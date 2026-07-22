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Prefeito denuncia invasão de telões em Ubajara (CE) com conteúdo pornográfico; Polícia investiga

Segundo o prefeito, painéis instalados em praças públicas foram desligados assim que a intercorrência foi identificada.

Escrito por Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
22 de Julho de 2026 - 12:32
capa da noticia
Legenda: Caso foi denunciado pelo prefeito em suas redes sociais.
Foto: Kid Jr.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga a invasão de telões de LED utilizados pela Prefeitura de Ubajara para a divulgação de publicidade institucional em praças públicas da cidade, nesta terça-feira (21). Durante o episódio, segundo relatos da população, foi exibido conteúdo pornográfico nos painéis.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS-CE), os fatos foram comunicados por meio de um boletim de ocorrência registrado nesta quarta-feira (22) e o caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Ubajara. 

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A situação foi denunciada pelo prefeito Adécio Muniz Paiva Filho (PSB) em suas redes sociais, ainda na noite de terça-feira. Ele lamentou a exposição dos moradores às imagens de conteúdo adulto.

Ao tomar conhecimento da situação, afirmou o político num vídeo publicado em seu perfil, os equipamentos foram desligados. "Vamos enviar amanhã para a delegacia para que seja investigado, apurado e punido o autor desse crime", disse.

A reportagem do Diário do Nordeste acionou a administração municipal a fim de obter outras informações sobre o ocorrido. Não houve resposta até a última atualização desta matéria.

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