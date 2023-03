Rodas de ônibus universitário saem do eixo e rolam na BR-222, no Interior do Estado

As rodas traseiras de um ônibus universitário, em Graça, região Norte do Ceará, saíram do eixo quando o veículo estava a caminho de Sobral, nesta quinta-feira (30). A prefeitura da cidade lamentou o ocorrido. De acordo uma das alunas, todos os passageiros estavam dormindo no momento do incidente.

O acidente aconteceu por volta de 6h30 da manhã, na BR 222, próximo à estrada para a cidade de Cariré. De acordo com um dos universitários que estava a caminho de Sobral, o acidente aconteceu enquanto ele dormia, "as duas rodas saíram andando sozinhas, eu acordei com o pessoal falando que as rodas haviam saído", disse.

"Olhei para fora uma roda foi pra um lado da pista e outra foi para trás. A sorte foi que não vinha nenhum veículo na pista".

Após o incidente desta quinta-feira, alunos aguardaram o próximo veículo no acostamento. Ainda conforme ele, a situação dos ônibus segue bastante precária. Há duas semanas, outro veículo da prefeitura quebrou durante o translado de Graça a Sobral.

Por nota, a Prefeitura Municipal de Graça informou que lamenta pelo infortúnio ocorrido com o transporte universitário. "Ao tempo, além de lamentar o fato, somos gratos por nada de grave ter ocorrido", disse em nota.

A prefeitura também informou que "a equipe de transportes públicos do município entrou em contato com a empresa responsável pelo ônibus, e esta justificou que o transporte envolvido no ocorrido passa por regulares manutenções, mas em razão da seriedade do caso vai cobrar que essas vistorias passem a ser realizadas semanalmente".