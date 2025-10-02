Dois navios da Marinha do Brasil abrem para visitação em Fortaleza

Dois navios da Marinha do Brasil abrem para visitação pública gratuita no próximo domingo (5), em Fortaleza. As vagas serão limitadas, e os interessados devem realizar um agendamento prévio no site da Companhia Docas do Ceará a partir das 12h desta sexta-feira (3).

As embarcações da Marinha são o Hidroceanográfico Vital de Oliveira (H39) e Oceanográfico Antares (H40).

São sete opções de horários de visitação, durante a tarde:

13h às 13h30;

13h30 às 14h;

14h às 14h30;

14h30 às 15h;

15h às 15h30;

15h30 às 16h

16h às 16h30.

Navios de pesquisa científica

O Navio Hidroceanográfico Vital de Oliveira foi construído na China entre 2013 e 2014, e é utilizado para pesquisas científicas, conforme o Porto de Fortaleza.

"O nome, inclusive, é uma homenagem ao Capitão de Fragata Manuel Antônio Vital de Oliveira, reconhecido mundialmente por seus trabalhos hidrográficos e Patrono da Hidrografia Brasileira", informa a Companhia das Docas.

Já o Oceanográfico Antres, foi feito na Noruega, e além de pesquisa científica, é usado em levantamentos ambientais, meteorológicos e hidroceanográficos.

"A embarcação também costuma ser utilizada para projetos humanitários, a exemplo da tragédia, no Rio Grande do Sul, em 2024, quando o Oceanográfico Antares (H40) transportou 24 toneladas de alimentos para doações", explica o Porto.

Serviço

Visitação de Navios da Marinha do Brasil

Onde: Porto de Fortaleza - Av. Vicente de Castro - Cais do Porto, Fortaleza - CE

*A orientação é que os visitantes cheguem com 15 minutos de antecedência, em relação ao horário agendado. Todos deverão vir com sapato fechado e não poderão entrar com bolsas e animais de estimação, assim também como não poderão portar armas de fogo.