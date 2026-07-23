PontoPoder
Legislativo Judiciário Executivo

STF autoriza investigação da PF sobre repasses a filme sobre Jair Bolsonaro

Segundo o inquérito, a PF deve investigar o destino dos valores que foram repassados.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
23 de Julho de 2026 - 14:50
capa da noticia
Legenda: O levantamento envolve o deputado cassado Eduardo Bolsonaro (PL-RJ).
Foto: Divulgação.

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que a Polícia Federal (PF) investigue repasses de recursos feitos por Daniel Vorcaro para o filme “Dark Horse”, que aborda a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro, conforme informações do jornal Folha de São Paulo.

Segundo o inquérito autorizado pelo magistrado, a PF deve investigar o destino dos valores que foram repassados. No dia 26 de maio deste ano, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestasse sobre um pedido para ampliar o escopo da investigação. 

O levantamento envolve o deputado cassado Eduardo Bolsonaro (PL-RJ). Na solicitação, Moraes citou a recente associação do filho de Bolsonaro com as negociações do filme “Dark Horse”, cinebiografia do ex-presidente. 

O pedido foi apresentado pelo deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), que pediu a Moraes autorização para a ampliação "objetiva e subjetiva" da investigação para incluir o senador Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro.

Eduardo, anteriormente, havia se posicionado afirmando que o pedido a Vorcaro focava no filme e não apresentava irregularidade alguma.

Antes da decisão desta semana, Mendonça solicitou parecer da PGR sobre a solicitação da PF. Paulo Gonet, Procurador-geral da República, se manifestou defendendo que havia elementos suficientes para a abertura.

Veja também

Imagem da notícia: Prefeito denuncia invasão de telões em Ubajara (CE) com conteúdo pornográfico; Polícia investiga
PontoPoder

Prefeito denuncia invasão de telões em Ubajara (CE) com conteúdo pornográfico; Polícia investiga
Imagem da notícia: PL Ceará confirma Alcides Fernandes como candidato ao Senado e Priscila Costa para deputada federal
PontoPoder

PL Ceará confirma Alcides Fernandes como candidato ao Senado e Priscila Costa para deputada federal
Imagem da notícia: Ciro Gomes agradece apoio oficial do PL no Ceará: 'Exemplo para o Brasil'
PontoPoder

Ciro Gomes agradece apoio oficial do PL no Ceará: 'Exemplo para o Brasil'

PAPEL DE EDUARDO BOLSONARO

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro trabalhou como produtor-executivo do filme "Dark Horse". Segundo apurações do The Intercept Brasil divulgadas em maio, o filho do ex-presidente era responsável por captar recursos, tendo poder na tomada de decisões, inclusive financeiras, sobre a produção. 

Eduardo, que teve mandato cassado e vive nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025, tentou omitir a conexão. Em post feito no Instagram, após notícias sobre o filme ter recebido dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro, em conexão articulada por Flávio Bolsonaro, Eduardo afirmou que apenas cedeu os direitos de imagem e não tinha cargo de gestão na produção.

Um dia depois, porém, o ex-deputado federal publicou um pronunciamento nas redes sociais afirmando que destinou US$ 50 mil próprios, oriundos de seu curso "Ação Conservadora", para garantir o contrato inicial de dois anos com "um diretor de Hollywood" que desenvolveria o roteiro do filme sobre seu pai.

Assuntos Relacionados
Pessoas/jair bolsonaro

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

VC Repórter

Colunistas

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar
Imagem da notícia STF autoriza investigação da PF sobre repasses a filme sobre Jair Bolsonaro
PontoPoder

STF autoriza investigação da PF sobre repasses a filme sobre Jair Bolsonaro

Segundo o inquérito, a PF deve investigar o destino dos valores que foram repassados.

Redação

Há 29 minutos

Imagem da notícia Convenção mostrou que palavra final do bolsonarismo no Ceará é de André Fernandes
Opinião

Convenção mostrou que palavra final do bolsonarismo no Ceará é de André Fernandes

Deputado federal venceu o embate interno contra a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e impôs sua articulação para a eleição 2026
Foto de Inácio Aguiar

Inácio Aguiar

23 de Julho de 2026

Imagem da notícia Ciro Gomes agradece apoio oficial do PL no Ceará: 'Exemplo para o Brasil'
PontoPoder

Ciro Gomes agradece apoio oficial do PL no Ceará: 'Exemplo para o Brasil'

A aliança tem sido motivo de crises nacionais, reavivadas nesta semana quando Ciro sinalizou voto em Caiado ou Renan Santos para presidente, sem citar Flávio Bolsonaro.

Luana Barros

23 de Julho de 2026

Imagem da notícia Entenda como funciona a escolha de suplentes e formação da chapa para o Senado no Ceará
PontoPoder

Entenda como funciona a escolha de suplentes e formação da chapa para o Senado no Ceará

O registro das candidaturas, conforme calendário da Justiça Eleitoral, começou nessa segunda-feira (20).

Milenna Murta*

23 de Julho de 2026

Imagem da notícia Quem é Alcides Fernandes, candidato ao Senado Federal pelo PL em 2026
PontoPoder

Quem é Alcides Fernandes, candidato ao Senado Federal pelo PL em 2026

A candidatura do parlamentar é apoiada pelo correligionário Flávio Bolsonaro (PL).

Redação

22 de Julho de 2026

Imagem da notícia PL Ceará confirma Alcides Fernandes como candidato ao Senado e Priscila Costa para deputada federal
PontoPoder

PL Ceará confirma Alcides Fernandes como candidato ao Senado e Priscila Costa para deputada federal

Sigla liberal realizou convenção partidária nesta terça-feira (22).

Marcos Moreira

22 de Julho de 2026

Imagem da notícia Luizianne suspende agenda por motivos de saúde em meio à disputa por composição na chapa governista
PontoPoder

Luizianne suspende agenda por motivos de saúde em meio à disputa por composição na chapa governista

Equipe da parlamentar confirmou que ela irá se ausentar de compromissos públicos até que haja a recuperação.

Bruno Leite

22 de Julho de 2026

Imagem da notícia Prefeito denuncia invasão de telões em Ubajara (CE) com conteúdo pornográfico; Polícia investiga
PontoPoder

Prefeito denuncia invasão de telões em Ubajara (CE) com conteúdo pornográfico; Polícia investiga

Segundo o prefeito, painéis instalados em praças públicas foram desligados assim que a intercorrência foi identificada.

Bruno Leite

22 de Julho de 2026

Imagem da notícia Prefeito e vice de Cariré (CE) são alvos de ameaça criminosa; PM prende suspeitos
PontoPoder

Prefeito e vice de Cariré (CE) são alvos de ameaça criminosa; PM prende suspeitos

Autores de intimidações seriam membros de facção criminosa com atuação na região.

Bruno Leite

22 de Julho de 2026

Imagem da notícia Série Berço Político: Eduardo Girão recorda atuação no futebol e dia trágico que o levou à política
PontoPoder

Série Berço Político: Eduardo Girão recorda atuação no futebol e dia trágico que o levou à política

Os episódios são publicados no canal do Diário do Nordeste no YouTube e nas plataformas digitais.

Igor Cavalcante

22 de Julho de 2026