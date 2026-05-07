Suplente toma posse na Câmara de Fortaleza, com declaração de amor da família em cartaz no Plenário

O suplente Lucas Cordeiro (Podemos) tomou posse na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) nesta quinta-feira (7), com direito à faixa de apoio de familiares exibida na galeria do Plenário, com a frase "Lucas Cordeiro meu amor".

O suplente assume uma cadeira no Parlamento municipal em razão da licença por interesse particular do vereador Wellington Sabóia (Podemos), por 120 dias.

Legenda: Familiares e amigos levaram faixa para homenagear novo parlamentar. Foto: Bruno Leite.

A cerimônia foi conduzida pelo presidente da CMFor, o vereador Leo Couto (PSB). Ao dar boas-vindas ao parlamentar, chefe do Legislativo desejou sucesso ao novo membro do Plenário Fausto Arruda.

"Aqui são 43 vereadores, que representam quase 3 milhões de pessoas. Aqui está a voz da população, a pluralidade do nosso povo, a voz da nossa cidade. Seja muito bem-vindo”, disse.

Veja também PontoPoder Vereador Inspetor Alberto é condenado por crime de calúnia contra Camilo Santana PontoPoder Câmara de Fortaleza repudia ataques de dirigente do Sindiute à vereadora do PT

Lucas Cordeiro fez a leitura do juramento, assinou o termo de posse e fez um discurso relembrando sua trajetória. O político afirmou que pretende atuar de forma próxima às comunidades da periferia da cidade.

“Moradores do Vila Velha, Quintino Cunha, Jardim Guanabara e região, hoje vocês têm um vereador que conhece a realidade de vocês. E enquanto estiver aqui, lutarei para trazer qualidade de vida e melhorias para o nosso território. Isso aqui é só o começo, vamos seguir avançando”, frisou.

Lucas Cordeiro da Silva foi candidato nas eleições de 2024 pelo Podemos, conseguiu 4.246 votos e ficou na segunda suplência do Podemos. Morador da região do Vila Velha e Quintino Cunha, ele é comerciante, tem 28 anos e nasceu em Fortaleza. Atualmente, é o vice-presidente estadual do seu partido no Ceará.