Fortaleza terá ação de vacinação antirrábica neste sábado (8); veja locais
Serão 120 pontos de vacinação no segundo "Dia D" da campanha de imunização contra raiva para cães e gatos.
A Prefeitura de Fortaleza realiza o segundo "Dia D" da Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos, neste sábado (8). A ação é gratuita e acontecerá das 8h às 17h
Desta vez, o mutirão terá 120 pontos de vacinação localizados em bairros de três Regionais de Fortaleza (2,4 e 6).
>>> Confira aqui os locais de vacinação
No primeiro "Dia D", realizado em 4 de outubro, foram atendidas as populações das regionais 1,3 e 5, e foram imunizados mais de 120 mil animais.
A raiva é uma doença grave e quase sempre fatal, que pode ser transmitida aos seres humanos.
A expectativa da Prefeitura é atender cerca de 400 mil animais até o fim do mês de novembro, mantendo Fortaleza livre da raiva humana, erradicada há 22 anos na Capital.
Quais animais podem receber a vacina?
A vacinação contra raiva deve ser feita anualmente em todos os animais. Porém, há circunstâncias em que o animal não pode receber esse atendimento. Confira as restrições:
- Animais com menos de três meses;
- Animais em gestação;
- Animais com sintomatologia de alguma doença ou em período de recuperação.
Veja também
Sintomas da raiva e prevenção
No geral, os animais com sintomas da doença se tornam apáticos e param de beber água e ingerir alimentos. Já em humanos, o sintoma típico é a dificuldade em ingerir água, chamada de hidrofobia, bem como alterações no sistema nervoso.
Além de manter o cartão vacinal em dia, é recomendado que os tutores conduzam os animais periodicamente ao veterinário.
Confira os bairros atendidos no 'DIA D' de vacinação deste sábado (8)
- Aldeota
- Cais do Porto
- Centro
- Cidade 2000
- Cocó
- Guararapes
- Joaquim Távora
- Luciano Cavalcante
- Meireles
- Mucuripe
- Papicu
- Praia do Futuro I
- Praia do Futuro II
- São João do Tauape
- Vicente Pinzon
- Aeroporto
- Benfica
- Couto Fernandes
- Damas
- Demócrito Rocha
- Fátima
- Itaoca
- Itaperi
- Jardim América
- José Bonifácio
- Montese
- Pan Americano
- Parangaba
- Rachel de Queiroz
- Serrinha
- Vila Peri
- Vila União
- Aerolândia
- Alto da Balança
- Ancuri
- Barroso
- Boa Vista
- Cajazeiras
- Cidade dos Funcionários
- Coaçu
- Conjunto Palmeiras
- Curió
- Dias Macedo
- Edson Queiroz
- Guajeru
- Jangurussu
- Jardim das Oliveiras
- José de Alencar
- Lagoa Redonda
- Messejana
- Parque Dois Irmãos
- Passaré
- Paupina
- Pedras
- Sabiaguaba
- Santa Maria
- Sapiranga