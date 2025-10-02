Diário do Nordeste
Dois navios da Marinha do Brasil abrem para visitação em Fortaleza

Navios são usados em pesquisa científica e ajuda humanitária, e estarão atracados no Porto do Mucuripe

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Montagem de fotos com navios da Marinha que estarão disponíveis para visitação no Porto de Fortaleza.
Legenda: Navios estarão abertos ao público no domingo.
Foto: Divulgação/Marinha.

Dois navios da Marinha do Brasil abrem para visitação pública gratuita no próximo domingo (5), em Fortaleza. As vagas serão limitadas, e os interessados devem realizar um agendamento prévio no site da Companhia Docas do Ceará a partir das 12h desta sexta-feira (3).

As embarcações da Marinha são o Hidroceanográfico Vital de Oliveira (H39) e Oceanográfico Antares (H40). 

São sete opções de horários de visitação, durante a tarde: 

  • 13h às 13h30;
  • 13h30 às 14h;
  • 14h às 14h30; 
  • 14h30 às 15h; 
  • 15h às 15h30; 
  • 15h30 às 16h
  • 16h às 16h30.

Navios de pesquisa científica 

O Navio Hidroceanográfico Vital de Oliveira foi construído na China entre 2013 e 2014, e é utilizado para pesquisas científicas, conforme o Porto de Fortaleza. 

"O nome, inclusive, é uma homenagem ao Capitão de Fragata Manuel Antônio Vital de Oliveira, reconhecido mundialmente por seus trabalhos hidrográficos e Patrono da Hidrografia Brasileira", informa a Companhia das Docas. 

Já o Oceanográfico Antres, foi feito na Noruega, e além de pesquisa científica, é usado em levantamentos ambientais, meteorológicos e hidroceanográficos. 

"A embarcação também costuma ser utilizada para projetos humanitários, a exemplo da tragédia, no Rio Grande do Sul, em 2024, quando o Oceanográfico Antares (H40) transportou 24 toneladas de alimentos para doações", explica o Porto. 

Serviço 

Visitação de Navios da Marinha do Brasil 

Onde: Porto de Fortaleza - Av. Vicente de Castro - Cais do Porto, Fortaleza - CE

*A orientação é que os visitantes cheguem com 15 minutos de antecedência, em relação ao horário agendado. Todos deverão vir com sapato fechado e não poderão entrar com bolsas e animais de estimação, assim também como não poderão portar armas de fogo.

 

