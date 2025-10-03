Diário do Nordeste
'Dia D' de vacinação antirrábica será neste sábado (4) em Fortaleza

Com 111 postos espalhados pelas regionais 1, 3 e 5, os tutores podem levar animais para vacinação gratuitamente

Escrito por
Milenna Murta* milenna.murta@svm.com.br
Ceará
Cachorro branco, da raça poodle, recebendo vacina de um veterinário durante um dia de vacinação ao ar livre, com uma pessoa ao fundo, de camisa amarela, segurando o animal com cuidado.
Legenda: A campanha segue até o dia 30 de novembro, mas os serviços de vacinação são ofertados durante todo o ano.
Foto: Lucas Barbosa.

A Prefeitura de Fortaleza realiza, neste sábado (4), um "Dia D" da Campanha de Vacinação Antirrábica, voltada a proteger cães e gatos contra a raiva. A ação é gratuita e acontecerá das 8h às 17h.

Este mutirão terá 111 pontos de vacinação localizados em bairros de três Regionais de Fortaleza (1, 3 e 5).

>>> Confira aqui os locais de vacinação

Haverá ainda um segundo "Dia D" da campanha, em 8 de novembro, contemplando os bairros das Regionais 2, 4 e 6, com 120 postos distribuídos.

A expectativa da Prefeitura é atender, nos dois eventos, cerca de 400 mil animais.

Joaquim Neto, gerente da Célula de Vigilância Ambiental e Riscos Biológicos (CEVAM), vinculada à Secretaria Municipal da Saúde (SMS), explica que esse quantitativo parte de uma projeção de animais no Município, e que a meta do Ministério da Saúde e do Governo do Estado é de vacinar 80% desse público.

O especialista ainda diz que o vírus doméstico não circula por Fortaleza há 22 anos. Entretanto, o vírus da raiva silvestre continua ativo. Joaquim enfatiza que "tanto soins, como um morcego, uma raposa, aquele popular 'cassaco', podem estar com o vírus da raiva silvestre, que pode vir a contaminar o animal doméstico não vacinado".

O animal é parte integrante da nossa família, e a gente não quer que essa convivência seja danosa para o ser humano. [...] Então é importante que a gente dê as vacinas, tanto da raiva como as demais, que também são próprias só de doenças dos animais
Joaquim Neto
Gerente da CEVAM

A campanha segue até o dia 30 de novembro, mas os serviços de vacinação são ofertados durante todo o ano no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), no Itaperi, e nas Unidades de Vigilância de Zoonoses (UVZ). 

A seguir, o Diário do Nordeste separou as principais informações para o "Dia D" de Vacinação Antirrábica deste sábado.

Quais animais podem receber a vacina?

A vacinação contra raiva deve ser feita anualmente em todos os animais. Porém, há circunstâncias em que o animal não pode receber esse atendimento. Confira as restrições a seguir:

  • Animais com menos de três meses;
  • Animais em gestação;
  • Animais com sintomatologia de alguma doença ou em período de recuperação;

O especialista reforça que, independentemente da idade, a primeira dose de vacinação deve ser seguida de uma dose de reforço com 30 dias.

Sintomas e prevenção

No geral, os animais com sintomas da doença se tornam apáticos e param de beber água e ingerir alimentos. Já em humanos, o sintoma típico é a dificuldade em ingerir água, chamada de hidrofobia, bem como alterações no sistema nervoso.

Além de manter o cartão vacinal em dia, é recomendado que os tutores conduzam os animais periodicamente ao veterinário.

Confira os bairros atendidos no 'Dia D' deste sábado (4)

  • Álvaro Weyne
  • Amadeu Furtado
  • Antônio Bezerra
  • Barra do Ceará
  • Bom Jardim
  • Bonsucesso
  • Carlito Pamplona
  • Cristo Redentor
  • Farias Brito
  • Floresta
  • Granja Lisboa
  • Granja Portugal
  • Jacarecanga
  • Jardim Guanabara
  • Jardim Iracema
  • Monte Castelo
  • Olavo Oliveira
  • Padre Andrade
  • Parque Araxá
  • Parquelândia
  • Presidente Kennedy
  • Pirambu
  • Quintino Cunha
  • Ellery
  • Vila Velha
  • Rodolfo Teófilo
  • São Gerardo
  • Siqueira

*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.

