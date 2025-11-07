Fortaleza terá ação de vacinação antirrábica neste sábado (8); veja locais

A Prefeitura de Fortaleza realiza o segundo "Dia D" da Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos, neste sábado (8). A ação é gratuita e acontecerá das 8h às 17h

Desta vez, o mutirão terá 120 pontos de vacinação localizados em bairros de três Regionais de Fortaleza (2,4 e 6).

No primeiro "Dia D", realizado em 4 de outubro, foram atendidas as populações das regionais 1,3 e 5, e foram imunizados mais de 120 mil animais.

A raiva é uma doença grave e quase sempre fatal, que pode ser transmitida aos seres humanos.

A expectativa da Prefeitura é atender cerca de 400 mil animais até o fim do mês de novembro, mantendo Fortaleza livre da raiva humana, erradicada há 22 anos na Capital.

Quais animais podem receber a vacina?

A vacinação contra raiva deve ser feita anualmente em todos os animais. Porém, há circunstâncias em que o animal não pode receber esse atendimento. Confira as restrições:

Animais com menos de três meses;

Animais em gestação;

Animais com sintomatologia de alguma doença ou em período de recuperação.

Sintomas da raiva e prevenção

No geral, os animais com sintomas da doença se tornam apáticos e param de beber água e ingerir alimentos. Já em humanos, o sintoma típico é a dificuldade em ingerir água, chamada de hidrofobia, bem como alterações no sistema nervoso.

Além de manter o cartão vacinal em dia, é recomendado que os tutores conduzam os animais periodicamente ao veterinário.

Confira os bairros atendidos no 'DIA D' de vacinação deste sábado (8)