Investigador Profissional.

Marcos Moreira
07 de Maio de 2026
Duas pessoas de terno se cumprimentam com um aperto de mãos sobre um tapete vermelho, ao lado de um veículo escuro, em área externa arborizada.
PontoPoder

Após reunião fechada nos EUA, Lula e Trump cancelam entrevista à imprensa

Presidente brasileiro solicitou quebra de protocolo nesta quinta (7), antes de encontro oficial.

Redação
07 de Maio de 2026
Lula e Trump apertam as mãos em frente à Casa Branca.
PontoPoder

Lula e Trump têm reunião de quase três horas na Casa Branca, em Washington

Os chefes de Estado vão debater assuntos como combate ao crime organizado e impactos do PIX sobre empresas americanas.

Redação
07 de Maio de 2026
Foto de Lucas Cordeiro.
PontoPoder

Suplente toma posse na Câmara de Fortaleza, com declaração de amor da família em cartaz no Plenário

Lucas Cordeiro assume cadeira no Parlamento municipal em razão da licença do vereador Wellington Sabóia (Podemos).

Bruno Leite
07 de Maio de 2026
Presidente Lula lançou o programa Desenrola 2.0 na última segunda-feira (4)
Inácio Aguiar

O caráter eleitoreiro da solução do governo Lula para o endividamento

Sem atacar a causa do problema, o Desenrola se resume a um alívio imediato em ano eleitoral

Inácio Aguiar
07 de Maio de 2026
Mulher de cabelos longos e loiros fala ao microfone durante evento público em palco. Ela veste camiseta branca e calça jeans azul de cintura alta. Ao fundo, há um painel com logotipos da Prefeitura de Fortaleza e do Governo do Ceará, além de outras pessoas acompanhando o pronunciamento.
PontoPoder

Jade Romero deixa disputa por reeleição à vice e anuncia pré-candidatura a deputada estadual

Em dezembro, Elmano já havia sinalizado que a recondução de Jade não estava consolidada.

Ingrid Campos
07 de Maio de 2026
Deputados durante votação no Plenário 13 de Maio da Alece.
PontoPoder

Alece aprova adesão do Ceará à subvenção para reduzir o diesel em R$ 1,20

Governo do Estado passará a integrar o Regime Emergencial de Abastecimento Interno de Combustíveis da União.

Marcos Moreira
07 de Maio de 2026
Pessoa sentada em uma cadeira, usando terno azul, camisa branca e gravata azul-clara, em ambiente interno com outras pessoas ao fundo.
PontoPoder

PF aponta que Ciro Nogueira teria recebido 'mesadas' de até R$ 500 mil de Vorcaro

Senador é investigado na 5ª fase da Operação Compliance Zero.

Redação
07 de Maio de 2026
Senador Ciro Nogueira é presidente nacional do Progressistas (PP).
PontoPoder

Quem é Ciro Nogueira, senador alvo da operação da PF sobre o caso Master

Senador é ex-ministro-chefe da Casa Civil no governo Jair Bolsonaro.

Redação
07 de Maio de 2026
Daniel Vorcaro.
PontoPoder

PF prende primo de Daniel Vorcaro em operação do caso Master

Felipe Cançado Vorcaro foi preso na manhã desta quinta-feira (7).

Redação
07 de Maio de 2026
Ciro Nogueira sério em audiência no Senado Federal.
PontoPoder

PF cumpre mandado na casa de Ciro Nogueira em operação do caso Master

Policiais federais cumprem 10 mandados de busca e apreensão.

Redação
07 de Maio de 2026
Frente de Palácio do Planalto, com estrutura cinza e céu azul ao fundo.
PontoPoder

Entenda as funções e a estrutura do cargo de presidente da República

Esta é uma das cinco funções políticas a serem renovadas no pleito de 2026.

Milenna Murta*
07 de Maio de 2026
Vorcaro é um homem branco, de barba rala e cabelo liso penteado para trás. Na foto, ele está de terno preto, camisa social azul clara e gravata azul escura.
PontoPoder

Delação de Vorcaro só deverá ser aceita pelo STF com devolução do dinheiro desviado, diz site

O ex-banqueiro busca um acordo de delação premiada. O caso é analisado pela PGR e pela Polícia Federal.

Redação
06 de Maio de 2026
Plenário 13 de Maio da Alece durante votação de projetos nesta quarta-feira (6).
PontoPoder

Em 1ª quarta do ano com votação, Alece aprova 23 projetos e registra 41 deputados presentes

Dia da semana exclusivamente presencial ainda não tinha pautado apreciação de matérias em 2026.

Marcos Moreira
06 de Maio de 2026
Foto do vereador de Fortaleza Inspetor Alberto.
PontoPoder

Vereador Inspetor Alberto é condenado por crime de calúnia contra Camilo Santana

Político terá que pagar valor de pelo menos R$ 15 mil em danos morais e cumprir penas restritivas de direitos.

Redação
06 de Maio de 2026
Fotomontagem de Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Renan Santos.
PontoPoder

Quaest para presidente: Zema, Caiado e Renan Santos são desconhecidos pela maioria dos cearenses

Levantamento também mostra que nomes como Augusto Cury e Cabo Daciolo ainda não têm muito apelo no Estado.

Bruno Leite
06 de Maio de 2026
Fotomontagem de Lula e Flávio Bolsonaro.
PontoPoder

Quaest para presidente: qual percentual de conhecimento e rejeição de Lula e Flávio Bolsonaro no CE

Foram entrevistados 1002 votantes, com idade de 16 anos ou mais, entre os dias 21 e 28 de abril.

Bruno Leite
06 de Maio de 2026
Três retratos lado a lado mostram políticos brasileiros em close: à esquerda, um homem de barba branca; ao centro, um homem de cabelo escuro; à direita, um homem de cabelo grisalho, todos de terno e com expressão séria diante de fundos neutros.
PontoPoder

Quaest para Presidente: Lula lidera em cinco estados, Flávio Bolsonaro, em quatro; e Caiado, em 1

Lula tem vantagem no Nordeste e no Norte, enquanto Flávio está à frente em estados do Sul; Sudeste está dividido.

Luana Barros
06 de Maio de 2026