'Dia D' de vacinação antirrábica será neste sábado (4) em Fortaleza
Com 111 postos espalhados pelas regionais 1, 3 e 5, os tutores podem levar animais para vacinação gratuitamente
A Prefeitura de Fortaleza realiza, neste sábado (4), um "Dia D" da Campanha de Vacinação Antirrábica, voltada a proteger cães e gatos contra a raiva. A ação é gratuita e acontecerá das 8h às 17h.
Este mutirão terá 111 pontos de vacinação localizados em bairros de três Regionais de Fortaleza (1, 3 e 5).
>>> Confira aqui os locais de vacinação
Haverá ainda um segundo "Dia D" da campanha, em 8 de novembro, contemplando os bairros das Regionais 2, 4 e 6, com 120 postos distribuídos.
A expectativa da Prefeitura é atender, nos dois eventos, cerca de 400 mil animais.
Joaquim Neto, gerente da Célula de Vigilância Ambiental e Riscos Biológicos (CEVAM), vinculada à Secretaria Municipal da Saúde (SMS), explica que esse quantitativo parte de uma projeção de animais no Município, e que a meta do Ministério da Saúde e do Governo do Estado é de vacinar 80% desse público.
O especialista ainda diz que o vírus doméstico não circula por Fortaleza há 22 anos. Entretanto, o vírus da raiva silvestre continua ativo. Joaquim enfatiza que "tanto soins, como um morcego, uma raposa, aquele popular 'cassaco', podem estar com o vírus da raiva silvestre, que pode vir a contaminar o animal doméstico não vacinado".
O animal é parte integrante da nossa família, e a gente não quer que essa convivência seja danosa para o ser humano. [...] Então é importante que a gente dê as vacinas, tanto da raiva como as demais, que também são próprias só de doenças dos animais
A campanha segue até o dia 30 de novembro, mas os serviços de vacinação são ofertados durante todo o ano no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), no Itaperi, e nas Unidades de Vigilância de Zoonoses (UVZ).
A seguir, o Diário do Nordeste separou as principais informações para o "Dia D" de Vacinação Antirrábica deste sábado.
Quais animais podem receber a vacina?
A vacinação contra raiva deve ser feita anualmente em todos os animais. Porém, há circunstâncias em que o animal não pode receber esse atendimento. Confira as restrições a seguir:
- Animais com menos de três meses;
- Animais em gestação;
- Animais com sintomatologia de alguma doença ou em período de recuperação;
O especialista reforça que, independentemente da idade, a primeira dose de vacinação deve ser seguida de uma dose de reforço com 30 dias.
Sintomas e prevenção
No geral, os animais com sintomas da doença se tornam apáticos e param de beber água e ingerir alimentos. Já em humanos, o sintoma típico é a dificuldade em ingerir água, chamada de hidrofobia, bem como alterações no sistema nervoso.
Além de manter o cartão vacinal em dia, é recomendado que os tutores conduzam os animais periodicamente ao veterinário.
Confira os bairros atendidos no 'Dia D' deste sábado (4)
- Álvaro Weyne
- Amadeu Furtado
- Antônio Bezerra
- Barra do Ceará
- Bom Jardim
- Bonsucesso
- Carlito Pamplona
- Cristo Redentor
- Farias Brito
- Floresta
- Granja Lisboa
- Granja Portugal
- Jacarecanga
- Jardim Guanabara
- Jardim Iracema
- Monte Castelo
- Olavo Oliveira
- Padre Andrade
- Parque Araxá
- Parquelândia
- Presidente Kennedy
- Pirambu
- Quintino Cunha
- Ellery
- Vila Velha
- Rodolfo Teófilo
- São Gerardo
- Siqueira
*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.