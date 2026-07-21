PontoPoder
Legislativo Judiciário Executivo

'Segurança' concentra maior número de projetos da bancada cearense no 1º semestre do ano

A maior parte das propostas sugeridas ainda está nas fases iniciais de tramitação.

Escrito por Beatriz Matos, de Brasília producaodiario@svm.com.br
21 de Julho de 2026 - 14:00
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Legenda: Produção legislativa dos cearenses na Câmara dos Deputados priorizaram temas polêmicos em ano eleitoral.
Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

Às vésperas de um embate esperado entre o governador Elmano de Freitas (PT) e  o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), na disputa pela cadeira de governador do Estado, em outubro deste ano, os legisladores cearenses em Brasília já deram o tom de como deve ser esse enfrentamento. Com o tema da segurança pública protagonizando as discussões a nível estadual, deputados federais elegeram, no primeiro semestre deste ano, a área como prioridade para sugerir projetos de lei.

Levantamento realizado pelo PontoPoder no portal da Câmara dos Deputados analisou 165 projetos de lei (PLs) e Propostas de Emenda à Constituição (PECs) apresentados pela bancada cearense tanto de autoria individual quanto coletiva. 

O balanço mostra que a Segurança Pública foi o tema mais recorrente, com 24 propostas. Na sequência aparecem saúde e proteção às mulheres e combate à violência, com 17 projetos cada, além de proteção animal (16), educação (11) e cultura e homenagens (6). Os demais 74 projetos tratam de assuntos diversos e não se concentram em uma única área.

O projeto com a tramitação mais avançada entre as 165 proposições analisadas é o PL 727/2026, de autoria da deputada Gorete Pereira (MDB). A proposta autoriza a comercialização, aquisição, posse e porte de aerossol de extratos vegetais, como o spray de pimenta, para fins de defesa pessoal da mulher, estabelece penalidades para o uso indevido e altera dispositivos do Estatuto do Desarmamento. O texto tramitou em regime de urgência, foi aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal e agora aguarda a sanção presidencial.

Segurança

Entre as matérias está a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 8/2026, com coautoria de Dr. Jaziel (PL), André Fernandes (PL) e Matheus Noronha (PL), que propõe a redução da maioridade penal em casos de crimes hediondos. Apresentado de forma coletiva, em maio, o projeto agora está tramitando em uma comissão especial e deve ser analisado após as eleições.

A PEC 9/2026, também assinadas por Dr. Jaziel (PL), Moses Rodrigues (União), André Fernandes (PL) e Matheus Noronha (PL), avança da mesma forma, dispondo sobre a redução da idade mínima de imputabilidade penal, se referindo à capacidade mental de entender a ilicitude de um ato e de agir de acordo com esse entendimento.

As medidas sugeridas no primeiro semestre do ano buscam ampliar os recursos disponíveis para a prevenção e o combate ao crime. Com esse objetivo, o projeto de lei (PL) 797/2026, de autoria do deputado Domingos Neto (PSD), cria a Rede Integrada de Proteção Digital à Infância (RIPDI), criminalizando simulações digitais de abuso sexual e sugere a integração de ferramentas tecnológicas nas investigações dessas ocorrências. O projeto ainda aguarda o parecer do relator na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI). 

Já o PL 680/2026, do deputado Soldado Noelio (União), foi apensado ao PL 4.248/2019 e está pronto para ser pautado no Plenário da Câmara. A iniciativa aumenta as penas dos crimes de receptação, que ocorrem quando alguém adquire, oculta ou vende produto de crime no exercício de atividade comercial ou industrial. Segundo o relatório, o projeto vem como uma forma de desarticular grupos que financiam e estimulam furtos e roubos.

Além disso, o PL 2298/2026, do deputado André Fernandes (PL) institui o Crédito de Reparação à Vítima de Crime Patrimonial, com o objetivo de ressarcir parcialmente cidadãos que sofreram prejuízos materiais em razão da demora superior a 24 meses na conclusão de um Boletim de Ocorrência. Já este PL ainda está tramitando nas comissões.

As normas debatidas se estendem para garantir, também, a segurança dos animais. O PL 389/2026, do deputado Célio Studart (PSD), por exemplo, altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para permitir a internação em casos de infração análoga ao crime de maus-tratos de animais com requinte de crueldade. O PL está aguardando despacho da presidência da Câmara.

Violência

A bancada cearense também avançou nas medidas voltadas ao combate à violência contra as mulheres, inclusive no ambiente digital. As propostas apresentadas criam mecanismos de defesa e redes de apoio para as mulheres.

Entre as propostas está a instituição da Política de Atenção Integral e Proteção às Mulheres sobreviventes de tentativas de feminicídio (PL 1042/26), com coautoria da deputada federal Luizianne Lins (Rede); a alteração no Código Penal para estabelecer a mutilação ou deformidade grave como causas de aumento de pena no crime de feminicídio (PL 2416/26), de autoria de Luizianne Lins (Rede); a mudança na Lei Maria da Penha para oferecer acompanhamento à mulheres vítimas de violência doméstica (PL 2525/26), com autoria do deputado Yury do Paredão (MDB); e o monitoramento eletrônico obrigatório de agressores em casos de violência física grave ou uso de arma (PL 2418/26), também da deputada Luizianne Lins (Rede). 

As quatro propostas ainda tramitam nas fases iniciais do processo legislativo. Três delas já estão em análise nas comissões temáticas da Câmara e aguardam a emissão de parecer dos relatores. A exceção é o PL 2525/2026, que ainda aguarda a designação de um relator para dar início à tramitação na comissão.

Educação

Na área da educação, as propostas visam o fortalecimento da rede escolar. Um dos destaques é o PL 2745/2026, de autoria de Vanderlan Alves (Solidariedade), que cria o piso salarial nacional dos profissionais de apoio escolar e auxiliares de inclusão escolar.  

Outras medidas buscam fortalecer o acolhimento no ambiente escolar, colocando a inclusão entre as prioridades dos deputados cearenses. Um exemplo é a instituição da "Hora da Convivência e Empatia" (PL 1896/2026, de autoria do deputado André Fernandes) como prática obrigatória na formação pré-escolar.

Em paralelo, o PL 3208/2026 procura ampliar a acessibilidade do ensino ao prever a dedução integral das despesas com educação de dependentes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Todos eles também tramitam em comissões temáticas.

Saúde

No âmbito da saúde, o foco do primeiro semestre foi ampliar a informação e os serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) através de uma série de medidas, entre elas a divulgação contínua da Profilaxia Pré-Exposição ao HIV - um medicamento de prevenção contra o vírus (PL 834/2026), que aguarda a designação de relator, e a instauração de uma política nacional de prevenção da infecção pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR), causador da bronquite e pneumonia (PL 3209/2026), que aguarda despacho da Presidência da Câmara. 

A bancada cearense apresentou, ainda, projetos voltados aos impactos das bets, ressaltando a importância da proteção da saúde mental, do consumidor e da economia familiar para reduzir danos causados pelas apostas e jogos online (PL 2478/2026), que também aguarda despacho da presidência da Câmara.

Balanço das pautas

Das 165 proposições apresentadas pela bancada, entre PLs e PECs, a maioria ainda não avançou de forma significativa na Câmara e permanecem nas primeiras etapas da tramitação, aguardando despacho, relatoria ou parecer nas comissões. 

O baixo avanço das propostas não é, necessariamente, um indicativo de paralisação ou de travas. Como a maioria dos projetos foi apresentada apenas no primeiro semestre deste ano, é natural que muitos ainda estejam nas fases iniciais de tramitação, passando pelas primeiras análises nas comissões.

Considerando apenas as pautas de autoria individual, Vanderlan Alves lidera o número de projetos apresentados no primeiro semestre, com 53 iniciativas. O parlamentar, no entanto, não integra mais a bancada cearense na Câmara dos Deputados e assumiu o posto por apenas 121 dias. Entre os deputados em exercício, André Fernandes é o que mais protocolou propostas no período.

  • Vanderlan Alves (Solidariedade): 53
  • André Fernandes (PL): 14
  • Fernanda Pessoa (PSD): 9
  • Luizianne Lins (Rede): 9
  • Dayany Bittencourt (União): 9
  • Domingos Neto (PSD): 6
  • Dr. Jaziel (PL): 5
  • Yury do Paredão (MDB): 5
  • José Guimarães (PT): 4
  • Soldado Noelio (União): 4
  • Enfermeira Ana Paula (Podemos): 3
  • José Airton Félix Cirilo (PT): 3
  • Danilo Forte (PP): 2
  • Júnior Mano (PSB): 2
  • Gorete Pereira (MDB): 2
  • André Figueiredo (PDT): 2
  • Luiz Gastão (União): 2
  • Célio Studart (PSD): 2
  • Inácio Arruda (PCdoB): 1
  • Idilvan Alencar (PSB): 1

O levantamento mostra ainda que Mauro Filho (União), Moses Rodrigues (União), Eduardo Bismarck (PV) e AJ Albuquerque (PP) não protocolaram projetos de autoria individual no primeiro semestre. As participações dos parlamentares se deram apenas em propostas coletivas, ou seja, apresentadas em conjunto com outros deputados e também, com outras bancadas.

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