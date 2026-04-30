Como votaram os senadores cearenses na derrubada do veto de Lula ao PL da Dosimetria?

Com 49 votos, o Senado Federal derrubou, nesta quinta-feira (30), o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Projeto de Lei (PL) da Dosimetria, que reduz as penas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros condenados por atos golpistas. Conforme a contagem, foram apenas 24 os parlamentares favoráveis à manutenção do veto.

Somente senadores do PDT e do PT votaram contra a derrubada do veto. Em contrapartida, foram favoráveis os parlamentares do PL, do PSDB, do Avante, do Novo, do Podemos, do Republicanos e do União Brasil.

Legenda: A derrubada do veto foi comemorada pela oposição no Senado. Foto: Saulo Cruz /Agência Senado.

Entre os cearenses, foi contrária à derrubada a senadora Augusta Brito (PT). Já os senadores Cid Gomes (PSB) e Eduardo Girão (Novo) votaram a favor.

Veja também PontoPoder André Fernandes se une a Nikolas Ferreira em caminhada de mais de 200km por liberdade de Bolsonaro PontoPoder PGR se manifesta a favor sobre pedido para cirurgia de Bolsonaro PontoPoder Pesquisa Quaest CE: os próximos senadores devem ser aliados de Lula, Bolsonaro ou independentes?

Governo também foi derrotado na Câmara

O Governo Federal também foi derrotado na Câmara dos Deputados, que teve 318 votos favoráveis à derrubada do veto, contra 144 que queriam a manutenção.

Com o resultado, o texto deve virar lei, mas ainda pode ser contestado judicialmente no Supremo Tribunal Federal (STF). Além disso, a redução das penas não ocorrerá de maneira automática. Os advogados de cada um dos réus terão de solicitar ao STF a revisão da sentença com base nas novas regras.

190 É o número médio de condenados pelos atos de 8 de Janeiro que poderão ser beneficiados com o PL da Dosimetria, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Veja também PontoPoder Priscila Costa diz que decisão sobre vice de Flávio Bolsonaro cabe ao PL e reafirma foco no Senado

Por que Lula vetou o PL da Dosimetria?

Quando vetou integralmente o PL da Dosimetria, em evento no último 8 de janeiro, Lula argumentou que a medida afetaria a punição de crimes contra o Estado Democrático de Direito e poderia estimular novos ataques à democracia e às suas instituições.

Além disso, o presidente afirmou que o Supremo Tribunal Federal (STF) teve um "comportamento magistral" ao não se submeter "aos caprichos de ninguém". "Graças à firmeza das instituições, houve garantia de julgamento justo. [...] Parabenizo o STF pela conduta ao longo do processo do julgamento. [...] Não aceitamos ditadura civil nem militar", disse.