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PGR se manifesta a favor sobre pedido para cirurgia de Bolsonaro

Parecer atende solicitação do relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes.

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Jair Bolsonaro com expressão séria, cabelos grisalhos e camisa polo cinza, na rua com fundo de trânsito, incluindo um cone de trânsito.
Legenda: Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o fim de março.
Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil.

A Procuradoria Geral da República (PGR) se manifestou a favor do pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para que ele deixe a prisão domiciliar e realize uma cirurgia no ombro direito.

O documento, assinado pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, nessa sexta-feira (24), atende pedido do relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, que deu prazo de cinco dias para o Gonet opinar sobre a questão.

"A Procuradoria-Geral da República não se opõe aos pedidos formulados por Jair Messias Bolsonaro, sem prejuízo da adoção das medidas de cautela reputadas necessárias", afirmou o procurador.

Agora, o parecer da PGR será analisado por Moraes, que pode ou não autorizar o procedimento.

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Na solicitação enviada ao STF, a defesa do ex-presidente afirma que a cirurgia tem como objetivo a reparação do manguito rotador dele e de lesões associadas.

Os advogados de Bolsonaro também pedem que a autorização abranja todos os cuidados médicos necessários antes, durante e depois do procedimento. As informações são do portal g1.

Caso o resultado seja positivo, a internação do político está marcada ainda para este sábado (25), com o acompanhamento de um médico especializado.

Como está a saúde de Bolsonaro?

Segundo o laudo ortopédico de Bolsonaro, o ex-presidente ainda apresenta dores noturnas e incapacidade funcional no ombro direito. O exame físico e a ressonância magnética indicaram uma lesão de alto grau.

"Dentro deste quadro refratário à fisioterapia, e considerando que foi uma lesão traumática, adicionado ao fato que o paciente apresenta melhora do quadro clínico, se encontrando, por conseguinte, apto para a realização da operação", diz o trecho do documento médico.

A recomendação é que a cirurgia seja realizada por via artroscópica, um procedimento minimamente invasivo.

No momento, a rotina de cuidados médicos de Bolsonaro inclui dieta rigorosa, seis sessões semanais de fisioterapia cardiorrespiratória e motora e tratamento para controle da pressão arterial.

Prisão domiciliar

Jair Bolsonaro cumpre pena em casa desde o fim do mês passado. A prisão domiciliar humanitária temporária do ex-presidente foi autorizada pelo ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A decisão do magistrado fixa prazo inicial de 90 dias — que devem ser contados a partir da data da alta médica, em  27 de março. O ministro também determinou uma série de regras rígidas de monitoramento e rotina, com limitações de movimentação e de uso de celular e redes sociais.

A permanência no endereço residencial é monitorada por meio do uso de tornozeleira eletrônica. No local, o ex-presidente pode receber visitas permanentes dos filhos seguindo os horários e dias que já eram permitidos na estadia dele na Papudinha.

Já Michelle Bolsonaro, a filha Laura e a enteada Letícia, por morarem na residência, têm livre acesso ao endereço. Em relação às visitas de advogados, elas estão permitidas todos os dias da semana em horário pré-estabelecido e mediante agendamento prévio.

Em demandas ligadas à saúde, Jair Bolsonaro pode receber atendimento de equipe médica particular sem necessidade de comunicação prévia; seguir na rotina de sessões de fisioterapia já estabelecida; e ser internado em caso de urgência se houver necessidade.

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