Canal transborda e água invade casas no bairro Mondubim, em Fortaleza

Moradores do bairro Mondubim, em Fortaleza, foram surpreendidos com água entrando em casa, nesta quarta-feira (29). A situação foi registrada nas ruas F, G e E após um canal do bairro transbordar. A capital cearense amanheceu com chuvas e as precipitações acabaram gerando pontos de alagamento.

Para poder evitar o estrago de móveis e eletrodomésticos, moradores usaram baldes para tirar a água de dentro casas. A invasão dos imóveis pelo transvazamento do curso d'água foi confirmado pela Defesa Civil do Município, que detalhou que ele foi provocado por uma obra irregular.

Legenda: Até peixes que vivem no canal entraram nas casas com o avanço da água Foto: Reprodução/TV Diário

Segundo apuração da reportagem da TV Diário/Verdinha, por volta das 4h, o curso d'água trasbordou e avançou sobre as residências. Alimentos perecíveis também acabaram sendo atingidos. Alguns peixes que vivem no canal acabaram entrando nas casas. Essa não seria a primeira vez que o fato ocorre na região, moradores inclusive já equiparam as residências com batentes altos, além de rampas elevadas para evitar o avanço da água.

Aterramento ilegal provocou caso

A Defesa Civil de Fortaleza detalhou que o caso foi provocado por um aterramento irregular, em uma propriedade particular, sobre a vala que dá escoamento às águas do canal (Delícias do Sertão). Segundo o órgão, equipes dele e da Secretaria da Gestão Regional (Seger) estiveram no local e realizaram a desobstrução do trecho, fechado irregularmente pela construção particular. Então, imediatamente, o nível da água começou a baixar e a situação já está sendo normalizada.

Equipes da organização estão ainda atendendo as famílias afetadas pela inundação e, até o momento, não existem desabrigados. Dependendo da necessidade, deve ser realizada a entrega de material assistencial básico, como cestas básicas, redes, colchonetes, mantas, lonas, sacos de ráfia, além de roupas, calçados e brinquedos, oriundos de doações.

Um relatório sobre o episódio será finalizado e o responsável pelo muro irregular deve ser notificado. A Defesa Civil também enviará o caso para a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) e a Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), para serem tomadas as providências necessárias em relação ao aterramento irregular que causou a inundação.

Por fim, o órgão alerta que em caso de qualquer risco, deve ser acionado via Ciops, através do fone 190. Os agentes trabalham em regime de plantão, 24h, para atender as demandas da população.