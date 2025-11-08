Jacaré é resgatado na calçada de moradora em Cariré, no Interior do Ceará
O animal foi mobilizado por um bombeiro militar da reserva.
Um jacaré foi avistado na calçada da casa de uma moradora de Cariré, no interior do Ceará. O caso foi registrado nessa sexta-feira (7).
A tentativa de resgate começou após a filha da dona da residência solicitar apoio do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará (CBMCE). O animal estava localizado na rua Deputado Elísio Aguiar, na zona urbana do município.
Antes que a corporação pudesse chegar ao local, um vizinho, que é bombeiro da reserva, imobilizou o jacaré. Ele utilizou uma corda para amarrar a boca e as patas dianteiras do animal.
Em um vídeo gravado por moradores, é possível ver que, após a ação do bombeiro, um pano branco foi colocado sobre o jacaré para evitar fuga.
Pouco depois da captura, o Corpo de Bombeiros examinou o jacaré e constatou que ele não estava ferido. Em seguida, o animal foi devolvido ao seu habitat natural.