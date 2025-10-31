Diário do Nordeste
Foto que contém a Igreja Matriz de Miraíma

Negócios

Miraíma tem a população mais "pobre" do Ceará; confira os indicadores de 20 cidades

Cidade no Vale do Curu tem rendimento mensal abaixo do salário mínimo

Luciano Rodrigues 28 de Julho de 2025
A foto mostra um menino com cabelo escuro e camisa verde está sentado a uma mesa, de costas para o observador. Ele está absorto na leitura de um livro ilustrado com páginas coloridas, que ele segura aberto à sua frente. As páginas do livro mostram desenhos e texto. Uma mesa escolar branca e vermelha está visível à esquerda, com papéis e alguns objetos de escrita em cima. O chão de azulejos cinzas é visível na parte inferior da imagem.

Ceará

Nove cidades do CE alcançaram 100% das crianças alfabetizadas na idade certa em 2024

Estado manteve a melhor taxa de alfabetização do país, com 85,3%

Clarice Nascimento e Gabriela Custódio 19 de Julho de 2025
Imagens mostram PMs agredindo homem durante abordagem

Segurança

PMs são flagrados agredindo homem durante abordagem e quebram câmera que registrou a cena

Agressão acontece durante uma revista, mesmo sem o suposto suspeito apresentar resistência, em Graça, no Ceará

Redação 12 de Maio de 2025
Fotos de colisão entre caminhonete e moto que deixou criança de nove anos morta

Segurança

Menina de 9 anos morre em colisão de moto com caminhonete no interior do Ceará; pai e irmão são internados

A criança estava com o pai e o irmão, quando uma caminhonete modelo Hilux bateu na traseira do veículo e arrastou a moto com as vítimas na pista da CE-321

Redação 03 de Fevereiro de 2025
Cirilo Pimenta (PSB), Nezinho Farias (PSB), Patrícia Aguiar (PSD), eleições, Ceará

PontoPoder

Três prefeitos no Ceará vão assumir 5º mandato; outros cinco vão chegar ao 4º em 2025

Em alguns casos, os antepassados de prefeitos e prefeitas eleitos em 6 de outubro iniciaram seus ciclos políticos ainda no século XIX

Ingrid Campos 02 de Novembro de 2024
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Graça?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Graça?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Câmara Municipal de Aquiraz

PontoPoder

Censo 2022: mudança na população altera total de vagas nas Câmaras Municipais de 14 cidades no Ceará

Seis municípios devem perder vagas de vereador enquanto outros oito devem ganhar mais assentos nos Parlamentos Municipais

Alessandra Castro 11 de Julho de 2023
Jovem desaparece após pular no Rio do Urubu, em Graça

Ceará

Corpo de jovem desaparecido há dois dias após pular em rio em Graça é encontrado

Ele estava bebendo, com outros dois amigos, no último domingo (2)

Beatriz Irineu 04 de Abril de 2023
Ônibus parado em passagem molhada no município de Graça após pneu ficar preso em buraco, em 3 de abril de 2023

Ceará

Ônibus escolar cai em buraco ao atravessar passagem molhada e assusta alunos em Graça; veja vídeo

O susto foi registrado pelos estudantes, que gravaram o momento. Ninguém ficou ferido

Redação 04 de Abril de 2023
