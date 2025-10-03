'Dia D' de vacinação antirrábica será neste sábado (4) em Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza realiza, neste sábado (4), um "Dia D" da Campanha de Vacinação Antirrábica, voltada a proteger cães e gatos contra a raiva. A ação é gratuita e acontecerá das 8h às 17h.

Este mutirão terá 111 pontos de vacinação localizados em bairros de três Regionais de Fortaleza (1, 3 e 5).

>>> Confira aqui os locais de vacinação

Haverá ainda um segundo "Dia D" da campanha, em 8 de novembro, contemplando os bairros das Regionais 2, 4 e 6, com 120 postos distribuídos.

A expectativa da Prefeitura é atender, nos dois eventos, cerca de 400 mil animais.

Veja também Ceará Dois navios da Marinha do Brasil abrem para visitação em Fortaleza Ceará Com psicólogos e reforço policial, como será volta às aulas após ataque em escola de Sobral

Joaquim Neto, gerente da Célula de Vigilância Ambiental e Riscos Biológicos (CEVAM), vinculada à Secretaria Municipal da Saúde (SMS), explica que esse quantitativo parte de uma projeção de animais no Município, e que a meta do Ministério da Saúde e do Governo do Estado é de vacinar 80% desse público.

O especialista ainda diz que o vírus doméstico não circula por Fortaleza há 22 anos. Entretanto, o vírus da raiva silvestre continua ativo. Joaquim enfatiza que "tanto soins, como um morcego, uma raposa, aquele popular 'cassaco', podem estar com o vírus da raiva silvestre, que pode vir a contaminar o animal doméstico não vacinado".

O animal é parte integrante da nossa família, e a gente não quer que essa convivência seja danosa para o ser humano. [...] Então é importante que a gente dê as vacinas, tanto da raiva como as demais, que também são próprias só de doenças dos animais Joaquim Neto Gerente da CEVAM

A campanha segue até o dia 30 de novembro, mas os serviços de vacinação são ofertados durante todo o ano no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), no Itaperi, e nas Unidades de Vigilância de Zoonoses (UVZ).

A seguir, o Diário do Nordeste separou as principais informações para o "Dia D" de Vacinação Antirrábica deste sábado.

Quais animais podem receber a vacina?

A vacinação contra raiva deve ser feita anualmente em todos os animais. Porém, há circunstâncias em que o animal não pode receber esse atendimento. Confira as restrições a seguir:

Animais com menos de três meses;

Animais em gestação;

Animais com sintomatologia de alguma doença ou em período de recuperação;

O especialista reforça que, independentemente da idade, a primeira dose de vacinação deve ser seguida de uma dose de reforço com 30 dias.

Sintomas e prevenção

No geral, os animais com sintomas da doença se tornam apáticos e param de beber água e ingerir alimentos. Já em humanos, o sintoma típico é a dificuldade em ingerir água, chamada de hidrofobia, bem como alterações no sistema nervoso.

Além de manter o cartão vacinal em dia, é recomendado que os tutores conduzam os animais periodicamente ao veterinário.

Confira os bairros atendidos no 'Dia D' deste sábado (4)

Álvaro Weyne

Amadeu Furtado

Antônio Bezerra

Barra do Ceará

Bom Jardim

Bonsucesso

Carlito Pamplona

Cristo Redentor

Farias Brito

Floresta

Granja Lisboa

Granja Portugal

Jacarecanga

Jardim Guanabara

Jardim Iracema

Monte Castelo

Olavo Oliveira

Padre Andrade

Parque Araxá

Parquelândia

Presidente Kennedy

Pirambu

Quintino Cunha

Ellery

Vila Velha

Rodolfo Teófilo

São Gerardo

Siqueira

*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.