Senador Magno Malta é acusado de dar tapa em técnica de enfermagem

O senador capixaba Magno Malta (PL-ES) está sendo acusado de ter agredido uma técnica de enfermagem durante a realização de exames no Hospital DF Star, em Brasília. De acordo com a vítima, ele teria desferido um forte tapa em seu rosto e proferido xingamentos.

As informações são do G1. O caso se deu na última quinta-feira (30), dia em que o parlamentar deu entrada no hospital após apresentar um quadro de pressão baixa. Um boletim de ocorrência foi registrado pela vítima.

No depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a profissional explicou ter havido complicações durante a realização de um exame e, ao entrar na sala, observou que o contraste havia derramado no braço do senador.

Após informar que precisaria realizar uma compressão no local, o parlamentar teria se levantado e desferido o tapa. Segundo a vítima, ele também teria a xingado de "imunda" e "incompetente".

Senador nega acusações

Na noite dessa sexta-feira (1º), Malta se pronunciou através do Instagram, negando a acusação. "Não toquei em ninguém", afirmou, em vídeo, apresentando também gravações curtas dos momentos que prosseguiram às complicações do exame.

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A assessoria jurídica do parlamentar também se manifestou, alegando que Malta estaria sob forte medicação e com os sentidos afetados. A reação, segundo nota, teria sido pela dor intensa, não à profissional. Eles também negam qualquer agressão.

Magno Malta deu entrada no hospital após apresentar queda de pressão ao chegar no Congresso Nacional. Ele iria participar presencialmente da sessão que derrubou o PL da Dosimetria.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a instituição hospitalar e com a PCDF para solicitar detalhes e esclarecimentos quanto ao caso, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. Quando houver retorno, esse conteúdo será atualizado.