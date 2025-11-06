Alunos do CE criam filtro para tratar água e chegam à final de programa nacional

Três estudantes da Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Antônio Rodrigues de Oliveira, em Pedra Branca, no Interior do Ceará, são finalistas do "Solve for Tomorrow Brasil 2025". O programa de Cidadania Corporativa da Samsung é coordenado pelo Cenpec e está em sua 12ª edição no Brasil.

A proposta do programa é estimular alunos e professores de escolas públicas a criar projetos inovadores envolvendo ciência, tecnologia, engenharia e matemática para atender a demandas reais da sociedade.

Pensando nisso, os estudantes da escola profissional de Pedra Branca criaram o projeto "FiltrOcre", que consiste em um filtro mineral de baixo custo para tratar água. Com o protótipo, os alunos também contribuem para reduzir a contaminação e a poluição de mananciais causadas pelo alto volume de rejeitos descartados no meio ambiente.

Como o filtro foi construído?

Para construir o "FiltrOcre", o grupo utilizou apenas materiais reciclados como granito ocre e fibra siliconada. Dessa forma, foi criada uma solução sustentável, barata e de fácil manutenção para reduzir danos à natureza de maneira inovadora.

"Nosso primeiro filtro, composto por uma garrafa PET, é usado em casa para tratar pequenas quantidades de água. Já o filtro para indústria e para a sociedade pode ser aplicado em uma torneira. O protótipo é fácil de usar: basta colocar água no filtro e ela já sai tratada, potável e apta para consumo. Quase todo tipo de água testado apresentou bons resultados de tratamento", garantiu o professor que orientou a equipe, Francisco Renato Moreira da Silva.

Beatriz Cortese, diretora-executiva do Cenpec, afirma que o projeto cearense "combina sustentabilidade, promoção à saúde e viabilidade". "É exemplo do imenso potencial das escolas públicas brasileiras", elogia.

Participação feminina em programas de ciência

Os alunos envolvidos no projeto são do 3º ano do ensino médio. Mariane Martins, que compõe a equipe, comemora que cada vez mais meninas estão participando de programas de ciência. "No começo, vi muitos meninos da escola participando [do Solve for Tomorrow], mas esse ano isso mudou. A maioria dos participantes são meninas. Isso é muito bonito porque percebemos que temos vez e voz, que esse também é nosso lugar de fala e que a ciência é para qualquer pessoa que esteja empenhada em fazer acontecer", disse.

Helvio Kanamaru, diretor de ESG e Cidadania Corporativa da Samsung para a América Latina, pontua que o programa tem registrado aumento tanto de alunas como, também, de professoras participantes, "mostrando que a ciência, a pesquisa e a tecnologia não apenas têm espaço para mulheres como obtêm importantes avanços quando elas participam de projetos como o FiltrOcre". "Temos altas expectativas para que cada vez mais alunas mostrem interesse em participar de iniciativas como essa", acrescentou.

Próximos passos

Nesta etapa final do "Solve for Tomorrow", os grupos seguem participando de mentorias e aplicando melhorias no projeto até que seja aberta a votação do Júri Popular, prevista para o dia 19 de novembro. Os resultados finais serão divulgados apenas no dia 2 de dezembro.

Além do Ceará, há trabalhos finalistas de alunos de escolas públicas de Goiás, São Paulo, Amazonas, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte, Paraíba e Maranhão.