Quaest CE para o governo: qual o desempenho de Elmano de Freitas na pré-campanha
O levantamento ouviu 1.002 eleitores entre os dias 24 e 28 de abril em todo o território cearense. A margem de erro nos dados estratificados varia.
A primeira rodada da pesquisa Quaest, divulgada nessa quinta-feira (30), para a disputa pelo Governo do Ceará mostra o desempenho do atual governador e pré-candidato à reeleição Elmano de Freitas (PT) em diferentes segmentações do eleitorado cearense.
O levantamento ouviu 1.002 eleitores, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de abril em todo o território cearense. A margem de erro geral é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Nas estratificações, a margem de erro varia.
A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-01725/2026 e foi contratada pela Genial Investimentos.
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A metodologia é quantitativa, com entrevistas presenciais e domiciliares aplicadas a uma amostra representativa da população com 16 anos ou mais residente no Ceará. Como ocorre em levantamentos desse tipo, os resultados representam um retrato do momento e podem sofrer alterações até o dia da votação.
Confira os dados de Elmano de Freitas no Cenário 1
Sexo
- Feminino: 30% (Margem de erro de 4 p.p)
- Masculino: 33% (Margem de erro de 5 p.p)
Idade
- 16 a 34 anos: 27% (Margem de erro de 5 p.p)
- 35 a 59 anos: 33% (Margem de erro de 5 p.p)
- 60 anos ou mais: 37% (Margem de erro de 7 p.p)
Escolaridade
- Ensino Fundamental: 36% (Margem de erro de 4 p.p)
- Ensino Médio: 28% (Margem de erro de 5 p.p)
- Ensino Superior: 22% (Margem de erro de 9 p.p)
Renda
- Até 2 salários mínimos: 32% (Margem de erro de 4 p.p)
- De 2 a 4 salários mínimos: 32% (Margem de erro de 5 p.p)
- Mais de 5 salários mínimos: 25% (Margem de erro de 10 p.p)
Religião
- Católicos: 38% (Margem de erro de 4 p.p)
- Evangélicos: 17% (Margem de erro de 7 p.p)
Posicionamento político
- Lulista: 56% (Margem de erro de 6 p.p)
- Esquerda não lulista: 45% (Margem de erro de 8 p.p)
- Independentes: 24% (Margem de erro de 6 p.p)
- Direita não bolsonarista: 5% (Margem de erro de 9 p.p)
- Bolsonarista: 11% (Margem de erro de 10 p.p)
Confira os dados de Elmano de Freitas no Cenário 3
Sexo
- Feminino: 36% (Margem de erro de 4 p.p)
- Masculino: 42% (Margem de erro de 5 p.p)
Idade
- 16 a 34 anos: 35% (Margem de erro de 5 p.p)
- 35 a 59 anos: 41% (Margem de erro de 5 p.p)
- 60 anos ou mais: 39% (Margem de erro de 7 p.p)
Escolaridade
- Ensino Fundamental: 41% (Margem de erro de 4 p.p)
- Ensino Médio: 37% (Margem de erro de 5 p.p)
- Ensino Superior: 35% (Margem de erro de 9 p.p)
Renda
- Até 2 salários mínimos: 37% (Margem de erro de 4 p.p)
- De 2 a 4 salários mínimos: 40% (Margem de erro de 5 p.p)
- Mais de 5 salários mínimos: 39% (Margem de erro de 10 p.p)
Religião
- Católicos: 47% (Margem de erro de 4 p.p)
- Evangélicos: 22% (Margem de erro de 7 p.p)
Posicionamento político
- Lulista: 61% (Margem de erro de 6 p.p)
- Esquerda não lulista: 61% (Margem de erro de 8 p.p)
- Independentes: 35% (Margem de erro de 6 p.p)
- Direita não bolsonarista: 9% (Margem de erro de 9 p.p)
- Bolsonarista: 12% (Margem de erro de 10 p.p)