Quatro rodovias estaduais seguem interditadas devido às chuvas intensas; veja quais são

Quatro rodovias estaduais do Ceará seguem interditadas devido às fortes chuvas registradas recentemente. De acordo com balanço divulgado nesta quarta-feira (29) pelo Governo do Estado, passam por intervenções de recuperação duas CEs na região do Cariri, uma no Sertão Central e outra no Litoral Oeste/Vale do Curu.

No caso da CE-240, em Miraíma, no Litoral Oeste, a rodovia foi rompida após o extravasamento de barragens na região e está interditada nos dois sentidos. A recomendação para quem trafega entre o município e Itapipoca é buscar rotas alternativas por vias federais e outras estaduais. Não há ainda previsão para o fim dos trabalhos de recuperação da via, que dependem de condições climáticas favoráveis.

Já no Sertão Central, está em obras a CE-166, que interliga Senador Pompeu e Piquet Carneiro. A via foi totalmente rompida por fortes chuvas na região registradas ao longo desta semana. A pista está sinalizada e, após a diminuição do volume de água, será iniciado um estudo para a recuperação do asfalto.

No Cariri, estão bloqueadas as CEs-384 e 153. Na primeira, o trecho que está interditado é o que liga Mauriti ao estado da Paraíba. A via tem bloqueio total, nos dois sentidos. Outro trecho, próximo ao local, também apresenta erosão devido ao comprometimento de um bueiro. Equipes da Superintendência de Obras Públicas (SOP) ainda estudam a viabilidade de um desvio como medida paliativa, para retomar a normalidade do tráfego na região.

Já na CE-153, está comprometido o trecho que liga Porteiras à localidade de Jardim Mirim. Segundo o Governo, a via tem bloqueio total, nos dois sentidos. Trabalhos de recuperação do asfalto foram iniciados nessa terça-feira (28).

Vias bloqueadas parcialmente

Além das rodovias que estão totalmente interditadas, há as que estão parcialmente obstruídas ou que não são recomendadas devido aos riscos que oferecem, mas que também merecem atenção por parte de quem trafega nas regiões, como a CE-311, na Ibiapaba, a CE-371, no Sertão Central, e a CE-166, em Santana do Cariri/Nova Olinda.

Na CE-311, que liga Viçosa do Ceará a Santa Teresinha, há riscos de deslizamento de barreira. Por isso, o Governo recomenda que os condutores evitem esse trajeto enquanto as chuvas estiverem intensas na região. Na CE-371, por sua vez, entre Deputado Irapuan Pinheiro e Milhã, alguns trechos do asfalto apresentam erosão e exigem mais atenção dos motoristas. Há, também, um trabalho de recuperação de via em andamento no local. Já no Cariri, na CE-166, entre Santana do Cariri e Nova Olinda, a rodovia apresenta trechos em erosão e está sinalizada, com bloqueio parcial da pista. Além disso, também em obras.

Há um canal direto de comunicação via WhatsApp, entre a SOP e a população, sobre estradas, por meio do número (85) 98404-9800.

Trechos liberados

Duas rodovias tiveram trechos com tráfego liberado pelo Governo após trabalhos de recuperação: a CE-025, em Aquiraz, e a CE-060, entre Caririaçu e Juazeiro do Norte. Ambas as vias passaram por intervenções de recuperação após desastres provocados pela ação das chuvas intensas.

Previsão de chuvas

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), condições favoráveis para chuvas devem seguir em todas as macrorregiões do Ceará até sexta-feira (31), pelo menos. Os maiores acumulados são esperados entre esta quarta (29) e quinta-feira (30).