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Como votaram os senadores cearenses na derrubada do veto de Lula ao PL da Dosimetria?

Com a derrubada no Senado, o texto vira lei, mas ainda pode ser contestado no Supremo Tribunal Federal (STF).

Escrito por
Luana Severo luana.severo@svm.com.br
PontoPoder
Da esquerda para a direita: Cid Gomes, Augusta Brito e Eduardo Girão.
Legenda: Com a derrubada do veto, o texto vira lei e pode beneficiar Bolsonaro e outros condenados pelos atos de 8 de janeiro.
Foto: Andressa Anholete/Agência Senado, Waldemir Barreto/Agência Senado e Tom Molina/Agência Senado.

Com 49 votos, o Senado Federal derrubou, nesta quinta-feira (30), o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Projeto de Lei (PL) da Dosimetria, que reduz as penas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros condenados por atos golpistas. Conforme a contagem, foram apenas 24 os parlamentares favoráveis à manutenção do veto.

Somente senadores do PDT e do PT votaram contra a derrubada do veto. Em contrapartida, foram favoráveis os parlamentares do PL, do PSDB, do Avante, do Novo, do Podemos, do Republicanos e do União Brasil.

Senadores comemoram derrubada do veto ao PL da Dosimetria.
Legenda: A derrubada do veto foi comemorada pela oposição no Senado.
Foto: Saulo Cruz /Agência Senado.

Entre os cearenses, foi contrária à derrubada a senadora Augusta Brito (PT). Já os senadores Cid Gomes (PSB) e Eduardo Girão (Novo) votaram a favor.

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Com o resultado, o texto deve virar lei, mas ainda pode ser contestado judicialmente no Supremo Tribunal Federal (STF). Além disso, a redução das penas não ocorrerá de maneira automática. Os advogados de cada um dos réus terão de solicitar ao STF a revisão da sentença com base nas novas regras.

190
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Além disso, o presidente afirmou que o Supremo Tribunal Federal (STF) teve um "comportamento magistral" ao não se submeter "aos caprichos de ninguém". "Graças à firmeza das instituições, houve garantia de julgamento justo. [...] Parabenizo o STF pela conduta ao longo do processo do julgamento. [...] Não aceitamos ditadura civil nem militar", disse.

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