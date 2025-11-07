Diário do Nordeste
Fortaleza terá ação de vacinação antirrábica neste sábado (8); veja locais

Serão 120 pontos de vacinação no segundo "Dia D" da campanha de imunização contra raiva para cães e gatos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:00)
Ceará
Vacinação contra raiva em Fortaleza.
Legenda: O objetivo é garantir a imunização de cães e gatos a partir dos 3 meses de idade.
Foto: José Leomar.

A Prefeitura de Fortaleza realiza o segundo "Dia D" da Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos, neste sábado (8). A ação é gratuita e acontecerá das 8h às 17h

Desta vez, o mutirão terá 120 pontos de vacinação localizados em bairros de três Regionais de Fortaleza (2,4 e 6).

>>> Confira aqui os locais de vacinação

No primeiro "Dia D", realizado em 4 de outubro, foram atendidas as populações das regionais 1,3 e 5, e foram imunizados mais de 120 mil animais.

A raiva é uma doença grave e quase sempre fatal, que pode ser transmitida aos seres humanos.

A expectativa da Prefeitura é atender cerca de 400 mil animais até o fim do mês de novembro, mantendo Fortaleza livre da raiva humana, erradicada há 22 anos na Capital. 

Quais animais podem receber a vacina?

A vacinação contra raiva deve ser feita anualmente em todos os animais. Porém, há circunstâncias em que o animal não pode receber esse atendimento. Confira as restrições:

  • Animais com menos de três meses;
  • Animais em gestação;
  • Animais com sintomatologia de alguma doença ou em período de recuperação.

Sintomas da raiva e prevenção

No geral, os animais com sintomas da doença se tornam apáticos e param de beber água e ingerir alimentos. Já em humanos, o sintoma típico é a dificuldade em ingerir água, chamada de hidrofobia, bem como alterações no sistema nervoso.

Além de manter o cartão vacinal em dia, é recomendado que os tutores conduzam os animais periodicamente ao veterinário.

Confira os bairros atendidos no 'DIA D' de vacinação deste sábado (8)

  • Aldeota
  • Cais do Porto
  • Centro
  • Cidade 2000
  • Cocó
  • Guararapes
  • Joaquim Távora
  • Luciano Cavalcante
  • Meireles
  • Mucuripe
  • Papicu
  • Praia do Futuro I
  • Praia do Futuro II
  • São João do Tauape
  • Vicente Pinzon
  • Aeroporto
  • Benfica
  • Couto Fernandes
  • Damas
  • Demócrito Rocha
  • Fátima
  • Itaoca
  • Itaperi
  • Jardim América
  • José Bonifácio
  • Montese
  • Pan Americano
  • Parangaba
  • Rachel de Queiroz
  • Serrinha
  • Vila Peri
  • Vila União
  • Aerolândia
  • Alto da Balança
  • Ancuri
  • Barroso
  • Boa Vista
  • Cajazeiras
  • Cidade dos Funcionários
  • Coaçu
  • Conjunto Palmeiras
  • Curió
  • Dias Macedo
  • Edson Queiroz
  • Guajeru
  • Jangurussu
  • Jardim das Oliveiras
  • José de Alencar
  • Lagoa Redonda
  • Messejana
  • Parque Dois Irmãos
  • Passaré
  • Paupina
  • Pedras
  • Sabiaguaba
  • Santa Maria
  • Sapiranga

Fortaleza terá ação de vacinação antirrábica neste sábado (8); veja locais

