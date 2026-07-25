Em convenção do PL, Michelle cita ausência de Jair Bolsonaro e apoia Flávio: 'Deus te dê sabedoria'

A ex-primeira-dama e ex-presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro (PL), participou da convenção nacional da sigla neste sábado (25) de maneira virtual. O evento lançou a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República.

Ao público presente, foi transmitido um vídeo gravado previamente por Michelle, onde ela defende o espaço das mulheres no sufrágio eleitoral, cita a ausência do marido, Jair Bolsonaro, e manifesta, ao fim, apoio à candidatura de Flávio:

Flávio, que Deus abençoe e proteja sua candidatura. Que Ele te dê sabedoria, coragem e força à você e a sua família para cumprir esta missão com a lealdade e a verdade que o nosso povo merece. Michelle Bolsonaro Ex-primeira-dama

O apoio público vem após um mês conturbado na relação das figuras bolsonaristas, iniciado após Michelle publicar uma série de vídeos expondo um cenário de crise dentro da sigla partidária. Entre as polêmicas, as alianças do reduto bolsonarista no Ceará foram amplamente criticadas pela ex-primeira-dama, mas defendidas por Flávio.

Legenda: Michelle Bolsonaro participa da convenção de maneira virtual. Foto: Nelson Almeida/AFP.

Nesta quinta-feira (23), entretanto, ela publicou uma foto ao lado do senador carioca nas redes sociais para sinalizar que aceitava o "pedido de desculpas" feito por ele.

Ausência na convenção

Ao início do vídeo, Michelle também justifica a falta no evento. Conforme a explicação, ela deu preferência por permanecer em Brasília com Jair, que está em prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado.

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A ex-primeira-dama relembrou, inclusive, o período de campanha eleitoral do último pleito, utilizando-o para enfatizar a "ausência" que o marido deixa para esse novo momento.

"Foi um dia marcante para nós e, especialmente, para mim. Hoje, justamente porque ele não pode estar aí, sua ausência fala muito mais alto. [...] O meu galego não pode estar com vocês. Eu também não posso, porque estou em casa cuidando dele, Mas os corações estão aí", afirmou.

O partido lançou a candidatura de Flávio neste sábado (25), durante a convenção nacional da sigla em São Paulo. O evento contou com a presença de governadores, prefeitos e candidatos aliados ao PL, assim como do presidente da Argentina, Javier Milei.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.