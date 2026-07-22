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Legislativo Judiciário Executivo

Prefeito e vice de Cariré (CE) são alvos de ameaça criminosa; PM prende suspeitos

Autores de intimidações seriam membros de facção criminosa com atuação na região.

Escrito por Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
22 de Julho de 2026 - 11:31 (Atualizado às 12:12)
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Legenda: Dois homens e um adolescente foram conduzidos à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral.
Foto: Reprodução/Google Street View.

Equipes da Polícia Militar do Estado do Ceará (PCCE) realizaram, nesta terça-feira (21), em Reriutaba, a prisão de dois homens e a apreensão de um adolescente suspeitos de ameaças contra o prefeito de Cariré, Antônio Martins (PSB), e o vice-prefeito da cidade Nery Neto (PDT). De acordo com as investigações, os envolvidos integram uma organização criminosa com atuação na região.

A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS-CE). Em desfavor dos adultos, foi lavrado o flagrante por organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, incentivo ou financiamento coletivo para o tráfico e corrupção de menores. Já o adolescente foi autuado por meio de um ato infracional análogo ao crime de organização criminosa.

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Segundo a pasta da Segurança Pública, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) já identificou o mandante das ameaças contra os chefes do Executivo carireense. Ele está com mandado de prisão em aberto por integrar organização criminosa e está foragido no Rio de Janeiro.

Um dos homens tem 26 anos e o outro 19 anos, enquanto o adolescente apreendido tem 15 anos. Pelo que informou a SSPDS, o suspeito mais velho já responde por roubo e tráfico de drogas. Com o trio, os policiais militares apreenderam uma quantidade de maconha e crack, celulares, balança de precisão, rádio comunicador e um spray. 

Os três foram conduzidos à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral. Ao que afirmou a secretaria, diligências e oitivas seguirão em andamento, para elucidar a participação do trio e de outras pessoas nas ameaças contra o prefeito e o vice-prefeito de Cariré.

Ainda durante as ações policiais, uma adolescente de 17 anos foi localizada pela Polícia Militar, em Reriutaba, e conduzida à Polícia Civil, por compartilhamento de mensagens relacionadas com um grupo criminoso em seu celular. O aparelho foi retido para subsidiar a investigação e a adolescente foi liberada após prestar depoimento.

Antônio Martins agradeceu publicamente à polícia pela "rápida e eficiente ação que resultou na prisão dos envolvidos nas ameaças" contra ele e seu vice. Ao que disse em uma postagem no Threads, a vereadora Luciana Miranda (PDT), presidente da Câmara Municipal, também foi alvo das intimidações.

"A pronta resposta demonstra a força e o compromisso das nossas forças de segurança com a proteção da população e com o cumprimento da lei", declarou Martins.

Lideranças publicam notas de apoio

A Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece) publicou uma nota manifestando solidariedade aos agentes públicos por conta das ameaças sofridas por membros do crime organizado.

No comunicado, a entidade elogiou a atuação das forças de segurança, "que adotaram prontamente medidas para garantir a responsabilização dos envolvidos" e frisou a necessidade de proteção de gestores municipais para a continuidade da prestação efetiva dos serviços públicos.

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o deputado estadual Romeu Aldigueri (PSB), comemorou a apreensão dos suspeitos com uma publicação no seu Instagram. De acordo com ele, a "rápida prisão dos membros de facção" responsáveis pelas ameaças aos gestores de Cariré "prova a força do Estado". 

"O recado é claro: a justiça é maior que qualquer organização criminosa e, aqui, bandido não se cria", completou o chefe do Legislativo estadual em sua postagem.

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