Jogadores do Fortaleza são alvo de racismo e xenofobia em partida do Brasileiro de futsal

Dois atletas do Fortaleza Futsal, Andson e Bob, sofreram ofensas racistas e xenofóbicas da torcida adversária durante o jogo contra o Passo Fundo, válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da modalidade. O caso ocorreu neste sábado (22), na Arena Clube Comercial. Os jogadores registraram Boletim de Ocorrência. Em nota, o Tricolor do Pici repudiou os atos discriminatórios.

Um grupo de torcedores começou a imitar gestos de macaco na direção dos atletas do Fortaleza. Atletas do banco de reservas e alguns membros da comissão técnica testemunharam o momento, nos minutos finais da partida.

Em nota, o clube cearense reforça que os atletas receberam todo "o suporte necessário e se dirigiram à delegacia mais próxima para registrar um boletim de ocorrência."

O Tricolor do Pici ainda reforça: "Racismo e xenofobia são crimes, e nossa Instituição conta com o apoio das autoridades e da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) para a rápida identificação dos autores para que todas as medidas cabíveis sejam tomadas."

O Fortaleza foi derrotado por 2 a 1. A equipe volta a jogar no dia 27 de junho, quando enfrenta o Sapezal, a partir das 20h (de Brasília), no Centro de Formação Olímpica.