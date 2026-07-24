Datafolha: Lula tem 40% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro tem 32% no 1° turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 40% das intenções de voto para o primeiro turno das eleições de outubro. O pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro, aparece em segundo lugar com 32% das citações. Os números são da pesquisa Datafolha divulgada na noite desta sexta-feira (24). O contratante do levantamento é do jornal Folha de S. Paulo.

O pré-candidato do PSD, Ronaldo Caiado (PSD), tem 4%, seguido de Romeu Zema (Novo): 3%, Renan Santos (Missão): 3%, Augusto Cury (Avante): 2%, Samara Martins (UP): 1%, Cabo Daciolo (Mobiliza): 1% e Rui Costa Pimenta (PCO): 1%.

Os pré-candidatos Hertz Dias (PSTU), Edmilson Costa (PCB) e Leonardo Avalanche (PRTB) não pontuaram. Brancos/nulos são 8%. Não sabem são 3%.

O levantamento ouviu 2.004 pessoas entre os dias 22 e 24 de julho. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01166/2026, possui margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%.

Disputa de segundo turno

Lula ampliou em um ponto percentual sua vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno das eleições presidenciais. O levantamento mostra Lula com 48% das intenções de voto, enquanto Flávio registra 43%.

O cenário no momento, então, é de estabilidade para ambos os candidatos no segundo turno. Na pesquisa anterior, divulgada em 20 de junho, Lula tinha 47% contra os mesmos 43% de Flávio.

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A pesquisa também simulou disputas de segundo turno entre Lula e outros possíveis adversários. Contra o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), o presidente aparece com 47% das intenções de voto, diante de 40% do adversário. Em outro cenário, Lula alcança 48% contra 40% do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), mantendo vantagem em ambos os confrontos.

Contexto da pesquisa

Este é o primeiro levantamento do instituto realizado após a confirmação de um novo aumento das tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. A medida foi anunciada pelo governo norte-americano em 15 de julho e entrou em vigor no dia 22, mesma data em que o Datafolha iniciou a coleta das entrevistas.

O tarifaço foi anunciado depois de viagens de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos para tratar do tema. Durante a agenda, o senador se reuniu com o presidente Donald Trump na Casa Branca, encaminhou uma carta ao governo norte-americano e participou de uma audiência pública no Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), defendendo o adiamento da aplicação das tarifas.

O presidente Lula reagiu às articulações do adversário e atribuiu a Flávio Bolsonaro a responsabilidade pelas novas tarifas. Segundo o chefe do Executivo, a medida representa um ataque à soberania brasileira.

Veja os cenários de 2° turno da pesquisa:

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula: 48% (47% em junho; 47% em maio; 45% em abril);

Flávio Bolsonaro: 43% (43% em junho e maio; 45% em maio; 46% em abril);

Branco, nulo ou nenhum: 9%;

Não sabe/não respondeu: 1%.

Lula x Ronaldo Caiado

Lula: 47%;

Ronaldo Caiado: 40%;

Branco, nulo ou nenhum: 11%;

Não sabe/não respondeu: 2%.

Lula x Romeu Zema