Quaest CE para o governo: qual o desempenho de Elmano de Freitas na pré-campanha

A primeira rodada da pesquisa Quaest, divulgada nessa quinta-feira (30), para a disputa pelo Governo do Ceará mostra o desempenho do atual governador e pré-candidato à reeleição Elmano de Freitas (PT) em diferentes segmentações do eleitorado cearense.

O levantamento ouviu 1.002 eleitores, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de abril em todo o território cearense. A margem de erro geral é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Nas estratificações, a margem de erro varia.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-01725/2026 e foi contratada pela Genial Investimentos.

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A metodologia é quantitativa, com entrevistas presenciais e domiciliares aplicadas a uma amostra representativa da população com 16 anos ou mais residente no Ceará. Como ocorre em levantamentos desse tipo, os resultados representam um retrato do momento e podem sofrer alterações até o dia da votação.

Confira os dados de Elmano de Freitas no Cenário 1

Sexo

Feminino: 30% (Margem de erro de 4 p.p)

Masculino: 33% (Margem de erro de 5 p.p)

Idade

16 a 34 anos: 27% (Margem de erro de 5 p.p)

35 a 59 anos: 33% (Margem de erro de 5 p.p)

60 anos ou mais: 37% (Margem de erro de 7 p.p)

Escolaridade

Ensino Fundamental: 36% (Margem de erro de 4 p.p)

Ensino Médio: 28% (Margem de erro de 5 p.p)

Ensino Superior: 22% (Margem de erro de 9 p.p)

Renda

Até 2 salários mínimos: 32% (Margem de erro de 4 p.p)

De 2 a 4 salários mínimos: 32% (Margem de erro de 5 p.p)

Mais de 5 salários mínimos: 25% (Margem de erro de 10 p.p)

Religião

Católicos: 38% (Margem de erro de 4 p.p)

Evangélicos: 17% (Margem de erro de 7 p.p)

Posicionamento político

Lulista: 56% (Margem de erro de 6 p.p)

Esquerda não lulista: 45% (Margem de erro de 8 p.p)

Independentes: 24% (Margem de erro de 6 p.p)

Direita não bolsonarista: 5% (Margem de erro de 9 p.p)

Bolsonarista: 11% (Margem de erro de 10 p.p)

Confira os dados de Elmano de Freitas no Cenário 3

Sexo

Feminino: 36% (Margem de erro de 4 p.p)

Masculino: 42% (Margem de erro de 5 p.p)

Idade

16 a 34 anos: 35% (Margem de erro de 5 p.p)

35 a 59 anos: 41% (Margem de erro de 5 p.p)

60 anos ou mais: 39% (Margem de erro de 7 p.p)

Escolaridade

Ensino Fundamental: 41% (Margem de erro de 4 p.p)

Ensino Médio: 37% (Margem de erro de 5 p.p)

Ensino Superior: 35% (Margem de erro de 9 p.p)

Renda

Até 2 salários mínimos: 37% (Margem de erro de 4 p.p)

De 2 a 4 salários mínimos: 40% (Margem de erro de 5 p.p)

Mais de 5 salários mínimos: 39% (Margem de erro de 10 p.p)

Religião

Católicos: 47% (Margem de erro de 4 p.p)

Evangélicos: 22% (Margem de erro de 7 p.p)

Posicionamento político