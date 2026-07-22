Tarifaço de 25% dos EUA que atinge milhares de produtos brasileiros começa hoje; veja quais

As exportações brasileiras para os Estados Unidos passam a enfrentar um novo cenário a partir desta quarta-feira (22), com o início da cobrança de uma tarifa adicional de 25% sobre cerca de 3 mil produtos. A medida, determinada pelo governo do presidente Donald Trump, deve elevar os custos para importadores americanos e pode reduzir a competitividade de setores da indústria brasileira no mercado norte-americano.

A sobretaxa foi adotada após uma investigação conduzida pelo governo americano concluir que o Brasil mantém práticas consideradas prejudiciais ao comércio com os Estados Unidos. Entre os pontos citados estão o sistema de pagamentos instantâneos Pix e regras brasileiras para a regulação de plataformas digitais.

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O governo brasileiro contestou as justificativas e classificou a decisão como uma tentativa de interferência em assuntos internos do país. Integrantes do Palácio do Planalto avaliam que a medida possui motivação política e defendem que os temas apontados pelos Estados Unidos são de soberania nacional e não fazem parte das negociações comerciais entre os dois países.

Cerca de 3 mil produtos serão afetados

A nova tarifa incide sobre aproximadamente 3 mil produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos. O valor adicional será pago pelos importadores americanos no momento em que as mercadorias entrarem no país.

Na prática, a medida encarece os produtos brasileiros para compradores nos Estados Unidos, o que pode reduzir a demanda e favorecer fornecedores de outros países com custos menores.

Entre os setores que devem sentir os impactos estão os de etanol, máquinas agrícolas, papel e outros segmentos da indústria de transformação.

Veja lista de produtos que serão taxados:

Etanol

Papel

Açúcar orgânico

Roupas e calçados

Maquinário agrícola e elétrico

Itens de marcenaria

Produtos químicos diversos

Granito e Mármore

Peças de veículos

Veja lista de produtos que estão isentos, por categoria:

Carnes, Peixes e Produtos de Origem Animal

Carne bovina : Carcaças, meias-carcaças e cortes de carne bovina de alta qualidade (com ou sem osso), frescos, resfriados ou congelados, além de miúdos comestíveis e carne salgada ou seca;

: Carcaças, meias-carcaças e cortes de carne bovina de alta qualidade (com ou sem osso), frescos, resfriados ou congelados, além de miúdos comestíveis e carne salgada ou seca; Peixes e frutos do mar : Atum albacora e patudo, cavala, peixe-espada, tilápias (frescas, congeladas ou em filés), crustáceos como lagostas e caranguejos, e corais ou conchas não trabalhados;

: Atum albacora e patudo, cavala, peixe-espada, tilápias (frescas, congeladas ou em filés), crustáceos como lagostas e caranguejos, e corais ou conchas não trabalhados; Mel: Mel natural orgânico certificado.

Vegetais, Frutas e Especiarias

Legumes e raízes : Tomates frescos ou resfriados, jaca, fruta-pão, brotos de bambu, castanhas de água, cogumelos secos (orelha-de-pau e shiitake), feijão bambara, mandioca, taro e inhame (frescos, congelados ou secos);

: Tomates frescos ou resfriados, jaca, fruta-pão, brotos de bambu, castanhas de água, cogumelos secos (orelha-de-pau e shiitake), feijão bambara, mandioca, taro e inhame (frescos, congelados ou secos); Frutas e nozes : Cocos, castanhas-do-Brasil, castanhas de caju, castanhas portuguesas, macadâmias, nozes de cola e areca, pinhões, bananas, plátanos, abacaxis, abacates, goiabas, mangas, mangostões, papaias, kiwis e tamarindos;

: Cocos, castanhas-do-Brasil, castanhas de caju, castanhas portuguesas, macadâmias, nozes de cola e areca, pinhões, bananas, plátanos, abacaxis, abacates, goiabas, mangas, mangostões, papaias, kiwis e tamarindos; Café e Chá : Café não torrado ou torrado (descafeinado ou não), cascas de café, chá verde e preto (aromatizado ou não) e mate;

: Café não torrado ou torrado (descafeinado ou não), cascas de café, chá verde e preto (aromatizado ou não) e mate; Especiarias: Pimenta (gênero Piper), páprica, pimenta-ancho, baunilha, canela, cravos, noz-moscada, macis, cardamomo, sementes de coentro, cominho, anis, gengibre, açafrão, cúrcuma e louro;

Grãos, Óleos, Açúcares e Preparações Alimentícias

Grãos e farinhas : Cevada, sementes para pássaros, amidos de mandioca e outros amidos, e copra;

: Cevada, sementes para pássaros, amidos de mandioca e outros amidos, e copra; Óleos e ceras : Óleo de coco (bruto ou refinado), ceras vegetais e cera de abelha;

: Óleo de coco (bruto ou refinado), ceras vegetais e cera de abelha; Cacau : Amêndoas de cacau (cruas ou torradas), cascas, pasta de cacau, manteiga de cacau e pó de cacau sem açúcar;

: Amêndoas de cacau (cruas ou torradas), cascas, pasta de cacau, manteiga de cacau e pó de cacau sem açúcar; Preparados: Tapioca e substitutos, preparados de açaí, sucos de laranja (congelados ou não), suco de lima, suco de abacaxi, água de coco e café solúvel não aromatizado.

Minérios, Combustíveis e Produtos Químicos

Minerais : Grafite natural, caulim, fosfatos de cálcio naturais, sulfato de bário, magnesita, amianto, mica e fluorspar;

: Grafite natural, caulim, fosfatos de cálcio naturais, sulfato de bário, magnesita, amianto, mica e fluorspar; Minérios metálicos : Minérios de ferro (agregados ou não), manganês, cobre, níquel, cobalto, alumínio, zinco, estanho, cromo, tungstênio, urânio, tório e metais preciosos;

: Minérios de ferro (agregados ou não), manganês, cobre, níquel, cobalto, alumínio, zinco, estanho, cromo, tungstênio, urânio, tório e metais preciosos; Combustíveis : Carvão (antracito, betuminoso), linhita, turfa, coque, gás de carvão, óleos de petróleo (crus ou refinados), combustíveis para motores, querosene, óleos lubrificantes, gases liquefeitos (propano, butano) e energia elétrica;

: Carvão (antracito, betuminoso), linhita, turfa, coque, gás de carvão, óleos de petróleo (crus ou refinados), combustíveis para motores, querosene, óleos lubrificantes, gases liquefeitos (propano, butano) e energia elétrica; Químicos: Hidrogênio, nitrogênio, silício, iodo, ácidos (clorhídrico, sulfúrico, fosfórico), óxidos de metais (zinco, alumínio, magnésio, ferro, titânio) e hidróxido de alumínio.

Produtos Farmacêuticos e Orgânicos

Químicos Orgânicos (maioria sob limitação "Pharma"): Hidrocarbonetos, derivados halogenados, álcoois, fenóis, éteres, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e seus sais, compostos de função amina, aminoácidos (como lisina e ácido glutâmico), lecitinas e antibióticos;

(maioria sob limitação "Pharma"): Hidrocarbonetos, derivados halogenados, álcoois, fenóis, éteres, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e seus sais, compostos de função amina, aminoácidos (como lisina e ácido glutâmico), lecitinas e antibióticos; Medicamentos: Glandulares, antissoros, vacinas (humanas e veterinárias), toxinas, medicamentos contendo hormônios ou antibióticos, vitaminas e preparações contraceptivas;

Materiais Industriais e de Construção

Fertilizantes : Fertilizantes animais, vegetais ou químicos (ureia, sulfato de amônio, nitratos, fosfatos e potássicos);

: Fertilizantes animais, vegetais ou químicos (ureia, sulfato de amônio, nitratos, fosfatos e potássicos); Plásticos e Borracha : Polímeros de etileno, propileno e cloreto de vinila, resinas, silicones e celulose; borracha natural (látex, folhas defumadas), pneus novos e recauchutados para aeronaves;

: Polímeros de etileno, propileno e cloreto de vinila, resinas, silicones e celulose; borracha natural (látex, folhas defumadas), pneus novos e recauchutados para aeronaves; Couros e Madeira : Peles e couros bovinos, peles de animais silvestres; madeiras tropicais (mogno, virola, balsa, teca), compensados e pisos de madeira;

: Peles e couros bovinos, peles de animais silvestres; madeiras tropicais (mogno, virola, balsa, teca), compensados e pisos de madeira; Papel e Celulose: Polpa de madeira química (conífera e não conífera), polpa de algodão e polpas de outras fibras celulósicas.

Metais, Máquinas e Tecnologia

Metais : Gusa (pig iron), ferro-ligas (ferromanganês, ferrosilício, ferroníquel, ferronióbio), sucata de aço e aço inoxidável, cobre refinado e suas ligas, níquel, alumínio, zinco, estanho, tungstênio e titânio;

: Gusa (pig iron), ferro-ligas (ferromanganês, ferrosilício, ferroníquel, ferronióbio), sucata de aço e aço inoxidável, cobre refinado e suas ligas, níquel, alumínio, zinco, estanho, tungstênio e titânio; Máquinas e Equipamentos : Motores de aeronaves, turbinas a gás, bombas de líquidos, compressores de ar, aparelhos de ar-condicionado, geladeiras, trocadores de calor, centrífugas e extintores de incêndio;

: Motores de aeronaves, turbinas a gás, bombas de líquidos, compressores de ar, aparelhos de ar-condicionado, geladeiras, trocadores de calor, centrífugas e extintores de incêndio; Tecnologia: Computadores portáteis e unidades de processamento, teclados, scanners, unidades de armazenamento magnético, circuitos integrados, semicondutores, smartphones e aparelhos de transmissão de dados

Aeronaves e instrumentos diversos

Transporte e Defesa : Aeronaves civis (aviões, helicópteros, drones) e simuladores de voo;

: Aeronaves civis (aviões, helicópteros, drones) e simuladores de voo; Instrumentos : Bússolas, termômetros, instrumentos de medição de vazão ou pressão, osciloscópios e analisadores de sinais;

: Bússolas, termômetros, instrumentos de medição de vazão ou pressão, osciloscópios e analisadores de sinais; Móveis e Arte: Assentos para aeronaves, móveis de metal ou plástico; pinturas e desenhos feitos à mão (com mais ou menos de 100 anos), mosaicos, esculturas originais, selos de correio, coleções zoológicas ou numismáticas e antiguidades com mais de 100 anos.

Produtos estratégicos ficaram de fora

Apesar do alcance da medida, mais de 2 mil produtos brasileiros foram excluídos da sobretaxa.

A lista de exceções inclui itens considerados estratégicos para a economia americana, como petróleo, café e carne bovina. Segundo o governo dos Estados Unidos, esses produtos ficaram de fora porque são importantes para o abastecimento interno ou porque a produção doméstica não é suficiente para atender à demanda.

A exclusão busca evitar impactos sobre preços de produtos essenciais para consumidores e empresas americanas.