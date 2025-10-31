Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Montagem com foto de ação criminosa e de jovem morto por atirador em supermercado de Cariré

Segurança

Operador de caixa é executado dentro de supermercado, no Interior do Ceará

Segurança de estabelecimento, na cidade de Cariré, também foi atingido por disparo

Redação 17 de Junho de 2025
Policiais e populares em campo de futebol após jogo em Massapê

Segurança

Adolescente é morto a tiros em campo de futebol após jogo em Massapê, no Ceará

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga o homicídio

Redação 16 de Junho de 2025
Imagem de fábrica de calçados e solados

Negócios

Fábrica de calçados gaúcha deve ser instalada em cidade do Ceará e gerar 1.200 empregos

A unidade conta com investimento na ordem de R$ 40 milhões

Redação 13 de Fevereiro de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Cariré?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Cariré?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Rodas de ônibus universitário saem do eixo em Graça

Ceará

Rodas de ônibus universitário saem do eixo e rolam na BR-222, no Interior do Estado

Veículo, que transportava estudantes, estava a caminho de Sobral

Redação 30 de Março de 2023
comerciante de cariré que foi morto em assalto

Segurança

Líder comunitário é morto a tiros em assalto em Cariré, Interior do Ceará

A Prefeitura decretou luto oficial de três dias

Redação 02 de Agosto de 2022
prefeito fura fila da vacinação no Ceará

Região

MPCE pede condenação de prefeito de Cariré e multa em R$ 180 mil por furar fila de vacinação

Órgão apontou que gestor de 59 anos recebeu o imunizante em mutirão destinado somente a idosos de 60 a 63 anos

Redação 14 de Outubro de 2021
Homem é preso suspeito de torturar e obrigar a ex a tomar veneno para formigas no Ceará

Segurança

Homem é preso suspeito de torturar e obrigar a ex a tomar veneno para formigas no Ceará

O histórico de violência doméstica incluía tentativas de afogamento, ameaças utilizando foice e episódios de espancamento

Redação 13 de Agosto de 2021
Momento em que idosos que estava desaparecido em Cariré é encontrado

Região

Idoso desaparecido há dois dias em Cariré, interior do Ceará, é encontrado nesta terça-feira (13)

Segundo familiares, o idoso tem problemas neurológicos

Redação 13 de Julho de 2021
1 2 3