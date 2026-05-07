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Suplente toma posse na Câmara de Fortaleza, com declaração de amor da família em cartaz no Plenário

Lucas Cordeiro assume cadeira no Parlamento municipal em razão da licença do vereador Wellington Sabóia (Podemos).

Escrito por
Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
(Atualizado às 14:56)
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Foto de Lucas Cordeiro.
Legenda: Filiado ao Podemos, Lucas conseguiu 4.246 votos na eleição de 2024.
Foto: Érika Fonseca/CMFor.

O suplente Lucas Cordeiro (Podemos) tomou posse na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) nesta quinta-feira (7), com direito à faixa de apoio de familiares exibida na galeria do Plenário, com a frase "Lucas Cordeiro meu amor".

O suplente assume uma cadeira no Parlamento municipal em razão da licença por interesse particular do vereador Wellington Sabóia (Podemos), por 120 dias.

Foto de faixa nas galerias da CMFor.
Legenda: Familiares e amigos levaram faixa para homenagear novo parlamentar.
Foto: Bruno Leite.

A cerimônia foi conduzida pelo presidente da CMFor, o vereador Leo Couto (PSB). Ao dar boas-vindas ao parlamentar, chefe do Legislativo desejou sucesso ao novo membro do Plenário Fausto Arruda.

"Aqui são 43 vereadores, que representam quase 3 milhões de pessoas. Aqui está a voz da população, a pluralidade do nosso povo, a voz da nossa cidade. Seja muito bem-vindo”, disse.

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Lucas Cordeiro fez a leitura do juramento, assinou o termo de posse e fez um discurso relembrando sua trajetória. O político afirmou que pretende atuar de forma próxima às comunidades da periferia da cidade. 

“Moradores do Vila Velha, Quintino Cunha, Jardim Guanabara e região, hoje vocês têm um vereador que conhece a realidade de vocês. E enquanto estiver aqui, lutarei para trazer qualidade de vida e melhorias para o nosso território. Isso aqui é só o começo, vamos seguir avançando”, frisou.

Lucas Cordeiro da Silva foi candidato nas eleições de 2024 pelo Podemos, conseguiu 4.246 votos e ficou na segunda suplência do Podemos. Morador da região do Vila Velha e Quintino Cunha, ele é comerciante, tem 28 anos e nasceu em Fortaleza. Atualmente, é o vice-presidente estadual do seu partido no Ceará.  

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