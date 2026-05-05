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Câmara de Fortaleza repudia ataques de dirigente do Sindiute à vereadora do PT

Políticos de oposição e situação saíram em defesa de Adriana Almeida (PT), alvo dos episódios denunciados.

Escrito por
Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
PontoPoder
Foto da vereadora Adriana Almeida.
Legenda: Presidente do Legislativo afirmou que Procuradoria da Casa vai tomar medidas cabíveis.
Foto: Érika Fonseca/CMFor.

Vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) repudiaram, nesta terça-feira (5), agressões denunciadas pela vereadora Professora Adriana Almeida (PT) e que teriam sido cometidas contra ela pela presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Fortaleza (Sindiute), Ana Cristina Guilherme. 

Os episódios tornados públicos ocorreram no dia 1º de maio, durante um ato pelo fim da escala 6x1 realizado na Avenida Beira Mar em que a sindicalista teria agredido verbalmente a parlamentar da Câmara de Fortaleza, e, antes do evento, numa assembleia do Sindiute em que a dirigente teria incitado professores a abordar, "cada um do seu jeito", a parlamentar para demonstrar insatisfação com o mandato, alegando que a petista estaria cometendo "práticas antissindicais".

Ao falar sobre o assunto, na tribuna da Câmara Municipal, Adriana questionou: "quero perguntar a você da educação, o que meu mandato tem feito para provocar tanta ira dessa senhora?". "Infelizmente, o que aconteceu na Beira Mar, da abordagem que a presidente do sindicato teve com minha pessoa e com minha assessoria, foi um ato de agressividade, total desrespeito para quem está aqui todo dia lutando em defesa da educação", frisou.

Vice-presidente da CMFor, o vereador Adail Júnior (PDT) disse que a Casa já "aguentou todos os limites da truculência", da "ignorância" e da "não representação popular" de Ana Cristina. Segundo ele, que é decano no Legislativo, já presenciou episódios anteriores em que a sindicalista teria até mesmo batido na mesa de chefes do Legislativo e difamado vereadores.

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Márcio Martins (Republicanos) provocou as instâncias responsáveis da Câmara de Fortaleza a tomar uma posição com relação às agressões contra Adriana Almeida, classificadas por ele como uma hostilização. O vereador disse que "quem fez isso ameaçou e cumpriu". "Meu caro presidente Leo Couto, chame urgente uma reunião do Colégio de Líderes e da Mesa Diretora", sugeriu, salientando que a Procuradoria da Câmara deveria prestar apoio jurídico.

Durante a sessão desta terça, as vereadoras Adriana Gerônimo (Psol) e Mari Lacerda (PT), assim como os vereadores Inspetor Alberto (PL), Benigno Júnior (Republicanos), Marcelo Mendes (PL) e Aglaylson (PT) também discursaram repudiando a conduta da dirigente do Sindiute e se solidarizando com Adriana Almeida.

Após a sessão, pela tarde, o presidente da Câmara de Fortaleza, Leo Couto (PSB), se manifestou por meio de um vídeo em que aparece ao lado da vereadora Adriana Almeida. No registro, o chefe do Legislativo municipal repudiou a conduta da dirigente e disse ser "inadmissível" que a colega de plenário seja desrespeitada ou agredida. 

Sem mencionar o nome de Ana Cristina, Leo Couto pontuou que não é a primeira vez que ela agride parlamentares e pessoas da gestão Evandro Leitão. "Já encaminhamos à Procuradoria da Casa para tomar todas as medidas cabíveis com relação a essa situação", anunciou o político.

A reportagem do PontoPoder acionou a presidente do Sindiute para que pudesse se manifestar sobre a situação. Não houve resposta até a última atualização desta matéria. 

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