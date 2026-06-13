Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

CPI, combate ao racismo e prêmio para jogadores: como a Copa do Mundo aparece na política

O PontoPoder fez um levantamento sobre propostas apresentadas no Congresso Nacional desde o último mundial, em 2022.

Escrito por
Luana Barros luana.barros@svm.com.br
PontoPoder
Jogadores da seleção brasileira de futebol comemoram juntos próximo à bandeirinha de escanteio durante uma partida. Vestidos com uniforme amarelo e azul, os atletas se abraçam e levantam os braços diante de uma arquibancada lotada de torcedores brasileiros ao fundo.
Legenda: Brasil estreia na Copa do Mundo 2026 neste sábado (13), a partir das 19hs.
Foto: Nelson Terme/CBF.

Hoje, é dia de estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026, diretamente do Estádio New York New Jersey, nos Estados Unidos. Mas, enquanto os brasileiros esperam quatro anos para vibrar com a seleção brasileira, no Congresso Nacional, muitas propostas e projetos de lei sobre Copa do Mundo e sobre futebol foram apresentados no intervalo entre os mundiais. 

As propostas vão desde premiação a atletas e regras para a Copa do Mundo Feminina — que terá o Brasil como sede em 2027 — até medidas para a proteção a mulheres e crianças e para o combate ao racismo nos estádios. 

O futebol foi ainda o foco da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que investigou suspeitas de manipulação de jogos e de apostas esportivas, com indiciados diretamente relacionados a jogadores convocados pela seleção brasileira em 2026. 

Existem ainda proposições que buscam enaltecer a seleção brasileira de futebol — masculina e feminina — como símbolo e patrimônio do país e ainda aquelas que buscam homenagear personalidades e craques da história do futebol brasileiro, como o Rei Pelé. 

Conheça projetos e propostas discutidas no Congresso Nacional sobre Copa do Mundo e futebol nos últimos quatro anos: 

Copa do Mundo, mas em 2027

Agora, o foco está no México, Canadá e Estados, com o início da Copa do Mundo masculina, mas o Brasil também será palco do mundial. Em 2027, o país sediará a Copa do Mundo Feminina. Por isso, a mais recente proposta analisada — e já aprovada — pelo Congresso trata das regras para a realização do torneio, que será entre 24 de junho e 25 de julho. 

Sancionada no início de junho, a Lei 15.421 traz normas sobre a venda de ingressos, a concessão de vistos para trabalhadores estrangeiros, a segurança pública e o comércio nas áreas dos eventos. Também são descritas normas para a publicidade no período do mundial, a exploração de marcas e imagens e também o funcionamento de serviços durante a competição.

Imagem mostra jogadoras de futebol em abraço.
Legenda: Seleção brasileira feminina irá disputar a Copa do Mundo em 2027, no Brasil.
Foto: Thais Magalhães/CBF.

Um dos principais pontos é a concessão, para a Fifa e os parceiros comerciais, dos direitos exclusivos relacionados à exploração econômica da competição. A lei estabelece áreas de restrição comercial no entorno dos locais oficiais da Copa do Mundo. Nesses espaços, a exploração comercial relacionada ao evento dependerá de autorização da Fifa. 

Incentivo ao futebol feminino

Diversos projetos de lei tratam do incentivo ao futebol feminino no Brasil, inclusive citando a futura realização do mundial de 2027 no país. 

As propostas vão desde aquelas com caráter simbólico, como a criação da Frente Parlamentar em Defesa do Futebol Feminino e a nomeação dos Jogos Escolares como "Jogos Escolares Brasileiros – Rainha Marta", até a mudança da Lei Pelé, com vistas a garantir "garantias ao futebol feminino em grandes eventos". 

Um deles é o PL 3968/2024, de Carla Ayres (PT/SC), que cria o Marco Legal do Futebol Feminino. Entre outras medidas, a proposição estabelece diretrizes para o incentivo ao futebol feminino, incluindo a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento do Futebol Feminino e a definição do calendário de competições da categoria. 

Premiação a jogadores

Dois projetos de lei pretendem oferecer premiação retroativa a jogadoras da seleção brasileira feminina pela disputa de dois torneios mundiais, em 1988 e em 1995, respectivamente. 

O primeiro mundial foi o  Torneio Experimental da FIFA, que aconteceu na China em 1988. Essa é considerada a primeira competição oficial de futebol entre seleções femininas organizada pela FIFA. A China seria, inclusive, sede da primeira Copa do Mundo Feminina, realizada em 1991. 

O PL 656/2026, da deputada federal Enfermeira Rejane (PCdoB/RJ) busca uma "reparação histórica" às atletas que participaram do torneio em 1988, com a concessão de benefício indenizatório de  R$ 300 mil para as jogadoras. 

A proposta é semelhante ao PL 2653/2026, esse já aprovado pelo Senado Federal. Nele, as beneficiadas são as atletas que jogaram pela seleção brasileira feminina na Copa do Mundo de 1995. Caso aprovado, as jogadoras receberão um prêmio de R$ 500 mil. 

"As referidas atletas representaram o Brasil em momento histórico marcado pela ausência de políticas públicas estruturadas para o esporte feminino, em contexto de desigualdade institucional decorrente de décadas de restrições normativas à prática do futebol por mulheres. (...) A iniciativa representa ato de justiça histórica, reconhecimento institucional e promoção da igualdade de gênero no esporte brasileiro".
Justificativa do PL 656/2026

Seleção Brasileira como patrimônio cultural

O senador Eduardo Girão (Novo), por sua vez, quer transformar a seleção brasileira de futebol como integrante do patrimônio cultural brasileiro, com o PL 2409/2025. Além de reforçar a importância da seleção para a identidade nacional, ele pontua outra razão para a proposta. 

Ele cita casos de corrupção, má gestão e tráfico de influência na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e argumenta que, "ao reconhecer a Seleção Brasileira como integrante do patrimônio cultural brasileiro", será possível que "o Ministério Público da União possa atuar na defesa desse patrimônio, para que nosso povo sinta novamente orgulho da seleção de futebol mais encantadora do planeta".

O cearense não foi o único a propor a inclusão da seleção brasileira como patrimônio cultural do País. O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) fez proposta semelhante, enquanto o deputado Hélio Lopes (PL-RJ) propôs reconhecer a seleção brasileira, tanto feminina como masculina, como manifestação da cultura nacional e símbolo da identidade nacional brasileira.

'Dia do Rei Pelé'

Diversos projetos de lei foram apresentados no Congresso Nacional, nos últimos quatro anos, para homenagear Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Muitos deles queriam estabelecer um dia para o Rei Pelé — embora houvesse divergências sobre qual a data que seria fixada essa homenagem.

Fotografia em preto e branco mostra Pelé sendo carregado nos ombros por uma multidão dentro de um estádio lotado. Sem camisa, o jogador sorri e acena para o público enquanto torcedores levantam os braços ao seu redor em celebração. Ao fundo, as arquibancadas aparecem repletas de espectadores.
Legenda: Diversas homenagens a Pelé, o Rei do Futebol, foram propostas no Congresso Nacional.
Foto: Divulgação/Fifa.

O dia do nascimento de Pelé, 23 de outubro, e a data de falecimento, em 29 de dezembro, mas acabou prevalecendo no dia 19 de novembro, data em que marcou seu milésimo gol no ano de 1969.

Alguns deputados federais, por sua vez, querem alterar o Dia Nacional do Futebol — comemorado atualmente no dia 19 de julho, por ser a data de fundação do Sport Club Rio Grande, do Rio Grande do Sul, considerado o time de futebol mais antigo do Brasil. 

Novamente, o foco é a homenagem a Pelé. No PL 76/2023, a proposta é que a data comemorativa seja no dia 29 de dezembro, data em que, em 2022, o tricampeão do mundo faleceu. Já o PL 3162/2023, quer que a data passe a ser no dia 23 de outubro, quando nasceu Pelé.

Essas não foram as únicas homenagens propostas pelos parlamentares brasileiros ao Rei do Futebol. Em 2023, por meio de decreto legislativo, foi instituída a Medalha Rei Pelé, concedida a pessoas e instituições que se destaquem na garantia de acesso ao esporte a pessoas de baixa renda. 

O deputado federal André Figueiredo (PDT/CE) apresentou o PL 13/2023 para a inscrição do nome de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. O projeto foi apensado ao PL 10/2023, com o mesmo teor, e que ainda será analisado na Comissão de Cultura da Casa. 

Patronos do futebol brasileiro

Também existem propostas para declarar Pelé como Patrono do Futebol Brasileiro. O PL 2930/2023, de David Soares (União/SP), o PL 91/2023, de Renata Abreu (Pode/SP), e o PL 2316/2023, de Jonas Donizette (PSB/SP), querem homenagear o tricampeão com este título.

"Queremos ressaltar que o único título — e certamente, o mais nobre — que falta no extenso currículo patriótico de Pelé, é o de Patrono do Futebol Brasileiro", justifica o projeto de Soares.

Esse não é o único projeto que declara personalidades brasileiras como patronos. Em duas propostas da Câmara dos Deputados, os homenageados são bem menos conhecidos que Pelé. É o caso do PL 1183/2026, que pretende homenagear Dulce Rosalina como Patrona das Torcidas Organizadas de Esporte do Brasil.

Dulce Rosalina foi a primeira mulher a ser líder de uma torcida organizada no Brasil. No final da década de 1950, ela foi presidente da "Torcida Organizada do Vasco". Em 1977, ela fundou a "Renovascão". 

Já no PL 2866/2026, é o cantor e compositor Lamartine Babo quem pode ser homenageado como Patrono dos Hinos de Futebol do Brasil. Famoso na primeira metade do século 20 por compor marchinhas de Carnaval, ele também foi responsável por compor hinos para 11 clubes do Rio de Janeiro. 

Combate ao Racismo

O deputado federal Danilo Forte (PP-CE) propôs a inclusão do "Dia Nacional de Combate ao Crime de Racismo nos Esportes" no calendário oficial. A data seria o 21 de maio, dia em que o jogador Vini Jr. sofreu ataques racistas durante o jogo entre Real Madrid e Valencia, do campeonato espanhol La Liga, em 2023 —  o episódio, inclusive, motivou também o requerimento para nota de repúdio da Câmara dos Deputados.

O projeto de lei de autoria do cearense foi apensado ao PL 2718/2023, que pretende aplicar multas administrativas a clubes, entidades e responsáveis legais por eventos esportivos nos casos de ação ou omissão diante de atos de racismo.

A multa varia de 50 e 1 mil UFR (Unidade Fiscal de Referência) de acordo com o estado em que ocorreu o delito. No Ceará, por exemplo, a penalidade iria variar entre R$ 314,5 e R$ 6.290, segundo os valores de 2026.  A definição da multa ocorreria a partir de critérios como gravidade da conduta racista, a reincidência e o porte financeiro do clube.

Veja também

teaser image
Jogada

Debater racismo e misoginia no futebol sem punição nunca mudará contexto

teaser image
Jogada

Jogadores do Fortaleza são alvo de racismo e xenofobia em partida do Brasileiro de futsal

A criação da "Lista Suja" do Racismo no Futebol também está sob análise do Congresso Nacional. Aprovado pela Câmara dos Deputados, o PL 1069/2025 aguarda tramitação no Senado. 

Ela requer a criação do Cadastro Nacional de Equipes de Futebol e Entidades de Administração do Esporte que tenham sofrido punições decorrentes da prática de racismo durante a realização de partidas de futebol.

Quatro projetos de lei que tratam do combate ao racismo foram apensados ao PL 3044/2023, de autoria da deputada federal Denise Pessôa (PT/RS). Ele propõe a criação do Protocolo de Combate à Discriminação nos Estádios e Arenas Esportivas no Brasil, que, além de tratar de casos de suspeita de racismo e injúria racial, também trata de episódios de homofobia e machismo. 

O protocolo determina a interrupção da partida caso haja uma conduta suspeita e até o encerramento da partida, se houver reincidência. A este projeto, foram apensados as seguintes propostas:  

  • PL 3298/2023: Altera a Lei nº 14.597, de 14 de junho de 2023, para instituir medidas para o combate ao racismo nos estádios e nas arenas esportivas.
  • PL 3564/2023: Altera a Lei nº 14.597, de 14 de junho de 2023, para implementar ações de combate ao racismo no esporte.
  • PL 3089/2023: Dispõe sobre a implementação do “Programa Vini Jr. de Combate ao Racismo” nos estádios e nas arenas esportivas do Brasil.
  • PL 3164/2024: Inclui na Lei nº 14.597, de 14 de junho de 2023, que Institui a Lei Geral do Esporte, medidas de combate aos casos de racismo cometidos nas arenas esportivas.

Outras propostas tratam da realização de audiência pública sobre o tema, sobre a obrigatoriedade de fixação de placa ou letreiro com frases de combate ao racismo e até a proibição do comparecimento ao estádio, ginásio ou qualquer outro recinto esportivo a quem for condenado por injúria racial.

Proteção às mulheres

A agora ex-deputada federal Dayany Bittencourt (União/CE), no PL 1559/2025, pede a proibição do ingresso e a permanência em estádios e arenas esportivas de pessoas condenadas com trânsito em julgado por crimes previstos na Lei Maria da Penha. 

O projeto prevê formas de fiscalização e também uma multa de R$ 50 mil para entidades que não adotarem medidas para garantir o cumprimento da proibição. A proposta aguarda análise na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). 

Veja também

teaser image
Jogada

Campanha contra violência à mulher usa VAR na final do Cearense entre Ceará e Fortaleza

teaser image
Projeto Elas

Uma em cada duas mulheres no CE já sofreu algum tipo de violência, aponta pesquisa

Já a deputada federal Duda Ramos (Pode-RR) quer garantir a proteção das mulheres nos próprios eventos esportivos. No PL 2508/2026, ela propõe o Protocolo Nacional de Prevenção e Proteção das Mulheres em Grandes Eventos Esportivos, chamado de "Nenhum Gol Justifica Violência".

Segundo o projeto, são abrangidos arenas públicas e espaços de torcida, mas também fan fests, bares, restaurantes ou eventos privados com transmissão esportiva e qualquer espaço coletivo destinado a torcedores. O objetivo da proposta é "fortalecer ações de prevenção à violência doméstica, ao assédio e à violência de gênero durante grandes eventos esportivos de elevada mobilização social". 

"Em ano de Copa do Mundo FIFA de 2026, o Brasil terá oportunidade de promover mensagem pública clara: futebol, torcida e celebração popular não podem servir de justificativa para violência contra mulheres", justifica o texto.

Ainda no sentido de proteção às mulheres, o PL 4314/2024 quer obrigar que todos os eventos esportivos, tanto profissionais como amadores, a disponibilizar uma Delegacia da Mulher para oferecer atendimento e acolhimento a mulheres vítimas de violência. 

Investigação de fraudes no futebol

Não está diretamente relacionado ao Congresso Nacional, mas o futebol adentrou o Parlamento com a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, que ficou conhecida como CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, em 2023.

O relator da comissão, o ex-jogador e senador Romário (PL-RJ) pediu o indiciamento de três pessoas. O primeiro foi Bruno Tolentino, tio do jogador Lucas Paquetá, um dos convocados pelo Brasil para a Copa do Mundo de 2026 — o atleta também chegou a ser investigado.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Entenda as cinco CPIs abertas no Congresso e veja quais cearenses vão participar

No relatório final, divulgado em março de 2025, também foram indiciados Thiago Chambó Andrade e William Pereira Rogatto. Em agosto do ano passado, Thiago Chambó foi condenado a 5 anos e 9 meses por organização criminosa, resultado da Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás (MP-GO).

Já Rogatto, que se auto intitulava o "Rei do Rebaixamento", foi condenado a 13 anos e seis meses de prisão por fraudar partidas do campeonato estadual do Distrito Federal em 2024. A condenação é de abril de 2026.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Jogadores da seleção brasileira de futebol comemoram juntos próximo à bandeirinha de escanteio durante uma partida. Vestidos com uniforme amarelo e azul, os atletas se abraçam e levantam os braços diante de uma arquibancada lotada de torcedores brasileiros ao fundo.
PontoPoder

CPI, combate ao racismo e prêmio para jogadores: como a Copa do Mundo aparece na política

O PontoPoder fez um levantamento sobre propostas apresentadas no Congresso Nacional desde o último mundial, em 2022.

Luana Barros
Há 18 minutos
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, posa para retrato com a camisa da Seleção Brasileira de futebol, na Granja do Torto.
PontoPoder

Lula pede que seleção brasileira jogue com 'alma' a Copa do Mundo: 'Quando cair, levante'

O presidente da República divulgou um vídeo nas redes sociais com conselhos para o técnico Carlo Ancelotti e para o time.

Redação
Há 21 minutos
Elmano de Freitas, Júnior Mano e Cid Gomes
Inácio Aguiar

Os bastidores da negociação do comando governista com Júnior Mano

O deputado, a essa altura, já não disputa a vaga ao Senado em si, mas as condições para abrir mão

Inácio Aguiar
13 de Junho de 2026
Estudantes em um semi-circulo erguem os braços e comemoram.
PontoPoder

Alunos da rede municipal elegem 24 jovens vereadores em projeto da Câmara de Fortaleza

Programa "Parla, Jovem!" mobilizou mais de 2,3 mil estudantes e recebeu 79 propostas sobre inclusão, inovação e sustentabilidade.

Redação
12 de Junho de 2026
Lula, um homem idoso, de barba e cabelo brancos, usa chapéu panamá e camisa de botão azul. Ele discursa segurando um microfone.
PontoPoder

Lula comemora término de sessões de radioterapia para tratar câncer de pele: 'Estou bem e feliz'

Os procedimentos começaram no mês passado, no Hospital Sírio-Libanês.

Redação
12 de Junho de 2026
Vereadores durante sessão da Câmara Municipal de Sobral.
PontoPoder

Eleição pela presidência da Câmara de Sobral expõe racha na base de Oscar com aliados rompidos

Panorama de apoios na disputa é tido como incerto por dividir membros da situação.

Marcos Moreira
12 de Junho de 2026
Facha do prédio do MPCE em Fortaleza.
PontoPoder

Corregedoria Nacional do MP apura pagamento de diárias para promotores do Ceará irem à Copa do Mundo

MPCE autorizou pagamento de mais de R$ 44 mil em diárias para três integrantes do órgão no período do mundial.

Luana Barros
12 de Junho de 2026
Cid Gomes e Luizianne Lins
Inácio Aguiar

Por que Luizianne Lins entrou com força na disputa pelo Senado no Ceará

Aliados de Elmano consideram que uma dobradinha dela com Cid Gomes aumentaria as chances de vitória

Inácio Aguiar
12 de Junho de 2026
Fotomontagem do deputado André Fernandes e da deputada Erika Hilton.
PontoPoder

Justiça ordena retirada de vídeo com 'contornos' transfóbicos de André Fernandes contra Erika Hilton

Liminar determina que Instagram apague publicação em que parlamentar cearense utiliza "nome morto" de deputada e utiliza expressões que desrespeitam sua identidade de gênero.

Bruno Leite
12 de Junho de 2026
Jair Bolsonaro.
PontoPoder

Moraes autoriza Bolsonaro a receber visita de Flávio em prisão domiciliar

A visita ao ex-presidente foi condedida para este sábado (13).

Redação
12 de Junho de 2026
Prédio institucional branco sob céu azul com nuvens ao fundo, e em primeiro plano um letreiro do TCU — Tribunal de Contas da União sobre base de concreto em área gramada
PontoPoder

TCU investiga uso de 'dinheiro esquecido' em bancos para o Desenrola 2.0

Órgão afirma que mais de R$ 5,7 bilhões foram destinados ao Fundo Garantidor de Operações (FGO).

Redação
12 de Junho de 2026
Vista ampla de auditório lotado durante evento sobre gestão pública. Em primeiro plano, autoridades e palestrantes estão sentados no palco, de costas para a câmera, enquanto centenas de participantes ocupam as cadeiras e corredores do espaço.
PontoPoder

Seminário de Prefeitos 2026: Gestão das finanças municipais impacta a vida da população

Pesquisa aponta que 36% das prefeituras no Brasil estavam em situação fiscal difícil ou crítica em 2025. A aplicação dos recursos em áreas fundamentais, como a educação, será tema de painel no 14º Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026 - “Governar com Estratégia, Inovar para Resultados”.

Redação
12 de Junho de 2026
Facha do prédio do MPCE em Fortaleza.
PontoPoder

MPCE concede mais de R$ 44 mil em diárias para membros viajarem aos EUA durante a Copa do Mundo

Segundo o MPCE, não há irregularidades nas viagens e as passagens aéreas e os ingressos para os jogos serão custeados pelos próprios membros.

Redação
11 de Junho de 2026
Foto da gravação de especial de humor da TV Verdes Mares, em 2019.
PontoPoder

Programa que cria 'humoródromos' na cidade é aprovado na Câmara de Fortaleza

Projeto de lei também regulamenta apresentações de rua; proposta aguardava votação desde 2022.

Bruno Leite
11 de Junho de 2026
Foto de Flávio Bolsonaro e Michelle Bolsonaro.
PontoPoder

Flávio Bolsonaro e Michelle lançam no Ceará as pré-candidaturas de Alcides e Priscila ao Senado

O PL, no entanto, ainda deve decidir qual dos dois será oficializado na chapa de Ciro Gomes. Evento está previsto para ocorrer em Fortaleza no dia 10 de julho.

Bruno Leite
11 de Junho de 2026
Foto de prostituição em região turística de Fortaleza.
PontoPoder

Câmara de Fortaleza aprova lei que pune empresas por turismo sexual

Projeto tramitava desde 2023 e prevê advertência, multas e interdição de negócios que facilitem a exploração na capital cearense.

Bruno Leite
11 de Junho de 2026
Da esquerda para a direita, Endrick, Raphinha e Paquetá comemoram vitória do Brasil por 6 a 2 em amistoso contra o Panamá. Imagem ilustra matéria sobre funcionários federais serem liberados para assistir jogos do Brasil.
PontoPoder

Servidores federais poderão encerrar trabalho mais cedo nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo

A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Redação
11 de Junho de 2026
Fachada da sede da Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará, em Fortaleza. O prédio de paredes claras exibe as inscrições “Governo do Estado do Ceará” e “Defensoria Pública Geral”.
PontoPoder

O que muda com a atuação da Defensoria Pública nas eleições de 2026

Acordo firmado com Tribunal Superior Eleitoral prevê 'atuação prioritária' dos órgãos estaduais em temas da seara eleitoral.

Luana Barros
11 de Junho de 2026
Flávio Bolsonaro, homem branco com blusa preta, discursando com microfone.
PontoPoder

Flávio Bolsonaro anuncia ato de pré-campanha no Ceará para 10 de julho

Agenda tem como mote o lançamento de pré-candidaturas do PL no Estado.

Milenna Murta*
11 de Junho de 2026
Foto de um pratinho cearense.
PontoPoder

Fortaleza pode ganhar um Festival Gastronômico do Pratinho; entenda

Proposta em tramitação na Câmara Municipal prevê evento anual para celebrar a comida de rua.

Bruno Leite
11 de Junho de 2026